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Зеленський: Час поставити крапку в питанні податку на виведений капітал і нульової декларації: я готовий це зробити

Зеленський: Час поставити крапку в питанні податку на виведений капітал і нульової декларації: я готовий це зробити

Президент Володимир Зеленський готовий поставити крапку у питанні запровадження податку на виведений капітал і нульової декларації.

Про це він повідомив під час свого звернення до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Створити екосистему для зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Вивільнити додатковий внутрішній економічний ресурс - йдеться про податок на виведений капітал і нульову декларацію. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити", - сказав він із трибуни парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на крик нардепів у Раді: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається"

Президент доручив уряду врахувати ці та інші важливі напрямки.

Автор: 

декларація (1413) Зеленський Володимир (23732) капітал (271) податки (3819)


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Топ коментарі
+12
Вова, юрист ти кавеенівський! Щось намутити з податками - це прерогатива Верховної Ради та Кабміну. Нагодуй Єрмака і нічого більше не чіпай!
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20.10.2020 11:26
+6
Он тогда еще не вывел весь капитал, а сейчас вывел....
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20.10.2020 11:30
+5
После того как олигархи вывели около 26млрд долларов))))
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20.10.2020 11:27
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Вова, юрист ти кавеенівський! Щось намутити з податками - це прерогатива Верховної Ради та Кабміну. Нагодуй Єрмака і нічого більше не чіпай!
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20.10.2020 11:26 Відповісти
Вова любит перед выборами обещать все что хочешь. А потом откровенный кидок. Один раз поверили, а теперь нема дурных.
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20.10.2020 11:30 Відповісти
Вова, ти ж рік тому після зустрічі з Пінчуком на Банковій заявив на всю країну, що податок на виведений капітал - не на часі?))
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Он тогда еще не вывел весь капитал, а сейчас вывел....
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20.10.2020 11:30 Відповісти
Швидше, Бєня...
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20.10.2020 11:41 Відповісти
После того как олигархи вывели около 26млрд долларов))))
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Так ты, Вовчик-воровчик, решил не платить налогов с бабло, что вывел из Украины.
Ну заодно и ахметовым с пинчукамт иколомоцскими помочь в этом. За долю малую.
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Слуга народа -- это слуга олигархов. Как Янукович говорил Украина --это мы. А теперь они уже и не в Украине.
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20.10.2020 11:35 Відповісти
та он просто возьмет и введет налог на выеденный капитал, а потом сыграет на рояле
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20.10.2020 11:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ADAPj_nFH7w Якийсь не смішний тепер клоун...
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20.10.2020 11:29 Відповісти
якщо буде запроваджено цей податок зі скасуванням інших супутніх - це буде третя корисна справа від ЗЕко-манди. Нечислена користь... ну, хоч з паршивого віслюка клапоть...
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20.10.2020 11:37 Відповісти
Шо ты куришь?
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20.10.2020 12:50 Відповісти
якщо не доганяєш в економічних проблемах - нехрен висовуватись.
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20.10.2020 13:01 Відповісти
верно.
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Не пройшло і півтора роки.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.10.2020 11:49 Відповісти
Читаю коменты и смеюсь с вас, порохоботов.))) Какие же вы ущербные. Все коментраии однотипные.
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20.10.2020 12:05 Відповісти
Ну да, все дураки, только бубочка не лох, а зебилы таки вообще гении.
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20.10.2020 12:52 Відповісти
ДЕКЛАРАЦИЯ ЭТО НАЛОГ НА СБЕРЕЖЕНИЯ!!!!

У нас люди собирают в валюте, а зп они учитывают в гривне, т.о либо твои сбережения признаются, незаконными, либо плати 20% с нала и 10% если положень в банк на полгода!!!

А капитал считается от 3000 баксов.

Т.о платить будет даже тот кто платил налоги, иначе забирут деньги.

Вы готовы платить?

Он уже проверил декларации чиновников откуда деньги, чтобы грабить тех кто не грабил бюджет, а зарабатывал свои копейки и платил налоги?
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20.10.2020 12:16 Відповісти
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
У нас некоторые, глядя в телевизор, что-то хорошее ещё ожидают от Зеленского.
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20.10.2020 12:28 Відповісти
Я не любитель Зели, но в Израиле все русскоязычные медиа пророссийские - соответственно и раздувают всякую антиукраинщину любого пошиба.
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20.10.2020 13:14 Відповісти
"Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций" - опять наркомана штырит?
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20.10.2020 12:51 Відповісти
Ну то й що? Какая разніца? (с)

Був же от "крайнє інтєлігєнтний" Ющенко. Рукави закочував, показував руки, які нічого не крали, і городив таку пургу, що всі припускали у нього психічний розлад. Хіба комусь було легше від того, що він був розумнішим за Зєлєнского?
Суть в тому, що на цій посаді нічого, крім 100%-ної маріонетки, ніколи не буде. Хіба щось у світі глибинне поміняється, щоб народи знову отримали можливість керувати своєю долею. Але в це слабо віриться.
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20.10.2020 13:01 Відповісти
нет зЭля - это не "выведеный" , это украденый - и за это предусмотрена ответственнасть криминальная по КК ...., и ты тоже в этом замешан - как в свое время через Приват с твоим хОзяином...., та и теперь уже - по -новому...., так что ТОЧКУ поставят другие, и позже....
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20.10.2020 13:13 Відповісти
Прежде всего за счет этого пострадают простые люди, которые смогли скопить какую-то копейку на черные дни и теперь с них требуют озвучить эти накопления и заплатить с них какой-то не понятый налог. А ещё при этом этими же накоплениями обязательно заинтересуются бандиты. Нужно установить предельный порог таких накоплений для нулевого декларирования, например, 3 млн.грн. с человека и выше. Но люди, которые стали набобами и нуворишами и имеют серьезные бабки, так они их давно разметили за бугром и дотянуться до них не так просто и никто не будет дотягиваться потому, что смена власти в Украине - это не смена социального и финансового благосостояния народа и государства в целом и усиление правовых основ, это просто декоративная смена фамилий во власти, а в целом это одно и то же кодло из имущих людей. Основная цель попадания во власть - это доступ до бабок, в первую очередь бюджетных, и увиливание от налогообложения доходов!!!
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20.10.2020 13:25 Відповісти
Болтунишка, даже не болтун. Вон как раз Арселор Миттал жалуется на постоянное давление властей. А бубочка о какой то "экосистеме" болтает..
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20.10.2020 14:23 Відповісти
хахаха, сначала капиталы вывели, а теперь налог на выведенный капитал собираются вводить )))))))
лохошоу!!!!!!!
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20.10.2020 14:49 Відповісти
Короче - хитрожопый зебил хочет легализовать украденное его кагальными сородичами.
Ставай раком, страна.
Ты выдержишь.
Ты все выдерживаешь.
Но ты уже - не страна.
Ты - гешефт...
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20.10.2020 15:00 Відповісти
"Налога на такой капитал не будет ТОЧКА"
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20.10.2020 15:39 Відповісти
Зеленский: Время поставить точку в вопросе налога на выведенный капитал и нулевой декларации: я готов это сделать.

