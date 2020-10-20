Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський знає про всі невиконані пункти своєї передвиборчої програми і не збирається відмовлятися від них.
Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю про всі пункти моєї програми, які поки що не виконано, я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб утілити мою мрію. Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен її пункт буде позначено галочками як виконаний. І щиро сказати: українці, мені перед вами не соромно, це мрія", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+18 Loh Oh
показати весь коментар20.10.2020 11:59
+17 Александр Романов #466099
показати весь коментар20.10.2020 11:59
+11 Danis Nielsen
показати весь коментар20.10.2020 12:00
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Да-да. И это путь, которым должен был пойти ЗЕ еще до президентских выборов - нах-нах.
Если бы население Украины в большинстве не было отсталым и тупым....