Зеленський: Час поставити крапку в питанні податку на виведений капітал і нульової декларації: я готовий це зробити

Президент Володимир Зеленський готовий поставити крапку у питанні запровадження податку на виведений капітал і нульової декларації.

Про це він повідомив під час свого звернення до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Створити екосистему для зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Вивільнити додатковий внутрішній економічний ресурс - йдеться про податок на виведений капітал і нульову декларацію. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити", - сказав він із трибуни парламенту.

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Президент доручив уряду врахувати ці та інші важливі напрямки.