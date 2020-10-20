400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля. ФОТОрепортаж
У серпні цього року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 тис. гривень. Потенційних покупців підшукувала ще під час вагітності. Поліцейські зупинили спробу продажу немовляти і направили до суду незаперечні докази її причетності до злочину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.
Повідомляється, що співробітники управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з детективами слідчого управління, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили породіллю, яка мала намір продати свою дитину.
Поліцейські інсценували продаж і затримали жінку під час передачі дитини "новій сім'ї".
Підозрювану затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в торгівлі людьми.
Під час досудового розслідування вина зловмисниці повністю доведена.
Слідчі слідчого управління ГУНП у Донецькій області направили до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Фігурантку чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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Не совсем такой же. Ребенок - человек беспомощный.
"хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?"
Если вариант - вырасти и быть воспитанным в хорошей семье, которая купила тебя у алкоголички или - вырасти с той самой алкоголичкой в притоне....я бы предпочел первый вариант.
понятно шо типо аморально, но возможно нужно закон какой-нить? Покупатель заплатит налог и все довольны, она же не выбросила существо под забор, куря и накатывая, пока "рожает"?
Ну непонятно - нафиг гос-ву еще один потенциальный зэк, вместо налога и хорошей семьи то?
Да, а еще блин:
Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://censor.net/ru/n3225751\\\\\\\\\\\\\\
Конфискация это как? Рожалка выйдет на т.н. "свободу" в одних трусах? Ну да, она завалит кого-то заточкой и скажет(если поймают) - "Ой".
Я не понимаю - неужели у нас, идущих в ЕС.........
(огого.....хорошо шо у мну есть КОВЕР, а так бы башку разбил, давясь от смеху то)