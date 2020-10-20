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Новини Коронавірус і карантин
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У "Слузі народу" хворіють на коронавірус понад 50 нардепів, - Арахамія

У

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зараз у фракції хворіють на коронавірус понад 50 народних депутатів.

Про це Арахамія розповів журналістам перед засіданням парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 50 випадків тільки у фракції "Слуга народу"", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання про кількість хворих серед "слуг народу".

Раніше Арахамія заявив, що проєкт бюджету на 2021 рік не винесли на розгляд Верховної Ради 20 жовтня у зв'язку з коронавірусом. За його словами, профільний комітет раніше не зміг розглянути документ, тому що народні депутати хворіють і не було кворуму.

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Автор: 

карантин (18172) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Поражение коры головного мозга.
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20.10.2020 10:38
+2
Болеют потомушто нє смотрєлі коронавірусу в глаза!
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20.10.2020 10:25
+2
В бункер их всех.. и залить бетоном чтобы не порасползались..
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20.10.2020 10:29
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значит дорожно-ковидный фонд еще быстрее закончится
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20.10.2020 10:24 Відповісти
Чем болеют, уточните?
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20.10.2020 10:24 Відповісти
Поражение коры головного мозга.
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20.10.2020 10:38 Відповісти
Кори чого?
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20.10.2020 10:46 Відповісти
Болеют потомушто нє смотрєлі коронавірусу в глаза!
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20.10.2020 10:25 Відповісти
Ворахамия давно болен
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20.10.2020 10:28 Відповісти
В бункер их всех.. и залить бетоном чтобы не порасползались..
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20.10.2020 10:29 Відповісти
Нужно просто перестать чихать!(с)
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20.10.2020 10:30 Відповісти
Якись слабеньки дорогие служба уродов
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20.10.2020 10:33 Відповісти
При такій інформації навесні більшість населення в паніці повзла б на кладовище.
А зараз просто гигикають.)))
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20.10.2020 10:36 Відповісти
А дебиловирусом почти все. Арахамия один из тяжелобольных.
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20.10.2020 10:37 Відповісти
Это карма!!! Неужели выздоровеют, после всего, что они натворили.
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20.10.2020 10:37 Відповісти
мало, дуже мало...
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20.10.2020 10:58 Відповісти
В "Слуге народа" болеют коронавирусом более 50 нардепов, - Арахамия.

Сказав би простіше, що фракція "Слуга нарду" становить біологічну загрозу.
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20.10.2020 11:08 Відповісти
Какая боль! Какая мука! И это ж надо такое в ответ на вопрос президента о сокращении количества депутатов! Неужто естественная убыль?
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20.10.2020 11:20 Відповісти
маловато будет !!!!!
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20.10.2020 12:57 Відповісти
 
 