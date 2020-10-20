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Завтра 120 депутатів СН поїдуть на Донбас, а не в Туреччину або на Мальдіви, - Зеленський

Завтра 120 депутатів СН поїдуть на Донбас, а не в Туреччину або на Мальдіви, - Зеленський

120 народних депутатів "Слуги народу" збираються 21 жовтня відвідати передову.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас, а не в Туреччину чи на Мальдіви як колись", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що народні обранці почують про ситуацію на Донбасі "не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів".

"Мир на Донбасі і деокупація Криму - мої ключові пріоритети", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Донбас (22354) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+25
ущербное, тупое, убогое существо. Зебилы, я о вас. Вы ведь еще хуже.
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20.10.2020 11:17
+12
И шо, собачьи парикмахеры и свадебные фотографы смело пойдут штурмовать праздничные столы данбаса?
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20.10.2020 11:18
+11
За 4 дні до виборів.
А до того шастали по Турціям та Мальдивам.
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20.10.2020 11:21
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ущербное, тупое, убогое существо. Зебилы, я о вас. Вы ведь еще хуже.
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20.10.2020 11:17 Відповісти
Альтернативно обдароване- сказати що хтіло?
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20.10.2020 12:07 Відповісти
про ОМАН почему не вспомнил ЗЕндон?
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20.10.2020 12:31 Відповісти
Для цього існує соєва отара!
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20.10.2020 13:43 Відповісти
было бы прикольно если бы сказал не в Оман или в Турцию
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20.10.2020 12:24 Відповісти
Отдыхать едут ? )))))))
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20.10.2020 11:17 Відповісти
агітувати на вибори. Нехай. Якщо там доб'ються меншого проценту зажопам - буде блага справа.
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Завтра 120 депутатов СН поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8699
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20.10.2020 11:17 Відповісти
А шо ні шаг то в ПРоспасть! Де зараз оті буковки ПР? А ті були розумнішими...
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20.10.2020 11:25 Відповісти
Подай приклад! На мінні поля...
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20.10.2020 11:18 Відповісти
И шо, собачьи парикмахеры и свадебные фотографы смело пойдут штурмовать праздничные столы данбаса?
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20.10.2020 11:18 Відповісти
Ахахаха)))
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20.10.2020 11:21 Відповісти
З лопатами окопи копати? Чи мінні поля ногами розміновувати? Чи так як ти з дєрьмаком борщечка перед голодними солдатами пожерти?
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20.10.2020 11:19 Відповісти
Хто і поїде, а Верещучка полетить.
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20.10.2020 11:19 Відповісти
Та як полетить так фанєрю й пролетить...
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20.10.2020 11:26 Відповісти
кстати в вовскресенье выборы, а ролик де она летает с зонтиком так и не показали. Быдлан алоев шо зря старался?
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20.10.2020 11:48 Відповісти
Сказал человек, который сам летал в отпуск круглый год. И в Турцию тоже летал. И в Оман. И кто знает куда еще.
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20.10.2020 11:19 Відповісти
Ты чмо вонючее)собираться депутатам правящей партии а Турции или на Мальдивах и овощ не позволял.Главное слово "Мальдивы",утырок?)
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20.10.2020 11:20 Відповісти
Тут наглость в том что чмо круглый год отдыхало по всему миру и за наш счет, а тут типа патриот такой.
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20.10.2020 11:21 Відповісти
За 4 дні до виборів.
А до того шастали по Турціям та Мальдивам.
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20.10.2020 11:21 Відповісти
ЗЕлена шмаркля наверняка заказала им бронированные подгузники, такие как у себя.
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20.10.2020 11:21 Відповісти
ТурбоБЛДпіарщики!
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20.10.2020 11:23 Відповісти
Конечно шикарно было бы чтобы "та сторона" сразу 120 слуг урода на Донбассе из минометов накрыла
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20.10.2020 11:24 Відповісти
Смотрітє на Г+Г гєроічєскую сагу "120 засранцев"...
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20.10.2020 11:24 Відповісти
Зебил конченный 5 раз за полгода включая Оман за гос деньги напрямую с Карпат(зимний отдых само собой )на фоне сложных переговоров с Мордором Пороха и оснащением армии,и только один раз за 5 лет на Мальдивы за свой счёт,но Зебилы вцепились,так как других аргументов нет
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20.10.2020 11:25 Відповісти
в Горловку но гастроли по привычке.
Завтра 120 депутатов СН поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5147
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20.10.2020 11:25 Відповісти
Пох.. , ты за полтора года полностью убил экономику страны, набрался кредитов как ***** блох, морально растоптал армию... Теперь 70% ждут когда ты сам уйдешь...или народ тебе поможет!
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20.10.2020 11:26 Відповісти
.или народ тебе поможет\\\\\\\\\\

