400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля. ФОТОрепортаж

У серпні цього року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 тис. гривень. Потенційних покупців підшукувала ще під час вагітності. Поліцейські зупинили спробу продажу немовляти і направили до суду незаперечні докази її причетності до злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Повідомляється, що співробітники управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з детективами слідчого управління, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили породіллю, яка мала намір продати свою дитину.

Поліцейські інсценували продаж і затримали жінку під час передачі дитини "новій сім'ї".

Підозрювану затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в торгівлі людьми.

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Під час досудового розслідування вина зловмисниці повністю доведена.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Донецькій області направили до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Фігурантку чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



Фото: сайт поліції