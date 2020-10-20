Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський знає про всі невиконані пункти своєї передвиборчої програми і не збирається відмовлятися від них.

Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю про всі пункти моєї програми, які поки що не виконано, я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб утілити мою мрію. Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен її пункт буде позначено галочками як виконаний. І щиро сказати: українці, мені перед вами не соромно, це мрія", - зазначив Зеленський.

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