Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців, закликавши їх до 25 жовтня стати на бік народу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її повідомленні в Telegram.
"25 жовтня ми оголосили Народний Ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств.
Ви звикли виконувати накази. Але маєте розуміти, що скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади. Це неминуче.
Ви звикли слухати своє начальство. Але чи варто робити це, якщо воно захищає не народ Білорусі, а тільки одну людину? Це незаконно.
Ви звикли проявляти солідарність із колегами. Але ви не несете колективну відповідальність за злочини, які скоювали вони, а не ви. Якщо ваш колега побив когось до напівсмерті, це не ви маєте сісти у в'язницю", - написала вона.
Тіхановська наголосила, що народний ультиматум є шансом для силовиків встати на бік білорусів.
"Якщо ви не згодні виконувати злочинні накази - не робіть цього. Режим знає, що вмирає - і намагається розділити свою долю з усіма вами, забруднивши честь вашої форми. Не допустіть цього. Відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини. Поголовно люстрації не буде. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас складав білорусам. До Народного ультиматуму залишилося 5 днів", - резюмувала лідерка білоруської опозиції.
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Забудут про Майдан и погибших на фронте!
Стадо будет махать флажками и перегавкиваться с силожопыми:
- Вы фошисте Муссолини любисте!11
- нет вы.
- нет вы.
- А у нас людей побольше
- А у нас
бутылкидубинки потолще
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Лейтенант, старшой она.
А если нет?
То ты, Света, вернешься, наконец, в Беларусь - к людям, которых ты вдохновила на борьбу и потом цинично бросила? И покажешь личным примером, как надо бороться с властями?
А то звиздеть из-за границы все умеют.
Забавно слышать что-то вроде "ты москаль", когда оппоненту нечего ответить по существу вопроса.
Уважаемый. Если я добровольно и не под принуждением соглашусь стать лидером протеста (а ее ж никто не заставлял ею быть, но уж больно власти захотелось) - я буду представлять последствия для своей семьи. И раз уж я на это соглашусь - то буду вынужден платить цену. Ибо за все в этом мире рано или поздно приходится платить.
Это раз.
У тех, кого она вывела на улицы - тоже есть семьи. Но они выбрали путь борьбы, а не путь сбежать в ближайшую безопасную норку.
Просто стравни и скажи:
1) Достойна ли она их.
2) После такого циничного броска... не ***** ли она?
Люди в совеццкую мусарку работать пошли мусорами, шо тут вам еще непонятно?
Они их бьют и убивают, и шо-то как-то не видно, шо им это не нравится.
Шо они им там человеческими словами объяснить пытаются, типа они люди, это ж псы обычные, ну камон.
Задача силовых органов защищать власть, и они будут ее защищать. И срать они хотели на твои ультиматумы. Потому что твою задницу они будут защищать так же точно.
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (C)
Через какое-то время чемодан "нашелся". Попутчикам любопытно, что же было в Одессе?
Мужик говорит. "Что-что. Украли и не вернули".