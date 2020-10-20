УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4206 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
2 568 32

Зеленський про недотримання карантину в регіонах: "Це гра в злого поліцейського в столиці і доброго на місцях". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав політиків у період місцевих виборів не саботувати рішення уряду про карантинні обмеження.

Про це глава держави заявив під час щорічно послання у Верховній Раді передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що свої корективи вносять і місцеві вибори. Місцева влада хоче подобатися виборцям. Саботує рішення уряду і проводить багатотисячні концерти в День міста. Це гра в "злого поліцейського" в столиці і доброго на місцях. Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде великою, але кількість хворих і померлих буде на вашій совісті", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) місцеві вибори (1366)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А твой дебильный опрос на выборах не добавит риска заразиться?
показати весь коментар
20.10.2020 10:53
+7
краткое содержание заседания Рады...

Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
показати весь коментар
20.10.2020 10:56
+6
идиот... вова, ты- ИДИОТ,с большой буквы
показати весь коментар
20.10.2020 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиот... вова, ты- ИДИОТ,с большой буквы
показати весь коментар
20.10.2020 10:52 Відповісти
А что не так он в данном случае сказал?
показати весь коментар
20.10.2020 10:55 Відповісти
Ти чекаєш від "цього" якоїсь аргументації? Дарма.
показати весь коментар
20.10.2020 11:03 Відповісти
Как всегда наплевал на конституцию. Это по вашему так?
показати весь коментар
20.10.2020 11:54 Відповісти
Чим саме у цій фразі він образив конституцію ?
показати весь коментар
20.10.2020 12:10 Відповісти
Конституцию обидеть невозможно, если что это закон, который нужно выполнять. А наплевал он на раздел 2, там права и обязанности граждан описаны.
показати весь коментар
20.10.2020 13:18 Відповісти
А твой дебильный опрос на выборах не добавит риска заразиться?
показати весь коментар
20.10.2020 10:53 Відповісти
Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах" - Цензор.НЕТ 5336
показати весь коментар
20.10.2020 10:53 Відповісти
Когда живешь в государственной резеденции, куришь айкосы, шпокаешь корабельные сосны, катаешься на кортеже из 30 авто, и других сложностей в жизни не испытываешь кроме как что курнуть и кому всунуть... невозможно понять людей, которые живут на 300 баксов всей семьей, платят за коммунлаку твоим упырям, а еще нужно пожрать и одеться, а иногда и лекарства купить... да вова, лучше уходи иначе ты нормально не закончишь
показати весь коментар
20.10.2020 10:55 Відповісти
А чиїм упирям ти раніше за комуналку платив?
показати весь коментар
20.10.2020 11:02 Відповісти
Зєля зручно всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
20.10.2020 11:12 Відповісти
Як здоров'я Юлії Володимирівни? Ще на один похід в Президенти вистачить чи вже фсьо?)))
показати весь коментар
20.10.2020 11:15 Відповісти
Ще на один поход в президенти, схоже, України не вистачить, бо вже фсьо з Україною зробили абинеюльки.
показати весь коментар
20.10.2020 11:53 Відповісти
Мрієте відмінити президентську гілку влади, бо вОній там не світить? Так мріяти не заборонено.)))
А ти носи далі значечки.
показати весь коментар
20.10.2020 12:02 Відповісти
краткое содержание заседания Рады...

Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
показати весь коментар
20.10.2020 10:56 Відповісти
Нет, Вова,
это игра в ЗЕдиота на Банковой и людей, которые хотят остаться в живых
показати весь коментар
20.10.2020 10:59 Відповісти
Ты,поц,выступают,чтоб бабла срубить, только твои подруженции,которые в День Независимости по твоему заказу плясали,а зесрань ходит на них,как на заклание
показати весь коментар
20.10.2020 10:59 Відповісти
Это тупое дерьмо не знает что и сказать. То жесткий карантин, то экономика. Для своих ни карантина, ни ограничения в бизнесе
показати весь коментар
20.10.2020 11:00 Відповісти
До спини двері той заклик, політикам виборі важливіші за все, навіть важливіші за Україну. І ЗЕ це чудово знає.
показати весь коментар
20.10.2020 11:00 Відповісти
Это мерзомть. Реально это МЕРЗОСТЬ. ЛЖИВАЯ ЗЕленая МЕРЗОСТЬ!
показати весь коментар
20.10.2020 11:02 Відповісти
вот все думаю, а в "Велюре" был злой полицейский или добрый
показати весь коментар
20.10.2020 11:10 Відповісти
Нет, Вова.
Это просто у мэров есть:
1) Здравый смысл. Потому как несмотря на всю истерию вокруг еще одного респираторного заболевания - мэров избирают местные жители, и там все гораздо интереснее чем в партийных списках. Тех, кто посадит жителей на карантин... не поддержит местный бизнес. А значит их не изберут.
2) У них просто есть то, чего нет у тебя.
Яйца.
показати весь коментар
20.10.2020 11:11 Відповісти
Ти навіщо гроші ковідного фонду в асфальт закатав, довбожаба зелена?!
показати весь коментар
20.10.2020 11:25 Відповісти
Зеленський про недотримання карантину в регіонах: "Це гра в злого поліцейського в столиці і доброго на місцях" - Цензор.НЕТ 5643
показати весь коментар
20.10.2020 11:30 Відповісти
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
показати весь коментар
20.10.2020 11:33 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
20.10.2020 11:35 Відповісти
Зеленое чмо, добрьій и злой полисмєньі делают одно дело. Их цель вьівести правонпрушителя на чистую воду и довести дело до конца.

В случае же м тобой, зеленое ЧМО, тьі - злой полисмєн и желаешь усложнить мне жизнь.
А добрьій полисмєн - местная власть, наоборот мне облегчить.

Ето тебе, ублюдку, в качестве умственного развития
показати весь коментар
20.10.2020 12:08 Відповісти
Можна взнати, як Вам допоможе хвороба працівників бізнесу ?
показати весь коментар
20.10.2020 12:12 Відповісти
Вам теж на курси логіки треба. Я не писав "допомогти", я писав "полегшити".
Мені в цьому місяці треба буде в ощадбанк завітати деякі питання вирішити.
Так вот, я хочу прийти в відділення та вирішити питання. Хай з обмеженнями по одночасному відвідуванню, з масками та з більшим часом, але ВИРІШИТИ, а не прийти та прочитати на дверимах , цуко, напис "райком закрьіт, все ушли на фронт"
показати весь коментар
20.10.2020 12:30 Відповісти
Вру та ОПУ вже на карантині?
показати весь коментар
20.10.2020 12:44 Відповісти
Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах" - пусть ещё расскажет о своих https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывах к https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19.
показати весь коментар
20.10.2020 12:47 Відповісти
 
 