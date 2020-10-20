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Новини Місцеві вибори-2020
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Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться

Ми

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що реалізація програми "Велике будівництво" не завершиться після запланованих на 25 жовтня місцевих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава держави під час щорічного послання до Верховної Ради у вівторок.

"Для реалізації пункту програми "Комфортна країна" ми розпочали "Велике будівництво". І це не просто назва чергової державної програми. Усі бачать, що в країні справді триває велике будівництво. Ми "зшиваємо" Україну. Не лише ідеями. А й дорогами та мостами", - сказав він.

"Цього року - це 4 тис. кілометрів доріг державного значення і 2 тис. - місцевого значення. 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об'єктів, 210 приймальних відділень з новітнім медичним обладнанням. Коли ми озвучили ці цифри на початку року, багато хто не вірив. Але більшість із цих об'єктів уже готові, і до кінця року ми виконаємо цей план", - додав глава держави.

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Президент наголосив, що нинішня влада не затягує, а закінчує будівництво низки об'єктів, яке було розпочато в попередні роки.

"Велике будівництво", попри давню традицію української політики, не завершиться після місцевих виборів. А стане ще масштабнішим", - додав Зеленський.

Автор: 

дороги (3057) Зеленський Володимир (23732) місцеві вибори (1366) будівництво (3016)


