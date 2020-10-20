СБУ блокувала в Одесі транзит через Україну 750 кг "бойового наркотику ІД" на суму понад $30 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через нашу країну 750 кілограмів психотропної речовини каптагон, відомої як "бойовий наркотик Ісламської держави". На чорному ринку вилучений товар оцінюється в більш ніж 30 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході спецоперації оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організували переправлення двоє мешканців Одеси та Львова. Вони замовили психотроп в одній з країн Середземноморського басейну. Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований в контейнері із солодощами, та контролювали всі дії зловмисників.

Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення. Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в який приховали пакунки з психотропом. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

Після декларування вантажу в митних органах співробітники СБУ затримали фігурантів: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого ‒ за місцем проживання. Контейнери з каптагоном вилучено правоохоронцями.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення обом фігурантам про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.

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Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.













Фото: сайт СБУ