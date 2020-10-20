У "Слузі народу" хворіють на коронавірус понад 50 нардепів, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зараз у фракції хворіють на коронавірус понад 50 народних депутатів.
Про це Арахамія розповів журналістам перед засіданням парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 50 випадків тільки у фракції "Слуга народу"", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання про кількість хворих серед "слуг народу".
Раніше Арахамія заявив, що проєкт бюджету на 2021 рік не винесли на розгляд Верховної Ради 20 жовтня у зв'язку з коронавірусом. За його словами, профільний комітет раніше не зміг розглянути документ, тому що народні депутати хворіють і не було кворуму.
Топ коментарі
+3 Garry Grant
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+2 Николай Николаевич #334532
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+2 Ярик Марченко [АГ]
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А зараз просто гигикають.)))
Сказав би простіше, що фракція "Слуга нарду" становить біологічну загрозу.