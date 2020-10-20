У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів
Заступниця глави Офісу Президента України Юлія Ковалів заявила, що використано 47% коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це Ковалів заявила в ефірі "ICTV".
"На сьогодні в COVID-фонді невикористаних грошей 34 млрд грн. Шановні українці, гроші є. Усе фінансування всіх потреб медицини: на (закупівлю) кисню, додаткові доплати до кінця року лікарям, додаткові питання соціальної підтримки станом на сьогодні є 34 млрд грн... Використання COVID-фонду – 47%. Шановні, гроші є... Станом на сьогодні на дороги (виділили. - Ред.) 16 млрд грн касових видатків, частину з яких не проведено", – сказала Ковалів.
Також вона зауважила, що COVID-фондом "сильно маніпулюють".
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Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
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" На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть..." замглавы ОП Ковалив
Состоянием на 15.10.2020 Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр.
Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ)
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
ВСЕ РАСХОДЫ ФОНДА ОПИСАНЫ . С 65 млрд гр на дороги ушло более 30 млрд гр
Я бачив декотрі дороги, асфаоьт просто зліз з половини!
Нашли чем хвастаться. Что деньги не использованы.