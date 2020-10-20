Ще одну одеську лікарню перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, - міськрада

Одеську міську клінічну лікарню №5 повністю перепрофілюють для прийому пацієнтів, інфікованих COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, уражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, до того ж 77 хворих - у важкому стані. Ще 70 хворих - у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3. З огляду на різко зростаючу завантаженість ліжок у медзакладах погоджено з Міністерством охорони здоров'я перепрофілювання лікарні №5 для прийому лише пацієнтів, інфікованих COVID-19", - зазначила Якименко.

За її словами, в цьому медзакладі буде розгорнуто майже 150 ліжок.

Крім того, 23 жовтня в міській інфекційній лікарні відкриють додаткове відділення на 30 ліжок.

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