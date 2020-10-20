За добу коронавірус виявили у 275 дітей та 214 медиків, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 5469 осіб. З них 275 дітей, а також 214 медичних працівників. Госпіталізовано 841 особу. За останню добу в Україні зафіксували 113 летальних випадків. Водночас одужали 3044 - це наш рекорд за кількістю видужалих за добу", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників. Загалом одужали 129 533 пацієнти, а летальних випадків - 5786.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631