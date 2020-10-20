За минулу добу від коронавірусу померли 17 киян, 207 - одужали, виявили 462 нові випадки, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 310.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус. Померли 17 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 604 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 310", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 248 жінок віком від 19 до 92 років. І 15 дівчаток від 5 до 17 років. 178 чоловіків віком від 18 до 102 років. І 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Захворіли також 15 медиків.

До лікарень столиці потрапили 52 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 осіб. Загалом коронавірус побороли 10 916 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 97, в Оболонському - 64, у Святошинському районі - 48 випадків.

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