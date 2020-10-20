Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський
Амністія не поширюватиметься на всіх учасників чинних на Донбасі незаконних збройних формувань і передбачає не уникнення відповідальності, а гідне майбутнє для людей, які перебувають у заручниках в окупаційних сил і не причетні до тяжких злочинів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Страшне слово "амністія" - не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє - тільки з Україною", - сказав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради у вівторок.
Топ коментарі
+2 Паравоз
показати весь коментар20.10.2020 11:35
+1 Алекс #461261
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+1 Ivan573014
показати весь коментар20.10.2020 11:47
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В такой ситуации как сейчас уже наперед известно , что все порешают ))