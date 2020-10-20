Зеленський про недотримання карантину в регіонах: "Це гра в злого поліцейського в столиці і доброго на місцях". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав політиків у період місцевих виборів не саботувати рішення уряду про карантинні обмеження.

Про це глава держави заявив під час щорічно послання у Верховній Раді передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що свої корективи вносять і місцеві вибори. Місцева влада хоче подобатися виборцям. Саботує рішення уряду і проводить багатотисячні концерти в День міста. Це гра в "злого поліцейського" в столиці і доброго на місцях. Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде великою, але кількість хворих і померлих буде на вашій совісті", - зазначив президент.

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