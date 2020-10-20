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400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля. ФОТОрепортаж

У серпні цього року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 тис. гривень. Потенційних покупців підшукувала ще під час вагітності. Поліцейські зупинили спробу продажу немовляти і направили до суду незаперечні докази її причетності до злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Повідомляється, що співробітники управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з детективами слідчого управління, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили породіллю, яка мала намір продати свою дитину.

Поліцейські інсценували продаж і затримали жінку під час передачі дитини "новій сім'ї".

400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля 01

Підозрювану затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в торгівлі людьми.

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Під час досудового розслідування вина зловмисниці повністю доведена.

400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля 02

Слідчі слідчого управління ГУНП у Донецькій області направили до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Фігурантку чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

400 тис. грн за дитину: у Маріуполі затримали породіллю під час спроби продати немовля 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5054) Маріуполь (3226) Нацполіція (15142) торгівля людьми (212) Донецька область (8386)


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Топ коментарі
+3
Если это ребенок в семью на усыновление, а не для каких-то преступных целей, то не вижу в этом ничего плохого - матери этот ребенок явно не нужен, а семье, которая согласилась за него заплатить - наверное нужен.
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20.10.2020 10:50
+2
И куда его теперь? В детдом или мамаше обратно отдадут?
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20.10.2020 13:10
+1
А суррогатное материнство не троговля детьми, ну ну двойные стандарты.
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20.10.2020 10:48
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Та спасибо шо хоть родила, щас рожать вообще не в тренде. Население вымирает страшными темпами, нас ждёт участь исчезнувшей скифской нации.
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20.10.2020 10:45 Відповісти
А суррогатное материнство не троговля детьми, ну ну двойные стандарты.
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20.10.2020 10:48 Відповісти
это штука договорная- кто-то не может.. а кто-то не хочет...
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20.10.2020 14:08 Відповісти
Так же как и простая продажа оформив фиктивный договор сурагатного материнство можно б было купить и никто не догадался.
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20.10.2020 14:42 Відповісти
Если это ребенок в семью на усыновление, а не для каких-то преступных целей, то не вижу в этом ничего плохого - матери этот ребенок явно не нужен, а семье, которая согласилась за него заплатить - наверное нужен.
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20.10.2020 10:50 Відповісти
Возможно, этого ребенка разобрали бы на запчасти...
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20.10.2020 11:00 Відповісти
Я написал "если".
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20.10.2020 11:02 Відповісти
Ахаха, ну ты жесткач. Ты понимаешь что ребенок такой же человек как и ты и мать, получается мать без его воли им как вещью распорядилась, даже пусть с благими намерениями. Например хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?
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20.10.2020 14:45 Відповісти
"Ты понимаешь что ребенок такой же человек как и ты и мать, получается мать без его воли им как вещью распорядилась"
Не совсем такой же. Ребенок - человек беспомощный.

"хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?"
Если вариант - вырасти и быть воспитанным в хорошей семье, которая купила тебя у алкоголички или - вырасти с той самой алкоголичкой в притоне....я бы предпочел первый вариант.
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20.10.2020 15:03 Відповісти
Я вот не понимаю - свое "имущество" продать, это уже "грех"?(а где попы?)
понятно шо типо аморально, но возможно нужно закон какой-нить? Покупатель заплатит налог и все довольны, она же не выбросила существо под забор, куря и накатывая, пока "рожает"?
Ну непонятно - нафиг гос-ву еще один потенциальный зэк, вместо налога и хорошей семьи то?
Да, а еще блин:
Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://censor.net/ru/n3225751\\\\\\\\\\\\\\

Конфискация это как? Рожалка выйдет на т.н. "свободу" в одних трусах? Ну да, она завалит кого-то заточкой и скажет(если поймают) - "Ой".
Я не понимаю - неужели у нас, идущих в ЕС.........
(огого.....хорошо шо у мну есть КОВЕР, а так бы башку разбил, давясь от смеху то)
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20.10.2020 10:56 Відповісти
Дебил.
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20.10.2020 14:46 Відповісти
привет
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20.10.2020 15:05 Відповісти
К сожалению аборт или стерилизация тоже немалых денег стоит. Может она хотела стерилизацию, а денег не было, вот и решилась на продажу.
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20.10.2020 11:11 Відповісти
И куда его теперь? В детдом или мамаше обратно отдадут?
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20.10.2020 13:10 Відповісти
Отож...вариант - в детдом приемлем только если ребенка хотели купить не для усыновления, а для чего-то гнусного, вроде трансплатаций....
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20.10.2020 18:36 Відповісти
 
 