43,4% громадян України довірятимуть результатам "опитування Зеленського", 40,7% - не будуть, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Результатам анонсованого президентом України Володимиром Зеленським всенародного опитування, запланованого на день місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, будуть довіряти 43% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Водночас 41% респондентів заявили, що не довірятимуть результатам опитування. 15,1% не визначилися зі ставленням до опитування.

Зазначається, що результати опитування за регіонами зберігають аналогічну пропорцію, при цьому кількість тих, хто довіряє результатам опитування, дещо більша на заході (46,7% тих, хто довіряє, проти 36,3%, хто не довіряє) і нижча в південних областях (37,8% тих, хто довіряє, проти 48,3 %, хто не довіряє).

Також респондентам під час опитування пропонувалося обрати одну з інтерпретацій опитування президента: це щирий намір почути думку більшості чи політична технологія для досягнення власних цілей. Думки респондентів розподілилися порівну: 44% вважають, що це - щирий намір, 44,1% - що це політична технологія. 11,2% респондентів не визначилися з відповіддю.

При цьому розподіл результатів за регіонами свідчить, що більш позитивно проведення опитування оцінюють у західних областях (50% респондентів, що вибрали варіант "щирий намір", проти 41,6%, які обрали варіант "політтехнологія"), найменш позитивно - на сході, в тому числі на Донбасі (40,4% проти 47,9%).

Всього, згідно з результатами дослідження, взяти участь у президентському опитуванні планують 54,6% респондентів. 35,8% заявили, що не планують цього робити, 9,3% не визначилися. Частка тих, хто вирішили брати участь в опитуванні, перевищує 50% у всіх регіонах країни: найбільше планують взяти участь на заході - 58,5%, найменше - на сході (50,7%).

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Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,5% для показників, близьких до 50%, і 2,7% для показників близьких до 10%.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

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