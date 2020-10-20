У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця глави Офісу Президента України Юлія Ковалів заявила, що використано 47% коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це Ковалів заявила в ефірі "ICTV".

"На сьогодні в COVID-фонді невикористаних грошей 34 млрд грн. Шановні українці, гроші є. Усе фінансування всіх потреб медицини: на (закупівлю) кисню, додаткові доплати до кінця року лікарям, додаткові питання соціальної підтримки станом на сьогодні є 34 млрд грн... Використання COVID-фонду – 47%. Шановні, гроші є... Станом на сьогодні на дороги (виділили. - Ред.) 16 млрд грн касових видатків, частину з яких не проведено", – сказала Ковалів.

Також вона зауважила, що COVID-фондом "сильно маніпулюють".

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