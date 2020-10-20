УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4206 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 008 30

Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський

Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський

Режим тиші на Донбасі зберігається 86-й день поспіль. Це найтриваліше перемир'я за всі роки війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що нинішнє перемир'я не ідеальне, але кількість обстрілів "суттєво скоротилася, а за всі ці дні ми маємо лише одну бойову втрату".

"Але те, що з'явилися дні, тижні і навіть місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, дає нам надію. Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу, це дає надію", - сказав Зеленський.

Читайте також: Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Донбас (22354) перемир’я (893)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Що ти дєбіл несеш!
показати весь коментар
20.10.2020 11:03
+8
Ну и??? Какой план дальше, Бубочка? Щас все сепары и русские оккупанты зарыдают и свалят в роССию?
показати весь коментар
20.10.2020 11:04
+7
Жітєлі Дамбаса - це Сциувухо? А як Андрій Луганський? Як інші? Як, зрештою, ОБСЄ, яке і так фіксує половину пострілів? Я знаю, за що я не сприймаю Зєлєнского - за тотальну брехню. Тепер вона стала ще й цинічною.
показати весь коментар
20.10.2020 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ти дєбіл несеш!
показати весь коментар
20.10.2020 11:03 Відповісти
А мені якось пох... ю про що волає сепарсько-колорадське бидло !!!))
показати весь коментар
20.10.2020 11:08 Відповісти
Может вернуть Януковича? Он не был бы таким чмом.
показати весь коментар
20.10.2020 11:04 Відповісти
ты -тварина,меньше всего интересует мнение мудаков,которые ложились под наши танки и с "медиком" приходили к нашим бойцам.
показати весь коментар
20.10.2020 11:04 Відповісти
Донбасити,крисчане та росєянє,це мутовані особі,кремлівськоїї селекціі,потвори без роду та племені,колишня назва-савєцкій народ!! Зайвохромосомні мутанти ,з "русскоговорящей" щелепою !!))))
показати весь коментар
20.10.2020 11:11 Відповісти
Ну и??? Какой план дальше, Бубочка? Щас все сепары и русские оккупанты зарыдают и свалят в роССию?
показати весь коментар
20.10.2020 11:04 Відповісти
Да прямо как в анекдоте про мышь и шкварочку.
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Давайте, ЦЕНЗОР, розбирайте на цитати всю цю локшину, напишіть іще 100500 статей про те, який наш президент молодець. Хоча вже всі знають, що це пустопорожня балаканина.
показати весь коментар
20.10.2020 11:05 Відповісти
Жітєлі Дамбаса - це Сциувухо? А як Андрій Луганський? Як інші? Як, зрештою, ОБСЄ, яке і так фіксує половину пострілів? Я знаю, за що я не сприймаю Зєлєнского - за тотальну брехню. Тепер вона стала ще й цинічною.
показати весь коментар
20.10.2020 11:06 Відповісти
Так он же говорит что он гордится тем что украинцы не стреляют. Это его достижение. Только он не перед Путиным отчитывается как будто.
показати весь коментар
20.10.2020 11:08 Відповісти
Та ні, він звітує перед "уставшимі ат вайни" .
показати весь коментар
20.10.2020 13:03 Відповісти
В тихом болоте черти водятся, на юго востоке Украины в основном в списках СН и ОПЗЖ и многие говорят что две партии воссоединятся после выборов и тихо придёт рюський мир в юго восточную тишину.
показати весь коментар
20.10.2020 11:07 Відповісти
Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8338
Жители бамбасса слушают тишину.
показати весь коментар
20.10.2020 11:07 Відповісти
Какой же он больной. Искренне гордится что отдал стране приказ не воевать, а терпеть. При этом потери все наши списываются на небоевые.
показати весь коментар
20.10.2020 11:08 Відповісти
Спросите вы у тишины

хотят ли русские войны
показати весь коментар
20.10.2020 11:08 Відповісти
Потрібно ще говорити про суд над Василем Стусом і ролі у цьому Медведчука, как эти КГБшники и их стукачи задрали,когда уже власть откроет списки всех этих бывших,которые методично десятилетиями уничтожали всё то хорошее, что связано с Украиной..
показати весь коментар
20.10.2020 11:08 Відповісти
ага, в карабахе тоже 30 лет слушали... кретин
показати весь коментар
20.10.2020 11:11 Відповісти
зебил ну ты просто гений - заморозил конфликт , как в Карабахе .
показати весь коментар
20.10.2020 11:12 Відповісти
они шо! оглохли?
Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6168
показати весь коментар
20.10.2020 11:12 Відповісти
Конгениально!!))
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Бла-бла-бла - довбаний популіст.
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Язик без кісток,та на язиці мозолей не буває !!))
показати весь коментар
20.10.2020 11:14 Відповісти
Кацапів по зомбоящику вони слухають, довбень зелений!
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
20.10.20 08:00 https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasse
https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasseЭто же надо так 3,14здеть!
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Терпите.
До выборов оно эту бредятину будет нести каждый день.
Потом заткнется.
показати весь коментар
20.10.2020 11:18 Відповісти
Вова, а давайте тебе пристрелимо і скажемо, що це "небойові втрати"? Ну, все, як ти любиш...
показати весь коментар
20.10.2020 11:19 Відповісти
Зеленский ,я надеюсь у тебя не получиться присоединить Украину к Лугандону. Пока там войска ***** ,мира не будет ,как в Карабхе 😡😡😡😡
показати весь коментар
20.10.2020 11:20 Відповісти
Small Jerboa а зачем терпеть и главное смысл ,хотите как в Белоруссии 😠😠😠
показати весь коментар
20.10.2020 11:22 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
20.10.2020 11:33 Відповісти
Бимбасяо слушает тишину Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5148
показати весь коментар
20.10.2020 12:16 Відповісти
 
 