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Новини
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Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський

Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський знає про всі невиконані пункти своєї передвиборчої програми і не збирається відмовлятися від них.

Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю про всі пункти моєї програми, які поки що не виконано, я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб утілити мою мрію. Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен її пункт буде позначено галочками як виконаний. І щиро сказати: українці, мені перед вами не соромно, це мрія", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Президент (815) програма (132)


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Топ коментарі
+18
В Ростов!
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20.10.2020 11:59
+17
путь на Ростов
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20.10.2020 11:59
+11
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:00
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В Ростов!
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20.10.2020 11:59 Відповісти
путь на Ростов
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20.10.2020 11:59 Відповісти
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:00 Відповісти
Тобто основна задача зеленського - передати свою передвиборчу програму наступнику, нічого з неї не виконуючи. Мо-ло-дець!
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20.10.2020 12:01 Відповісти
Ані указивают ему путь прямо в трєщіну гаспажи Мєндель!
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20.10.2020 12:01 Відповісти
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8436
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20.10.2020 12:01 Відповісти
През, ты лучше скажи что ты выполнил, так быстрее будет прочитать. Из-за повседневных зашкваров, тебя, и твоей команды, видно, что выполнил ты ни хр.....на.
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20.10.2020 12:02 Відповісти
Щасливої тобі дороги! І більше не повертайся!

Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5909
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20.10.2020 12:02 Відповісти
каждый невыполненный пункт его программы будет обозначен клавишей на рояле
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20.10.2020 12:02 Відповісти
А там є напрямок-к небеням ?? Ростов,Тамбов,Воронеж,Воркута ,бажано як подалі від України !!))
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20.10.2020 12:02 Відповісти
Твой путь, ЗЕянелох, прямиком в жопу, скотина.
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20.10.2020 12:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. А нині Вова пензлює до Ростова.
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20.10.2020 12:05 Відповісти
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь...

Да-да. И это путь, которым должен был пойти ЗЕ еще до президентских выборов - нах-нах.
Если бы население Украины в большинстве не было отсталым и тупым....
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20.10.2020 12:10 Відповісти
Нє, ну клоун однозначно. Читаю заголовки новин і тупо ржу.
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20.10.2020 12:11 Відповісти
Молодец.
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20.10.2020 12:13 Відповісти
Против овец...а против молодца сам овца...вернее осел..
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Яйца не хило накрутили зелелоху в Британии 🤣
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20.10.2020 12:34 Відповісти
Хотели ... но место оказалось пустым...
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20.10.2020 12:49 Відповісти
«Путь воина» Карлоса Кастанеды: Как пройти?
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20.10.2020 12:40 Відповісти
Бесполезно тратить всю свою жизнь на один единственный путь, особенно, если этот путь не имеет сердца. https://www.litres.ru/karlos-kastaneda/uchenie-dona-huana/?lfrom=156893369 «Учение дона Хуана»
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20.10.2020 12:41 Відповісти
Хто пише. що ростов? у буцигарню і зараз.
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20.10.2020 12:42 Відповісти
У ЗЕ лише один шлях - еміграція на "історічєскую родіну". Якщо не встигне - сяде. Зеки вже зачекались навіть в Менській (№91) колонії...
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20.10.2020 12:47 Відповісти
Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7613
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20.10.2020 13:40 Відповісти
Если сделать обрезание, то бубочки наверное уже не остаётся.
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20.10.2020 15:08 Відповісти
"Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский" - "Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, ****, не кончается! - Жванецкий."
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20.10.2020 15:01 Відповісти
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы Не выполнил ни одного. Даже не пытался. Люди указывают мне путь-в Ростов, - Зеленский
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20.10.2020 15:59 Відповісти
Невыполненные пункты моей программы?. Так ведь программы никакой и не было. Так что и выполнять ничего не обещал....Лохи..., - Зеленский
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20.10.2020 16:07 Відповісти
Моисей нашелся .так води свое стадо баранов 73%где нибудь но не в Украине. в лугандоне ваше место с економическими зонами
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20.10.2020 16:11 Відповісти
 
 