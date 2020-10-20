Завтра 120 депутатів СН поїдуть на Донбас, а не в Туреччину або на Мальдіви, - Зеленський

120 народних депутатів "Слуги народу" збираються 21 жовтня відвідати передову.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас, а не в Туреччину чи на Мальдіви як колись", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що народні обранці почують про ситуацію на Донбасі "не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів".

"Мир на Донбасі і деокупація Криму - мої ключові пріоритети", - наголосив президент.

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