Ще одну одеську лікарню перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, - міськрада
Одеську міську клінічну лікарню №5 повністю перепрофілюють для прийому пацієнтів, інфікованих COVID-19.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, уражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, до того ж 77 хворих - у важкому стані. Ще 70 хворих - у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3. З огляду на різко зростаючу завантаженість ліжок у медзакладах погоджено з Міністерством охорони здоров'я перепрофілювання лікарні №5 для прийому лише пацієнтів, інфікованих COVID-19", - зазначила Якименко.
За її словами, в цьому медзакладі буде розгорнуто майже 150 ліжок.
Крім того, 23 жовтня в міській інфекційній лікарні відкриють додаткове відділення на 30 ліжок.
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Бо . Все обрывочные сведения не показывают масштаб проблемы и потому люди , не столкнувшись с этим , не видят и не понимают этой беды
Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
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Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»
- то что больницы переполнены?
- то что кислорода нет ?
- то что врачи не одеты в защиту и по 200 каждый день даёт позитив ?
- то что в больницах кормят дерьмом или вообще не кормят ?
УКРАИНЦЫ, сколько ещё над вами будут издеваться ????
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina