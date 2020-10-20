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Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Амністія не поширюватиметься на всіх учасників чинних на Донбасі незаконних збройних формувань і передбачає не уникнення відповідальності, а гідне майбутнє для людей, які перебувають у заручниках в окупаційних сил і не причетні до тяжких злочинів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Страшне слово "амністія" - не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє - тільки з Україною", - сказав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради у вівторок.

Також читайте: "Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський

Автор: 

амністія (195) Зеленський Володимир (23732) Донбас (22354) деокупація (950)


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Топ коментарі
+2
Вы не можете призвать к ответственности даже тех, кто паркуется где-попало.
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20.10.2020 11:35
+1
перекрасился на патриота))
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20.10.2020 11:16
+1
Так в роли азеров и турков должны быть мы. Но Зеленский решил, что целовать туфлю Путину выгоднее.
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20.10.2020 11:47
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перекрасился на патриота))
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20.10.2020 11:16 Відповісти
Так никто ему не поверит из патриотов. Он может думает что патриоты Украины все йододефицитные как Фарион, но это вряд ли.
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20.10.2020 11:17 Відповісти
Дамбаз, що був під окупацією повинен бути вражений в виборчому праві років на тридцять, а може й на пятдесят!
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20.10.2020 11:16 Відповісти
Так никто не сдаст Донбасс. Зачем им это делать? Пушилин же сказал, что ему так хорошо. У них там русские паспорта и всё такое. Оно им не надо. Для России Донбасс это крючок влияния на Украину и она его не отдаст. Так что это всё влажные фантазии.
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20.10.2020 11:18 Відповісти
чєпушиліна хтось питатиме, коли ***** гигне!
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20.10.2020 11:26 Відповісти
Так России тоже не выгодно. Им нужна зона замороженного конфликта. Их она вполне устраивает.
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20.10.2020 11:28 Відповісти
Я щось не помітив, щоб азерів чи турків дуже цікавили "інтереси" роісі в Карабаху...
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20.10.2020 11:46 Відповісти
Так в роли азеров и турков должны быть мы. Но Зеленский решил, что целовать туфлю Путину выгоднее.
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20.10.2020 11:47 Відповісти
Легче всего делить апельсин, который созреет через незнамо скока лет
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20.10.2020 11:19 Відповісти
А может сначала нужно судебную систему реформировать и прокуратуру с МВД ?
В такой ситуации как сейчас уже наперед известно , что все порешают ))
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Итогом здесь должна стать цитата одного популярного героя, одного очень известного телесериала в Украине - «****** и ******, ****** и ******. Ударения разные, смысл один и тот же».
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20.10.2020 11:29 Відповісти
правильно.
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20.10.2020 11:29 Відповісти
Вы не можете призвать к ответственности даже тех, кто паркуется где-попало.
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20.10.2020 11:35 Відповісти
А мне чисто информативно хочется знать, каким механизмом он будет пользоваться, чтобы рассортировать дамбасян на незапятнанных и тех, у кого и макушка в крови. В данном случае услуги стукачей весьма сомнительны. Сам стукач может оказаться преступником.
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20.10.2020 12:38 Відповісти
 
 