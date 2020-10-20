Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський
Режим тиші на Донбасі зберігається 86-й день поспіль. Це найтриваліше перемир'я за всі роки війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що нинішнє перемир'я не ідеальне, але кількість обстрілів "суттєво скоротилася, а за всі ці дні ми маємо лише одну бойову втрату".
"Але те, що з'явилися дні, тижні і навіть місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, дає нам надію. Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу, це дає надію", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+13 саша паламарчук
показати весь коментар20.10.2020 11:03
+8 Филипп Филиппович Преображенск
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+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.10.2020 11:06
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Жители бамбасса слушают тишину.
хотят ли русские войны
https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasseЭто же надо так 3,14здеть!
До выборов оно эту бредятину будет нести каждый день.
Потом заткнется.