Вместо того ,что бы создать условия для роста экономики и благосостояния народа он Готов легализовать грабежь страны,прихватизацию ,коррупцию из за чего было два майдана, война,потеря территории .
Вместо того,что бы создать закон о кооперативах,(не говоря за кредиты и субсидии ,которых в Украине ни когда не будет потому что все финансы разворовываются, а население остается от депозитов еще должно,как с Приватбанком), что бы население занималось экономикой производили чистые продукты на Земле и жило там сохраняя экологию , платило себе в местный бюджет , так приняли закон о продаже Земли, поставив крест на будущем, згоняя и сокращая население .
А чего можно ожидать,когда Гарант прав и свобод "наехал" на Укрбуд и выкинул его с рынка в угоду своим застройщикам, оставив без квартир 13 тыс. инвесторов которым он предлагался няней,но это же не Соросы и Ротшельды или другие барыги мирового маштаба-это украинские семьи с детьми,которых по сути можно вышверну из своих квартир.
Да в Укрубуде наверняка были финансовые преступления,по инфо "правохранителей",как неуплата налогов и вывод прибыли , в размере 1 миллрд.грн,но это ни как не должно было сказаться на дальнейшем завершении объектов, потому,что прибыль и так вывели ли бы рано или поздно, а вот если в Укбуде власть и "правохранители" перевели на своих застройщиков прибыльные объекты (потому и ворье на свободето) остальные или недостороят или будут достраивать долго из народного бюджета.
А то что "Гарант" взял деньги с фонда короновируса и "освоил" их на дороги и это не секрет по завышенным ценам , а остальные деньги не свои , а народа который платит налоги не потратил по назначению во время пандемии и это тоже не сккрет (ремонт больниц,лаборатории,лекарства,защиту и выплату врачам) говорит о умышленном вредительстве , так что легализация грабежа, через нулевую декларацию цилком вписывается в общую систему, правления и удевляться чему то не стоит.
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20.10.2020 16:11 Відповісти
Ваши предложения по созданию условий для роста экономики приведите.
Что это за закон о кооперативах? Кажется это проходили в 90-х.
Можете пример "своих застройщиков" привести и как они связаны с Зеленским?
Деньги должны "работать", а не лежать в фонде. Этот фонд был организован кабмином и деньги на строительство дорог с него также были взяты кабмином, а не "гарантом".
Статья об умышленном вредительстве была при Сталине. Сейчас такой формулировки нет.
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20.10.2020 17:24 Відповісти
Рост экономики это рост реализации произведенной продукции, что бы что-то купить надо заработать деньги,что бы заработать надо ,что то произвести и понадобятся расходы возможно надо кредит, кредит должен быть рыночным,тоесть созданый в конкурентных условиях,как и все остальное,(к примеру не финансировать "Зе" э/э из бюджета на 25 млрд.грн.и все по заккону) чего нет в в Украине в отличии не колониальных стран депозит в валюте 2% годовы, в гривне 10% но нет гарантии ,что курс не пойдет в вверх,а потому депозит в гривне в не равноправных условиях,а вот кредиты пусть 12%, несмотря,что они дороже,но фишка в том,что когда бизнес берет кредит он должен или срочно его погасить или заплатить девальвационную курсовую разницу, зато власть и банкиры берут себе кредиты не обременяя таким пунктом, у вовращают по 25 к приме ,а брали по 8, , такие махинации для "своих" любых друзив мозможны когда коррупция и не правовая страна вот и не растет экономика,растут только мин.пирамиды.
Должен быть не закон о кооперативах как в 90,а как в Европе,где всю сельскохозяйственную продукцию производят фермеры в кооперативах оборот которых миллиарды евро - по сути те же агрохолдинри только владеют им проживаюжее на Замле население,например в той же Голланди средний надел 20 га,зато цена земли высока,в Укрине же хотят население согнать скупив за копеи Землю
Пример застройщико это те которые в данный момент работают Саго,Риел и другие все они в доле или отстегиваю по другому просто не бывает и еще ложен быть лоялен политическ,а то раздавят вмиг.
Деньги должне работать,только это целевые деньги и их надо было использовать с максим.эфективностью.
Статья об вредительстве сейчас есть не умышленное вредительство -это халатность она тоже есть , но коррупционеров в колониях не сажают,а прохранительня смстема работает на себя-грабь награбленное.
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20.10.2020 18:35 Відповісти
А я согласен с Зелей, что нужно поставить точку.
И ежу понятно, что переход советских заводов и фабрик современным владельцам вряд ли можно назвать "справедливым". Но это - РЕАЛЬНОСТЬ, млять!
Прекратить блеяние про "вернуть народу", обложить каким-то налогом (не безумным !!!) и признать ВСЮ собственность - законной, начиная с нуля часов.
И дальше жить по закону.
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20.10.2020 18:02 Відповісти
Сложнее всего дальше жить по закону. При Тигипко уже легализовывали капитал. Сколько волка не корми...
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21.10.2020 11:56 Відповісти
Гихрена не довели до конца!
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21.10.2020 13:51 Відповісти
 
 