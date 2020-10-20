Ми маємо впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього, - Зеленський

Цей рік виявився нелегким для України, принісши багато лиха і трагедій.

Про це під час послання до Верховної Ради заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне - бути згуртованими. Ми не раз доводили, коли українці згуртовані - вони можуть перемогти шкідливі віруси. Хоч з Китаю, хоч від північного сусіда. Ми запам'ятаємо 2020 рік надовго. Він приніс Україні чимало бід, які ми пережили разом з вами: COVID-19, знищення нашого літака в Ірані, масштабні лісові пожежі, паводок на Західній Україні, посуха на півдні, катастрофа літака з військовими льотчиками і курсантами", - сказав президент.

За словами Зеленського, потрібно зробити правильні висновки і стати сильнішими, запобігати загрозі, щоб не долати наслідки.

"Впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього. Або здатна швидко адаптуватися і протидіяти новим загрозам. Цей принцип я представлю сьогодні, хоча його й не було в моїй програмі", - наголосив глава держави.

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