у мну от слова "народ" = ....
это лозунги совков, мол "норот", ага, да, да, да. ты смотрел напр. у Антиколорадоса обзоы на плакаты этих.... да, я не в\на самолете, так шо не блевану на клавиатуру...
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20.10.2020 11:29 Відповісти
Что он несет?
... наверное при себе бронежилет, а в нем... куча разного, ибо то шо он говорит, то понятно шо там "шаурмынет".
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20.10.2020 11:27 Відповісти
надіюсь що туда щось прилетить і закінчить епоху тупості
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Уявляю цей цирк...
Стадо зелених клованів, яких буде охороняти купа військових та поліцейських, замість того, щоби захищати країну...
Заїпали відосіки, замість справжньої роботи - бєніна макака вже не знає яким чином привабити до себе той дурноголовий лохторат, який виніс його зненацька на посаду...
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20.10.2020 11:28 Відповісти
ты типо голосовал за ЭТО?
просто сказал бы - .... на... Пут.... пусть идут, я за это не голосовал и не ходил на т.н. "выборы"
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20.10.2020 11:31 Відповісти
що ти хтів сказати і кому???
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20.10.2020 11:42 Відповісти
молодец, всё верно.
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20.10.2020 11:28 Відповісти
ФСБ собирает на инструктаж на тему: как дальше разваливать Украину.
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20.10.2020 11:34 Відповісти
...так що завтра планується наступ на лнр/днр штурмовою ротою слуг? Чекаємо сводок з поля битви.
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Там их и оставьте, на той самой линии, пусть считаю
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20.10.2020 11:45 Відповісти
пипец, осел оманский сидит на кокосе? я так понимаю бубочка с утра курнул или нюхнул?
и его так плющит не по детски.
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20.10.2020 11:49 Відповісти
Это вместо Трускавца???
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20.10.2020 11:57 Відповісти
Господи, хоча б вас там усіх до одного ополченці "привітно" зустріли і дали змогу відпочити на підвалі.
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20.10.2020 11:59 Відповісти
Гарний план. Звідти й до Ростова недалеко, можуть не зупинятися
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20.10.2020 12:06 Відповісти
А ти, ****, забув, як ти нам з Оману, збитий через тебе Боїнг, привіз?
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20.10.2020 12:10 Відповісти
Завтра? Поїдуть? Служить на передовій на місяць надіюсь? Ні? А тоді якого х...? Побачити і послухати як боронять країну наші солдатики та живуть люди? І що це колись допомогало депутату полюбити свій народ? А може ви піаритесь просто суки? А що ви привезете народу ..ікорки червоної і чорної народу привезете? Цукор нам суки від Шахова вже роздали тепер би ікорки. А ви будете анонсувати де ви будете? Хочу особисто пославть ВАс нах і мінімум харкнути в мордяку. А може і ОПЗЖ з собою візмете і Шахова? Хочу зломать ім ноги і челюстя..привезіть цю наволочь а то самі чомусь ссуть виходити на люди. Коксу не беріть в нас тут свого валом тому місцеві бариги вас забезпечать.. Ну що вдалой вам групової вмазанини на природі. Як що Вам буде здаватись що Вас пи..дять то це галюн..Ждемо все почишено і заряджено..Незабудьте ОПЗЖ і Шахова.
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20.10.2020 12:35 Відповісти
Чого пост про Дубінського убрали..? Що Цензура? на цензорі?...
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20.10.2020 12:51 Відповісти
Они посетят передовую, чтобы потом слить все мертвечуку и пуйлу !!!!
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20.10.2020 12:55 Відповісти
Эти визги и дергания - агония. После выборов ожидаем летальный исход "слуг" ...Дебилы не понимают, что в этой ситуации единственный их шанс на выживание - "искусственная кома"...
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20.10.2020 14:25 Відповісти
для чего они поедут на передовую за 5 дней до выборов?
агитировать?
если это так важно, то почему они там не были за 1,5 года ни разу?
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20.10.2020 15:05 Відповісти
Завтра 120 депутатів СН поїдуть на Донбас, а не в Туреччину або на Мальдіви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9816

зброю видали ?
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20.10.2020 15:35 Відповісти
Цім 120 депутатам знадобились посвідчення УБД ?
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20.10.2020 21:06 Відповісти
 
 