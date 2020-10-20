УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4300 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 052 5

Зеленський: Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами ВВП і низькою смертністю від COVID-19

Зеленський: Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами ВВП і низькою смертністю від COVID-19

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна пройшла перший етап пандемії COVID-19 з мінімальними втратами і найменшою смертністю від цієї хвороби.

Про це заявив Зеленський під час щорічного послання у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми витримали перший етап і пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки і ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від COVID-19. Німеччина - 4%, Франція - 9%, Велика Британія - 11%, Україна - 1,9%", - сказав президент.

Також читайте: Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
минимальными потерями ВВП

Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1925
показати весь коментар
20.10.2020 11:16 Відповісти
Странно.. Смотрю на https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ график от УП и не вижу там никаких этапов... Экспонента
показати весь коментар
20.10.2020 11:25 Відповісти
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631

"Гарант" Конституції - політичний імпотент. Ні, труп.
показати весь коментар
20.10.2020 11:32 Відповісти
это правда.
показати весь коментар
20.10.2020 11:37 Відповісти
300 лярдів тільки дефіциту бюджету - незначні втрати ... То курва які тоді значі ? Віслюк ти оманський ...
показати весь коментар
20.10.2020 11:41 Відповісти
 
 