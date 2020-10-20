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Зеленський про недотримання карантину в регіонах: "Це гра в злого поліцейського в столиці і доброго на місцях". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський закликав політиків у період місцевих виборів не саботувати рішення уряду про карантинні обмеження.
Про це глава держави заявив під час щорічно послання у Верховній Раді передає Цензор.НЕТ.
"Зрозуміло, що свої корективи вносять і місцеві вибори. Місцева влада хоче подобатися виборцям. Саботує рішення уряду і проводить багатотисячні концерти в День міста. Це гра в "злого поліцейського" в столиці і доброго на місцях. Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде великою, але кількість хворих і померлих буде на вашій совісті", - зазначив президент.
Топ коментарі
+7 Sergii Ustim
показати весь коментар20.10.2020 10:53
+7 Гыг с Вами
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+6 roshenko q
показати весь коментар20.10.2020 10:52
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Зєлю геть. Дострокові.
А ти носи далі значечки.
Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
это игра в ЗЕдиота на Банковой и людей, которые хотят остаться в живых
Это просто у мэров есть:
1) Здравый смысл. Потому как несмотря на всю истерию вокруг еще одного респираторного заболевания - мэров избирают местные жители, и там все гораздо интереснее чем в партийных списках. Тех, кто посадит жителей на карантин... не поддержит местный бизнес. А значит их не изберут.
2) У них просто есть то, чего нет у тебя.
Яйца.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
В случае же м тобой, зеленое ЧМО, тьі - злой полисмєн и желаешь усложнить мне жизнь.
А добрьій полисмєн - местная власть, наоборот мне облегчить.
Ето тебе, ублюдку, в качестве умственного развития
Мені в цьому місяці треба буде в ощадбанк завітати деякі питання вирішити.
Так вот, я хочу прийти в відділення та вирішити питання. Хай з обмеженнями по одночасному відвідуванню, з масками та з більшим часом, але ВИРІШИТИ, а не прийти та прочитати на дверимах , цуко, напис "райком закрьіт, все ушли на фронт"