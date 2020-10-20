Завтра 120 депутатів СН поїдуть на Донбас, а не в Туреччину або на Мальдіви, - Зеленський
120 народних депутатів "Слуги народу" збираються 21 жовтня відвідати передову.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас, а не в Туреччину чи на Мальдіви як колись", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що народні обранці почують про ситуацію на Донбасі "не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів".
"Мир на Донбасі і деокупація Криму - мої ключові пріоритети", - наголосив президент.
Топ коментарі
+25 ggl chrm
показати весь коментар20.10.2020 11:17
+12 САша Фастовец
показати весь коментар20.10.2020 11:18
+11 Алла Новосад #194524
показати весь коментар20.10.2020 11:21
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А до того шастали по Турціям та Мальдивам.
у мну от слова "народ" = ....
это лозунги совков, мол "норот", ага, да, да, да. ты смотрел напр. у Антиколорадоса обзоы на плакаты этих.... да, я не в\на самолете, так шо не блевану на клавиатуру...
... наверное при себе бронежилет, а в нем... куча разного, ибо то шо он говорит, то понятно шо там "шаурмынет".
Стадо зелених клованів, яких буде охороняти купа військових та поліцейських, замість того, щоби захищати країну...
Заїпали відосіки, замість справжньої роботи - бєніна макака вже не знає яким чином привабити до себе той дурноголовий лохторат, який виніс його зненацька на посаду...
просто сказал бы - .... на... Пут.... пусть идут, я за это не голосовал и не ходил на т.н. "выборы"
и его так плющит не по детски.
агитировать?
если это так важно, то почему они там не были за 1,5 года ни разу?
зброю видали ?