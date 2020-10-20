Зеленський: Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами ВВП і низькою смертністю від COVID-19

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна пройшла перший етап пандемії COVID-19 з мінімальними втратами і найменшою смертністю від цієї хвороби.

Про це заявив Зеленський під час щорічного послання у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми витримали перший етап і пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки і ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від COVID-19. Німеччина - 4%, Франція - 9%, Велика Британія - 11%, Україна - 1,9%", - сказав президент.

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