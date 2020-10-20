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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає

Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців, закликавши їх до 25 жовтня стати на бік народу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її повідомленні в Telegram.

"25 жовтня ми оголосили Народний Ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств.

Ви звикли виконувати накази. Але маєте розуміти, що скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади. Це неминуче.

Ви звикли слухати своє начальство. Але чи варто робити це, якщо воно захищає не народ Білорусі, а тільки одну людину? Це незаконно.

Ви звикли проявляти солідарність із колегами. Але ви не несете колективну відповідальність за злочини, які скоювали вони, а не ви. Якщо ваш колега побив когось до напівсмерті, це не ви маєте сісти у в'язницю", - написала вона.

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Тіхановська наголосила, що народний ультиматум є шансом для силовиків встати на бік білорусів.

"Якщо ви не згодні виконувати злочинні накази - не робіть цього. Режим знає, що вмирає - і намагається розділити свою долю з усіма вами, забруднивши честь вашої форми. Не допустіть цього. Відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини. Поголовно люстрації не буде. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас складав білорусам. До Народного ультиматуму залишилося 5 днів", - резюмувала лідерка білоруської опозиції.

Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає 01

Автор: 

Білорусь (7926) ультиматум (25) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
А если они не встанут, а они не встанут, на сторону нариду, а будут с Бацкой доконца, то что? Цветами их задарите? и хороводами заводите?
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20.10.2020 10:16
+4
В Україні клоун, а в Білорусі-клоунеса !!Пощастило сябрам !!))
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20.10.2020 10:19
+3
не верю. щось смахивает на последнее китайское предупреждение
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20.10.2020 10:16
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не верю. щось смахивает на последнее китайское предупреждение
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20.10.2020 10:16 Відповісти
А если они не встанут, а они не встанут, на сторону нариду, а будут с Бацкой доконца, то что? Цветами их задарите? и хороводами заводите?
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20.10.2020 10:16 Відповісти
Будет, как в Укоаине. Изберут клоуна во власть и агентуру ФСБ в госорганы!
Забудут про Майдан и погибших на фронте!
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20.10.2020 10:25 Відповісти
А сейчас у них в госорганах не ФСБ разве?
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20.10.2020 10:26 Відповісти
КГБ
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20.10.2020 10:32 Відповісти
та планы гэбни мы и без тебя знаем...расскажи лучше,как правильно
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20.10.2020 10:27 Відповісти
деревня дрозды под минском.там находится вся банда лукашеску с сыновьями.
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20.10.2020 10:16 Відповісти
И что дальше, котлетами закидает?
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20.10.2020 10:17 Відповісти
Дальше? Перспектива остаться без пенсий, скамтя подсудимых, лишение ряда прав и жизнь в страхе. что отвечать все равно придется!
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20.10.2020 10:23 Відповісти
Всё как у вас на раиси
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20.10.2020 12:22 Відповісти
Не,ботоксом ***** твоего наколет
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20.10.2020 12:23 Відповісти
Так тут на Цензоре кажуть что она агент Кремля?
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20.10.2020 12:27 Відповісти
У нас В Украине говорят пукин *****!
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20.10.2020 12:28 Відповісти
А ты знаешь что такое дзьоб?
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20.10.2020 12:30 Відповісти
улица вербная 5
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20.10.2020 10:18 Відповісти
В Україні клоун, а в Білорусі-клоунеса !!Пощастило сябрам !!))
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20.10.2020 10:19 Відповісти
омоновцы такого наворотили что им назад дороги нет . будут с Лукашом до конца . тем более отступать им есть куда . в Московии такие шустрые беспринципные ребята всегда нужны
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20.10.2020 10:20 Відповісти
Да, так мы и поверили.
Стадо будет махать флажками и перегавкиваться с силожопыми:
- Вы фошисте Муссолини любисте!11
- нет вы.
- нет вы.
- А у нас людей побольше
- А у нас бутылки дубинки потолще
-
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20.10.2020 10:20 Відповісти
домик для лукашеску в дроздах построил олигарх путина гуцериев.
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20.10.2020 10:20 Відповісти
тихановская капитан фсб.буде майором.
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20.10.2020 10:24 Відповісти
Не преувеличивай.
Лейтенант, старшой она.
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20.10.2020 10:27 Відповісти
Её повысили уже сразу на шесть званий.
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20.10.2020 11:28 Відповісти