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Топ коментарі
+8
Именно с дорог американская мафия вымывала бюджет
И в Украине тоже перед выборами хватаются за дороги - заказ получает тот , кто обещает откатить 50 %
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20.10.2020 12:04
+7
Шото оно сегодня разговорилось - аж тошнит от него!
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20.10.2020 12:03
+7
Нет, просто ****** - выборы на носу, а там уже пох...
"Большая стройка" закончится только потому, что закончатся готовые на 90% объекты построенные попередниками, а строить с нуля с перспективой перерезать ленточку только через пару лет, да еще и при пустом бюджете....
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20.10.2020 12:14
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Т.е. грабить не по детски будут и дальше? Ну-ну
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20.10.2020 12:03 Відповісти
Нет, просто ****** - выборы на носу, а там уже пох...
"Большая стройка" закончится только потому, что закончатся готовые на 90% объекты построенные попередниками, а строить с нуля с перспективой перерезать ленточку только через пару лет, да еще и при пустом бюджете....
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20.10.2020 12:14 Відповісти
Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться - Цензор.НЕТ 6160
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20.10.2020 13:41 Відповісти
Шото оно сегодня разговорилось - аж тошнит от него!
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20.10.2020 12:03 Відповісти
«Он еще іграєт!?»
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Именно с дорог американская мафия вымывала бюджет
И в Украине тоже перед выборами хватаются за дороги - заказ получает тот , кто обещает откатить 50 %
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Погоняло у барыг "Вова 50 на 50". К чему бы это?
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20.10.2020 12:06 Відповісти
Аби дороги були.
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20.10.2020 12:06 Відповісти
Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится - Цензор.НЕТ 473
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20.10.2020 12:18 Відповісти
Так справа в. Ому, що дорога теж не за асфальтована і не освітлена.
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20.10.2020 12:34 Відповісти
Зеленое существо явно что-то дунуло. Или укололось... Или понюхало...
Ересь несет без остановки...
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Что ему нарисовали его пропагандоны, то и несет
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20.10.2020 12:06 Відповісти
Уяви ,щоб було ,якби він почав нести власну маячню !!!))
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20.10.2020 12:16 Відповісти
Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится - Цензор.НЕТ 3380
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Правильно. Только дело будут не "сшивать". Там все будет реально.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Это они то сшивают страну? Господи помилуй!
Да такого раздрая и унижнния страны, армии, истории еще не доходила ни одна власть
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20.10.2020 12:04 Відповісти
По-чорному,білими нитками !!))
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Так в стране разруха из-за твоего пустого трепа. Медведчук, Ермак и Аваков царями себя чувствуют.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Такого начесал-на голову не налазит.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Дороги та мости Україні дійсно конче потрібні. І їх будівництво, розпочате попередниками, продовжується і при ЗЕ. І без нього продовжуватиметься- нам ще будувати та будувати.
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20.10.2020 12:05 Відповісти
Слухати клоуна у якого всі слова крім "і" "а" "я" - брехня немає сенсу!
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20.10.2020 12:05 Відповісти
Ше залишилися гроші в корвід фонді на ямковий ремонт?
Я бачив той ремонт, асфальт руками знімали, половина дороги вже лиса.
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20.10.2020 12:05 Відповісти
"Для реализации пункта программы "Комфортная Отсталая страна" мы начали "Большое строительство вредительство". На жаль...
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20.10.2020 12:05 Відповісти
Ты пока ничего не сшил и не сделал, ты только просрал свои 73% и всё идет к тому что это тебя устраивает..
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20.10.2020 12:06 Відповісти
конечно, в еуропи такие дешевые репризы не покатят, но, боюсь, пока он лично не пообещает каждому украинцу по паре кило сала безвозмездно, его фокус с большой стиркой популярности не наберет
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20.10.2020 12:06 Відповісти
Русскай! Пойди-кось ****** с лопаты наверни! Оно ить скусно, *****-т да под бояру!
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20.10.2020 12:17 Відповісти
Що він не так пише?
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20.10.2020 12:27 Відповісти
Не виключаю можливий friendly fire, але в мене вже на рівні рефлексів "гав-гав" на такі маркери:
- прапорець зі знаком питання
- навмисне знущання над мовою ("в еуропи", "цэ эуропа", "нэзалэжна", "в нэньки" та ін. - українець не буде так глузувати)
- специфічні жарти на тему сала (українець може теж, але в іншому стилі - не в оцьому а-ля "сало уронили").
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20.10.2020 13:12 Відповісти
P.S.: подивився в інших темах - не помилився, персонаж відверто глузує над усім українським, зокрема над книгою про Стуса.
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20.10.2020 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Вова купує квиток до Ростова.
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20.10.2020 12:07 Відповісти
"Большое строительство" не закончится/ Более 50% средств из Фонда по борьбе с коронавирусом выделили на строительство и ремонт дорог ./Механизм воровства денег при строительстве дорог отлажен.В отличие от механизма воровства денег на борьбу с вирусом.
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20.10.2020 12:08 Відповісти
Що ти там "зшивати" зібрався, скотиняка?!
Реалізуєш, скотиняка, кремлівські наративи про "внутреннее противостояние", скотиняка? "Трудовой восток против западенских биндер", скотиняка? Що тут, скотиняка, було "расшито"?
Вова... Володя... Володимир! Біжи краще з посади, а то й з країни, скотиняка!
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20.10.2020 12:12 Відповісти
Правильно.
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20.10.2020 12:13 Відповісти
вы не страну сшиваете, а рты с жопами!
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Швы как-то сильно муляют...
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20.10.2020 12:16 Відповісти
достройка века - вавий 1й строит юзик тырит
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20.10.2020 12:24 Відповісти
Состоянием на 15.10.2020 - Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр. Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ). План доходов (скорректированный) по итогам третьего квартала НЕ выполнен на 10.112 млр. гривен. Уважаемые украинцы, если деньги и есть, то не в государственном бюджете (с)
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20.10.2020 12:26 Відповісти
Сшивают иглами, это больно. Просто разрывать не надо: "мы зробимо их разом". А, теперь сшивать тех кого зробили с теми, кто зробив? Это что за игры? Отвечать кто будет?
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20.10.2020 12:40 Відповісти
Щоб щось зшити, треба начитися шити. Одних курсів "койки і життя" як в шоу-бізнесі недостатньо.
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20.10.2020 12:44 Відповісти
Нам нічого -шивати не потрібно,дурню!Це стара муля регіоналів,щось зшивати.
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20.10.2020 13:15 Відповісти
Судя по растрате короновирусного фонда, "какая разница" переживете вы эпидемию или нет, главное, чтоб улицы были заасфальтированы.
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20.10.2020 13:25 Відповісти
А не слишком ли много "новостей" - цитат из речи Зели?
По количеству "речь прерывалась аплодисментами"?
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20.10.2020 13:55 Відповісти
Надо полагать, своими идеями Янелох страну уже сшил, теперь - дело за малым, за мостами и дорогами?
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20.10.2020 15:13 Відповісти
Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться - Цензор.НЕТ 9861
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21.10.2020 00:25 Відповісти
 
 