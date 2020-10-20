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Новини Коронавірус і карантин
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За добу коронавірус виявили у 275 дітей та 214 медиків, - Степанов

За добу коронавірус виявили у 275 дітей та 214 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5469 осіб. З них 275 дітей, а також 214 медичних працівників. Госпіталізовано 841 особу. За останню добу в Україні зафіксували 113 летальних випадків. Водночас одужали 3044 - це наш рекорд за кількістю видужалих за добу", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників. Загалом одужали 129 533 пацієнти, а летальних випадків - 5786.

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Автор: 

діти (5054) карантин (18172) лікарі (1286) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чому у Степанова й досі не виявили вірусу??? Може він приховує і продовжує розносити заразу? Чи не краще цього балбеса посадити в карантин на самоізоляцію на пару років??
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20.10.2020 10:05 Відповісти
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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20.10.2020 11:30 Відповісти
 
 