А ***** в каком звании? Завклуб?
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20.10.2020 13:07 Відповісти
Хорошо объявлять себя лидером сидя за границей и требовать от диктатуры помощи
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20.10.2020 10:29 Відповісти
и муж заложник
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20.10.2020 10:50 Відповісти
да достали уже, кругом эти вот деды, дедовщина, дедлайн, дедываивале, зед дед детка, зед дед..
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20.10.2020 10:31 Відповісти
Мржно подумати що з 25 наступ та штурм (!) і ця кацапка попереду на білому коні )
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20.10.2020 10:32 Відповісти
Перейти на сторону светы. Это белорусский мем.
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20.10.2020 10:32 Відповісти
Судя по всему, умирать режим будет ещё долго и нудно...
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20.10.2020 10:33 Відповісти
Мне тоже интересно.
А если нет?
То ты, Света, вернешься, наконец, в Беларусь - к людям, которых ты вдохновила на борьбу и потом цинично бросила? И покажешь личным примером, как надо бороться с властями?
А то звиздеть из-за границы все умеют.
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20.10.2020 10:39 Відповісти
Цинично бросить может только твоё *****, привет армянам
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20.10.2020 12:25 Відповісти
Т.е. когда лидер протеста сваливает в соседнюю страну во время этого самого протеста... это НЕ бросить. Ну ОК.
Забавно слышать что-то вроде "ты москаль", когда оппоненту нечего ответить по существу вопроса.
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20.10.2020 12:56 Відповісти
По существу, сейчас твою семью бросает твоё ***** за решетку, и тебе говорит, вякнешь, всех в могилу, и я посмотрю где ты будешь
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20.10.2020 13:06 Відповісти
Ну вот опять)).
Уважаемый. Если я добровольно и не под принуждением соглашусь стать лидером протеста (а ее ж никто не заставлял ею быть, но уж больно власти захотелось) - я буду представлять последствия для своей семьи. И раз уж я на это соглашусь - то буду вынужден платить цену. Ибо за все в этом мире рано или поздно приходится платить.
Это раз.
У тех, кого она вывела на улицы - тоже есть семьи. Но они выбрали путь борьбы, а не путь сбежать в ближайшую безопасную норку.
Просто стравни и скажи:
1) Достойна ли она их.
2) После такого циничного броска... не ***** ли она?
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20.10.2020 14:13 Відповісти
Странные они канєшно.
Люди в совеццкую мусарку работать пошли мусорами, шо тут вам еще непонятно?
Они их бьют и убивают, и шо-то как-то не видно, шо им это не нравится.
Шо они им там человеческими словами объяснить пытаются, типа они люди, это ж псы обычные, ну камон.
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20.10.2020 10:40 Відповісти
Хорош издеваться над беларусами, они хотят демократию и это их право, согласно их же Конституции.
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20.10.2020 10:42 Відповісти
вона у створеній ситуації все робить тактично вірно, маємо надію, що їй вдасться якось досягнути мети, та лукашенка не втримається та побіжить. Інакше все може затягнутись надовго
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20.10.2020 11:25 Відповісти
тихановская бредит.
Задача силовых органов защищать власть, и они будут ее защищать. И срать они хотели на твои ультиматумы. Потому что твою задницу они будут защищать так же точно.
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20.10.2020 10:50 Відповісти
Хм. Ультиматум? И что далее - после ультиматума? Ведь после его объявления по идее должно следовать "или пан - или пропал". С шариками и цветочками уже ходить не получится. Иначе народный протест изойдет на фарс, а Лука включит репрессии уже по полной не стесняясь. Т.е. ультиматум первый шаг к силовому противостоянию. Беларусы к этому готовы?
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20.10.2020 10:51 Відповісти
А кто не перейдет - тем будут только дарить цветы но без обнимашек!
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20.10.2020 10:55 Відповісти
"
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (C)
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20.10.2020 11:25 Відповісти
Украли у мужика в поезде чемодан. Ишет ищет по разным купе. Нету. Отчаявшись он кричит. "Ну б** не отдадите чемодан - будет как в Одессе".
Через какое-то время чемодан "нашелся". Попутчикам любопытно, что же было в Одессе?
Мужик говорит. "Что-что. Украли и не вернули".
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20.10.2020 11:34 Відповісти
Уверен, силовики Беларуси выполнят присягу, данную народу.
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20.10.2020 11:49 Відповісти
То есть расстреляют этот самый народ? Такие мечты у *****?
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20.10.2020 12:27 Відповісти
На днях силовики разгоняли митинг в Чехии. Видосы замечтательные. Но тиран все равно Лукашенко.
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20.10.2020 12:31 Відповісти
А в Чехии президент тоже себе 146% нарисовал? Что там в методичках
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20.10.2020 13:04 Відповісти
У нас расстрел только по тяжким статьям. За организацию мятежа Тихановской "светит" 15 суток(и штраф).
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20.10.2020 12:39 Відповісти
 
 