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Зеленський: Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами ВВП і низькою смертністю від COVID-19
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна пройшла перший етап пандемії COVID-19 з мінімальними втратами і найменшою смертністю від цієї хвороби.
Про це заявив Зеленський під час щорічного послання у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Ми витримали перший етап і пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки і ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від COVID-19. Німеччина - 4%, Франція - 9%, Велика Британія - 11%, Україна - 1,9%", - сказав президент.
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http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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