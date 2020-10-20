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Новини
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Ми маємо впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього, - Зеленський

Ми маємо впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього, - Зеленський

Цей рік виявився нелегким для України, принісши багато лиха і трагедій.

Про це під час послання до Верховної Ради заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне - бути згуртованими. Ми не раз доводили, коли українці згуртовані - вони можуть перемогти шкідливі віруси. Хоч з Китаю, хоч від північного сусіда. Ми запам'ятаємо 2020 рік надовго. Він приніс Україні чимало бід, які ми пережили разом з вами: COVID-19, знищення нашого літака в Ірані, масштабні лісові пожежі, паводок на Західній Україні, посуха на півдні, катастрофа літака з військовими льотчиками і курсантами", - сказав президент.

За словами Зеленського, потрібно зробити правильні висновки і стати сильнішими, запобігати загрозі, щоб не долати наслідки.

"Впровадити нову філософію - країна, яка завжди готова до всього. Або здатна швидко адаптуватися і протидіяти новим загрозам. Цей принцип я представлю сьогодні, хоча його й не було в моїй програмі", - наголосив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) стратегія (200)


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Топ коментарі
+9
Не тошни вова...сделай мордочку умнее...а то денег никто не даст...
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20.10.2020 11:01
+9
это типа он перефразировал свой же перл о стране порноактрисе!
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20.10.2020 11:03
+7
Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3225756

Так и программы то как таковой не было...от слова совсем не было...😃
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20.10.2020 11:03
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Не тошни вова...сделай мордочку умнее...а то денег никто не даст...
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20.10.2020 11:01 Відповісти
здай мочу та сцикухо- здохни від передозу.
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3225756

Так и программы то как таковой не было...от слова совсем не было...😃
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20.10.2020 11:03 Відповісти
это типа он перефразировал свой же перл о стране порноактрисе!
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20.10.2020 11:03 Відповісти
Ну это бессомненно ,поц
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20.10.2020 11:05 Відповісти
Кретин. Сын кретина.
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20.10.2020 11:05 Відповісти
Клоун-філософ... дійсно найвеличніший.
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20.10.2020 11:07 Відповісти
надолго пишется вместе
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20.10.2020 11:07 Відповісти
страна, которая всегда готова ко всему-т.е. к продаже украинской земли и заводов, условий содержания в СИЗО, легализации игрального бизнеса и наркоты, предательству спецоперации по вагнеровцам и прочих задумок воровского кодлана Коломойского.
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20.10.2020 11:09 Відповісти
Оце в десятку. З таким клоуном ви маєте бути "готові до всього" )))
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20.10.2020 11:11 Відповісти
Главное - быть сплоченными. Мы не раз доказывали, когда украинцы сплоченные - они могут победть любые вирусы. Источник: https://censor.net/ru/n3225756

идиот. медицина советует при вирусной пандемии рассредоточиться,а не сплочаться. .как минимум на полтора метра,если в маске.
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20.10.2020 11:11 Відповісти
Країна готова до очільників довбо\обів...
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20.10.2020 11:17 Відповісти
А хаба ми це за 30 років не довели? Виключення лише підтверджують правило.
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20.10.2020 11:19 Відповісти
У світі є лише одна така країна. Це Північна Корея.
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20.10.2020 11:18 Відповісти
Воно хвілосаф квартальний! Не знали?
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20.10.2020 11:24 Відповісти
правильно сказал.
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20.10.2020 11:34 Відповісти
Особенно стоять на цырлах перед кремлем. К этому ты подлюка и ведешь. Более мерзкого существа я не видела в жизни.
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20.10.2020 12:22 Відповісти
по рівню гидливості- це щось схоже на таргана схрещений з слимаком.
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20.10.2020 12:44 Відповісти
 
 