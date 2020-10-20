Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що реалізація програми "Велике будівництво" не завершиться після запланованих на 25 жовтня місцевих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава держави під час щорічного послання до Верховної Ради у вівторок.

"Для реалізації пункту програми "Комфортна країна" ми розпочали "Велике будівництво". І це не просто назва чергової державної програми. Усі бачать, що в країні справді триває велике будівництво. Ми "зшиваємо" Україну. Не лише ідеями. А й дорогами та мостами", - сказав він.

"Цього року - це 4 тис. кілометрів доріг державного значення і 2 тис. - місцевого значення. 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об'єктів, 210 приймальних відділень з новітнім медичним обладнанням. Коли ми озвучили ці цифри на початку року, багато хто не вірив. Але більшість із цих об'єктів уже готові, і до кінця року ми виконаємо цей план", - додав глава держави.

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Президент наголосив, що нинішня влада не затягує, а закінчує будівництво низки об'єктів, яке було розпочато в попередні роки.

"Велике будівництво", попри давню традицію української політики, не завершиться після місцевих виборів. А стане ще масштабнішим", - додав Зеленський.