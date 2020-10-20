За добу коронавірус виявили у 275 дітей та 214 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5469 осіб. З них 275 дітей, а також 214 медичних працівників. Госпіталізовано 841 особу. За останню добу в Україні зафіксували 113 летальних випадків. Водночас одужали 3044 - це наш рекорд за кількістю видужалих за добу", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 309 107 осіб. З них 18 828 дітей, а також 19 809 медичних працівників. Загалом одужали 129 533 пацієнти, а летальних випадків - 5786.

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