У "Слузі народу" хворіють на коронавірус понад 50 нардепів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зараз у фракції хворіють на коронавірус понад 50 народних депутатів.

Про це Арахамія розповів журналістам перед засіданням парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 50 випадків тільки у фракції "Слуга народу"", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання про кількість хворих серед "слуг народу".

Раніше Арахамія заявив, що проєкт бюджету на 2021 рік не винесли на розгляд Верховної Ради 20 жовтня у зв'язку з коронавірусом. За його словами, профільний комітет раніше не зміг розглянути документ, тому що народні депутати хворіють і не було кворуму.

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