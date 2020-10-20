Ми створюємо формат "Кримська платформа". Багато країн вже готові долучитися до цієї ініціативи, - Зеленський
Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові долучитися до формату "Кримська платформа".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради.
"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, проте це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові долучитися і брати в ній активну участь", - сказав він.
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