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Новини Опитування Зеленського
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43,4% громадян України довірятимуть результатам "опитування Зеленського", 40,7% - не будуть, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Результатам анонсованого президентом України Володимиром Зеленським всенародного опитування, запланованого на день місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, будуть довіряти 43% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Водночас 41% респондентів заявили, що не довірятимуть результатам опитування. 15,1% не визначилися зі ставленням до опитування.

Зазначається, що результати опитування за регіонами зберігають аналогічну пропорцію, при цьому кількість тих, хто довіряє результатам опитування, дещо більша на заході (46,7% тих, хто довіряє, проти 36,3%, хто не довіряє) і нижча в південних областях (37,8% тих, хто довіряє, проти 48,3 %, хто не довіряє).

Також респондентам під час опитування пропонувалося обрати одну з інтерпретацій опитування президента: це щирий намір почути думку більшості чи політична технологія для досягнення власних цілей. Думки респондентів розподілилися порівну: 44% вважають, що це - щирий намір, 44,1% - що це політична технологія. 11,2% респондентів не визначилися з відповіддю.

При цьому розподіл результатів за регіонами свідчить, що більш позитивно проведення опитування оцінюють у західних областях (50% респондентів, що вибрали варіант "щирий намір", проти 41,6%, які обрали варіант "політтехнологія"), найменш позитивно - на сході, в тому числі на Донбасі (40,4% проти 47,9%).

Всього, згідно з результатами дослідження, взяти участь у президентському опитуванні планують 54,6% респондентів. 35,8% заявили, що не планують цього робити, 9,3% не визначилися. Частка тих, хто вирішили брати участь в опитуванні, перевищує 50% у всіх регіонах країни: найбільше планують взяти участь на заході - 58,5%, найменше - на сході (50,7%).

Читайте також: "Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 01
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 02
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 03
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 04
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 05
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 06
43,4% громадян України довірятимуть результатам опитування Зеленського, 40,7% - не будуть, - опитування КМІС 07

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,5% для показників, близьких до 50%, і 2,7% для показників близьких до 10%.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе. ВIДЕО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) опитування (1930) соціологія (260) КМІС (334) Київський міжнародний інститут соціології (15)


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Топ коментарі
+15
увижу опрашивающих, пошлю их с янелохом на х@уй
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20.10.2020 10:42
+14
Очередная брехня. Накурятся и рейтинги сочиняют за бабло.
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20.10.2020 10:40
+6
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2160
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20.10.2020 10:50
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Очередная брехня. Накурятся и рейтинги сочиняют за бабло.
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20.10.2020 10:40 Відповісти
Тоже так думаю -ну не может такого быть,априори
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20.10.2020 10:42 Відповісти
кловани впарюють черговий фуфломецин зебилам.
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20.10.2020 10:44 Відповісти
в клоунаді участь не беру
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20.10.2020 10:53 Відповісти
Авжеж- треба було в букмекерів спитати, вони точно знають!
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20.10.2020 12:11 Відповісти
Бггг)на Юге больше недоверяющих?Может этот феномен связан со страшно обиженными зеголосилками...Запад,конечно,удивил.
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20.10.2020 10:41 Відповісти
увижу опрашивающих, пошлю их с янелохом на х@уй
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20.10.2020 10:42 Відповісти
Я тоже,это участие в незаконном референдуме.
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20.10.2020 10:43 Відповісти
Спочатку задам питання, що вони роблять на виборчій дільниці і на якій законній підставі (ЗАКОННЕ тільки рішення ЦВК). Постараюся викликати поліцію, а далі як піде(
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Я вирішив послати опороснік і його автора в сраку. Навіть тих, хто підійде до мене на дільниці з цими дибільнимі питаннями пошлю туди, куди і опросник з автором - обов"язково до виконання.)))
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20.10.2020 10:45 Відповісти
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2233
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20.10.2020 10:45 Відповісти
Доверять результатам этого балагана?
А скажите, что мне будет за то, что я напечатаю кучу бланков опроса, раздам всем желающим , расставлю птички как захочу, и брошу в урны для опроса?
Правильно, НИЧЕГО.
И так может сделать каждый.
О каком доверии и достоверности идет речь?
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20.10.2020 10:46 Відповісти
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2160
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20.10.2020 10:50 Відповісти
Як не крути а порохоботи найрозумніші люди країни.
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20.10.2020 10:50 Відповісти
очередная туфта для лохов.
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20.10.2020 10:51 Відповісти
Ооо!!! Растем !!! 73% дебилов, сильно уменьшилось ! Просто прозрение снизошло ! А если не манипулировать цифрами то при явке максимум 30% ,так оно вообще как в нормальной стране-10% !
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20.10.2020 10:53 Відповісти
43,4% громадян України довірятимуть результатам "опитування Зеленського", 40,7% - не будуть, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5191
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20.10.2020 10:54 Відповісти
«Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому ее уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять». С) Йозеф Геббельс
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20.10.2020 10:59 Відповісти
А им пофиг!
Всё равно сделают как хотят.
Проголосуют "Да" - ну это ведь народ хотел.
Проголосуют "Нет" - большинство не доверяет опросу.
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20.10.2020 11:01 Відповісти
без лоха и жизнь плоха.
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20.10.2020 11:08 Відповісти
"43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского" - Сколько идиотов... Мрак!
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20.10.2020 11:16 Відповісти
зебландия страна лохов
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20.10.2020 11:47 Відповісти
только конченый идиот может доверять опросу, результаты которого считает хз кто.
больше 40% идиотов и лохов в стране по факту.
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20.10.2020 15:08 Відповісти
 
 