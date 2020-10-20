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Новини Коронавірус і карантин
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Ще одну одеську лікарню перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, - міськрада

Ще одну одеську лікарню перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, - міськрада

Одеську міську клінічну лікарню №5 повністю перепрофілюють для прийому пацієнтів, інфікованих COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, уражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, до того ж 77 хворих - у важкому стані. Ще 70 хворих - у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3. З огляду на різко зростаючу завантаженість ліжок у медзакладах погоджено з Міністерством охорони здоров'я перепрофілювання лікарні №5 для прийому лише пацієнтів, інфікованих COVID-19", - зазначила Якименко.

За її словами, в цьому медзакладі буде розгорнуто майже 150 ліжок.

Крім того, 23 жовтня в міській інфекційній лікарні відкриють додаткове відділення на 30 ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5438) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Желательно Журналистам начать печатать количество больниц в городах под короной.

Бо . Все обрывочные сведения не показывают масштаб проблемы и потому люди , не столкнувшись с этим , не видят и не понимают этой беды
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20.10.2020 10:00 Відповісти
А кого-то пора и в тюрьму
Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет - Цензор.НЕТ 5673

Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»
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20.10.2020 10:04 Відповісти
ЭТО ГДЕ ВАШЕ СРАНОЕ « "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной заЩиты граждан?»
- то что больницы переполнены?

- то что кислорода нет ?

- то что врачи не одеты в защиту и по 200 каждый день даёт позитив ?

- то что в больницах кормят дерьмом или вообще не кормят ?

УКРАИНЦЫ, сколько ещё над вами будут издеваться ????
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20.10.2020 10:08 Відповісти
Стройка во время чумы . Интресный материал
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.10.2020 10:09 Відповісти
Це мали зробити вчора!! Були зайняті ,бабло з коронофонда в асфальт закатували !!)))
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20.10.2020 10:12 Відповісти
 
 