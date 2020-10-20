Ми відстояли можливість продавати на ринку 50% атомної генерації, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

НАЕК "Енергоатом" досяг суттєвого прогресу в захисті інтересів атомної генерації та отримав підтримку західних партнерів у питаннях розвитку вітчизняної ядерно-енергетичної галузі.

На цьому віцепрезидент Енергоатома Герман Галущенко наголосив в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим "Атомна енергетика: проблеми та перспективи" 19 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Герман Галущенко підкреслив, що за останні місяці Компанії вдалося відстояти свої інтереси у новій моделі ринку електроенергії. "Умови, в яких опинився "Енергоатом" на енергоринку, ніщо інше, як повна дискримінація атомної генерації. Фактично була створена ситуація, в якій "Енергоатом" був "покараний" вже на вході до енергоринку - інші генерації могли торгувати на ринку двосторонніх договорів, а для атомної генерації він був закритий. Ми відстояли можливість продавати на ринку хоча б 50% своєї продукції, чого взагалі не було ще зовсім нещодавно. Ми бачимо, що ринок дає дуже багато можливостей для спекуляцій компаніям, які взагалі не є, ані виробниками, ані споживачами електричної енергії. Тому один з напрямів, який ми намагаємось просувати, – це боротьба зі спекуляціями на ринку електроенергії", - наголосив віцепрезидент "Енергоатому".

Він також зазначив, що "Енергоатом" продовжує працювати над розв’язанням проблеми заборгованості перед Компанією за вироблену атомними електростанціями електроенергію. "Закон України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" не є досконалим, адже потребує ще внесення низки правок в інші законодавчі акти, і це доволі тривала робота. Але важливо, що "Енергоатом" її розпочав, і наразі ми обговорюємо різні інструменти погашення заборгованості, серед яких випуск державних облігацій внутрішнього займу. Ми обов’язково знайдемо рішення для цього питання", - впевнений Герман Галущенко.

Віцепрезидент Компанії окремо відзначив початок експорту електроенергії "Енергоатомом", що вкрай важливо з огляду на балансові обмеження, з якими наразі стикаються АЕС в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Стратегічним для атомної генерації напрямом віцепрезидент "Енергоатому" назвав співпрацю із західними партнерами. "Ми ведемо переговори з міжнародними фінансовими інституціями, які могли б інвестувати у наші проєкти. На позаминулому тижні я провів у Вашингтоні зустрічі з представниками Міністерства енергетики США (DOE) та інших фахових інституцій, і можу сказати, що наші американські партнери дуже позитивно оцінюють перспективи "Енергоатому" та готові надавати нам всебічну підтримку у розвиткові атомної енергетики України", - повідомив Герман Галущенко.