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Новини Коронавірус і карантин
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У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів

У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця глави Офісу Президента України Юлія Ковалів заявила, що використано 47% коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це Ковалів заявила в ефірі "ICTV".

"На сьогодні в COVID-фонді невикористаних грошей 34 млрд грн. Шановні українці, гроші є. Усе фінансування всіх потреб медицини: на (закупівлю) кисню, додаткові доплати до кінця року лікарям, додаткові питання соціальної підтримки станом на сьогодні є 34 млрд грн... Використання COVID-фонду – 47%. Шановні, гроші є... Станом на сьогодні на дороги (виділили. - Ред.) 16 млрд грн касових видатків, частину з яких не проведено", – сказала Ковалів.

Також вона зауважила, що COVID-фондом "сильно маніпулюють".

Також читайте: Україна і МВФ працюють над можливістю візиту місії Фонду восени, - заступниця голови ОП Ковалів

Автор: 

карантин (18172) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2021) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
от смари - деньги есть, а тестов нет. а ты радостный такой бежишь голосовать за плесень.
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20.10.2020 10:04
+4
Но это не точно
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20.10.2020 09:57
+4
Деньги говорите у вас есть? Те, кто не может сделать вовремя тест на Covid вам могут посоветовать куда эти деньги можете себе затусовать... Сделать "торпеду" и...
Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
Надо добавить еще один вопрос и поставить его номером один:
"Ребята, а может мне уйти, пока трамваи ходят и ще не вмерла?"
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20.10.2020 09:59
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Но это не точно
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20.10.2020 09:57 Відповісти
Шо в ОПе ніяк не можуть придумать як ці гроші освоїть?
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20.10.2020 09:58 Відповісти
Деньги говорите у вас есть? Те, кто не может сделать вовремя тест на Covid вам могут посоветовать куда эти деньги можете себе затусовать... Сделать "торпеду" и...
Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
Надо добавить еще один вопрос и поставить его номером один:
"Ребята, а может мне уйти, пока трамваи ходят и ще не вмерла?"
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20.10.2020 09:59 Відповісти
этот вопрос должен быть единственным.
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20.10.2020 10:02 Відповісти
Еше на пару километров дорог хватит ...
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20.10.2020 09:59 Відповісти
Кинули в бой отдуваться очередную корабельную сосну
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20.10.2020 09:59 Відповісти
там Омелян жаловался, что железные дороги убитые. не пора ли сделать ямочный ремонт, раз деньги есть?
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20.10.2020 10:01 Відповісти
Отже невдача... така гарна чергова зрада протухла...
Ну нічого страшного, зараз щось новеньке підкинуть.
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20.10.2020 10:02 Відповісти
от смари - деньги есть, а тестов нет. а ты радостный такой бежишь голосовать за плесень.
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20.10.2020 10:04 Відповісти
Це ти тут радісно несеш якусь ахінею. А я голосуватиму за Кличко.
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20.10.2020 10:22 Відповісти
деньги есть а вы держитесь
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20.10.2020 10:03 Відповісти
Да, не для вас фонд создавали.
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20.10.2020 10:06 Відповісти
І хто це КОВІД фондом маніпулює? 😮 Хто це має до нього доступ? Хто це гроші використовує на інші цілі? Невже Порошенко? 😮
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20.10.2020 10:12 Відповісти
юля в доле...
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20.10.2020 10:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

" На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть..." замглавы ОП Ковалив

Состоянием на 15.10.2020 Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр.
Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ)
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20.10.2020 10:17 Відповісти
Розраховуєш на абсолютно фінансово безграмотних бовдурів цим вкидом? Ню-ню...
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20.10.2020 10:23 Відповісти
а ты шо,не абсолютно?только относительно? там относить и заносить желающих и без тебя хватает
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20.10.2020 10:25 Відповісти
Хочеш перейти на особистості? А воно тобі точно треба?
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20.10.2020 10:31 Відповісти
не хочу...мне этот разговор не нужен.то ж не я прибежал вприпрыжку зелень защищать,а ты под мой пост с цитированием зеинформа.
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20.10.2020 10:41 Відповісти
Ну хоч в цьому зізнався. Ще перетнемося, не сумуй.)))
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20.10.2020 10:58 Відповісти
а чего ты ходишь?вотки нету
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20.10.2020 11:03 Відповісти
Я за кермом по 10 годин на добу. А вчора був перший вихідний за місяц. Сьогодні о 16-00 треба теж годинки три попрацювати. Від завтра повні робочі дні. Так що не до горілки.
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20.10.2020 11:06 Відповісти
Если в фонде деньги есть,то почему население оплачивает лечение в госбольницах?
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20.10.2020 10:21 Відповісти
Врет и не краснеет
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
ВСЕ РАСХОДЫ ФОНДА ОПИСАНЫ . С 65 млрд гр на дороги ушло более 30 млрд гр
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20.10.2020 10:48 Відповісти
У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 2901
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20.10.2020 11:00 Відповісти
)))
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20.10.2020 11:07 Відповісти
Це скільки ще можна закатати в асфальт!
Я бачив декотрі дороги, асфаоьт просто зліз з половини!
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20.10.2020 11:45 Відповісти
Придурки.....
Нашли чем хвастаться. Что деньги не использованы.
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20.10.2020 12:22 Відповісти
 
 