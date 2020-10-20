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Ми створюємо формат "Кримська платформа". Багато країн вже готові долучитися до цієї ініціативи, - Зеленський

Ми створюємо формат

Представники ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини готові долучитися до формату "Кримська платформа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради.

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, проте це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові долучитися і брати в ній активну участь", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Крим (14135) послання (24)


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Короче. Я не смотрю, а читаю Цензор. Если верить Цензору, то выступление Зеленского выглядит так.
1. Я обещаю обещать.
3. Попередники накакали в мои штанци.
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20.10.2020 11:36 Відповісти
это вариант.
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20.10.2020 11:42 Відповісти
Вариант забрехивания проблемы
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20.10.2020 11:52 Відповісти
нет. вариант решения проблемы.
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20.10.2020 12:03 Відповісти
уже есть одна платформа.., минская называется. Толку, никакого.
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20.10.2020 12:35 Відповісти
Кака така платформа?
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20.10.2020 11:52 Відповісти
Карабахська платформа тридцять років терпіла базікання геополітичних фарисеїв, доки не тріснула з вибухом.
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20.10.2020 13:48 Відповісти
 
 