Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців, закликавши їх до 25 жовтня стати на бік народу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її повідомленні в Telegram.

"25 жовтня ми оголосили Народний Ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств.

Ви звикли виконувати накази. Але маєте розуміти, що скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади. Це неминуче.

Ви звикли слухати своє начальство. Але чи варто робити це, якщо воно захищає не народ Білорусі, а тільки одну людину? Це незаконно.

Ви звикли проявляти солідарність із колегами. Але ви не несете колективну відповідальність за злочини, які скоювали вони, а не ви. Якщо ваш колега побив когось до напівсмерті, це не ви маєте сісти у в'язницю", - написала вона.

Також читайте: Білоруські силовики затримали понад 200 учасників Партизанського маршу, - правозахисники

Тіхановська наголосила, що народний ультиматум є шансом для силовиків встати на бік білорусів.

"Якщо ви не згодні виконувати злочинні накази - не робіть цього. Режим знає, що вмирає - і намагається розділити свою долю з усіма вами, забруднивши честь вашої форми. Не допустіть цього. Відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини. Поголовно люстрації не буде. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас складав білорусам. До Народного ультиматуму залишилося 5 днів", - резюмувала лідерка білоруської опозиції.