Зеленський незадоволений роботою антикорупційних органів: Реального результату немає. Де посадки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією "незадовільно".

"Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням і словами, які не можна говорити на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів", - заявив Зеленський під час щорічного послання глави держави до Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що для роботи антикорупційних органів створено всі законодавчі, оперативні та матеріальні умови.

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"А реального результату немає. Я не маю права втручатися в вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка - незадовільно. І я вірю - її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів зосередитися на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки" , - наголосив президент.