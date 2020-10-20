Зеленський незадоволений роботою антикорупційних органів: Реального результату немає. Де посадки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією "незадовільно".
"Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням і словами, які не можна говорити на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів", - заявив Зеленський під час щорічного послання глави держави до Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що для роботи антикорупційних органів створено всі законодавчі, оперативні та матеріальні умови.
"А реального результату немає. Я не маю права втручатися в вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка - незадовільно. І я вірю - її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів зосередитися на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки" , - наголосив президент.
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атикор.органи, тобто НАБУ, мало повертають/заробляють грошей
І навіть згадані не були першими провладними, з кого знімали недоторканність!
Першими були Лозінський (який вбив людину і отримав 15 років); а потім навіть овощна тушка, блін, прізвище забув, отой, кого нині також судять, який в'їхав в Україну по підробленому паспорту... згадаю, нижче зазначу.
А в мене все плуталось "Шапаренко?" нє, не Шапаренко... Шепелєв!
зебилы, вы и доси довольны своей Вошь дью? или вы начинаете что-то подозревать только тогда, когда получаете по лбу тем, чем играет ваше Зеля на роялИ?.. дебилы-экспериментаторы, блин
Шо он про какие-то абстрактные антикоррупционные органы глаголит, когда, есть конкретная фамилия его человека, который отмазывает Коломойскго и Ахметова от любых расследований?
https://censor.net/ua/news/3225703/**************************************************************************
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Знаєш, зед..л, чому в цій статті немає прізвищ хто конкретно вивів гроші?
Тому-що Пороха в цьому списку немає.
По-цьому тобі, не розкажуть про те, як Беня своєю рукою вставленою в … свого клоуна, - грабує нашу країну...