Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Амністія не поширюватиметься на всіх учасників чинних на Донбасі незаконних збройних формувань і передбачає не уникнення відповідальності, а гідне майбутнє для людей, які перебувають у заручниках в окупаційних сил і не причетні до тяжких злочинів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Страшне слово "амністія" - не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє - тільки з Україною", - сказав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради у вівторок.

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