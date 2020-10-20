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Новини Коронавірус і карантин
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Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам

Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам

Верховна Рада рекомендувала президенту України Володимиру Зеленському створити і очолити Національний штаб з протидії біологічним загрозам.

За відповідний проєкт постанови №4228 проголосувало 308 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проєктом постанови, Національний штаб створюється для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, підвищення можливостей національної системи охорони здоров'я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та впровадження ефективної стратегії безпеки країни в умовах нових глобальних біологічних викликів.

Одним із завдань штабу є створення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії - системи прямого зв'язку з державою для всіх громадян, що мають симптоми, або хворих на коронавірусну хворобу, з метою посилення координації та організації заходів для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів.

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Постановою також рекомендовано: забезпечити ефективну безкоштовну діагностику і тестування на COVID-19; створити умови для ефективного лікування хворих на COVID-19 в амбулаторних умовах шляхом відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги - медичних бригад мінімального складу (водій + лікар загальної практики), забезпечених спеціалізованим медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування.

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) біологічна зброя (28) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 5007
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20.10.2020 12:14
+5
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 2829
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20.10.2020 12:13
+5
Надо предложить своей жене создать "штаб по уборке дома". А то она, вот дура-то, без всяких штабов дом в чистоте содержит.
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20.10.2020 12:18
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Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 2829
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20.10.2020 12:13 Відповісти
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 5007
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20.10.2020 12:14 Відповісти
А алень это биологическая угроза.??
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Чего только в биологии не бывает: клоун решил заняться противодействием биологическим угрозам. Это, конечно, сократит штат зеленых олигофренов-обывателей. И это неплохо в какаом-то смысле. Остальным - здоровья и терпения. Ну и денег. Куда же без них.
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Очолювати не треба, а то ще під контроль візьме!
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Как говорили мудрецы:не можешь победить,возглавь.Ну типа так...
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20.10.2020 13:32 Відповісти
Короче,выборы отменяются?
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20.10.2020 13:34 Відповісти
Ктож возглавит этот штаб? Страшно даже представить...
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20.10.2020 12:16 Відповісти
туд надо не биологическим угрозам противодействовать, а биологическим уродам, для которых фарс, сцена и успех у публики важнее всего остального, вот эту комиссию он и должен возглавить
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20.10.2020 12:17 Відповісти
Забавно. Рада умывает руки вместе с кабинетом министров...при этом несет конституцию в руках...идя в туалет! Где то я уже это видел...но даже там скорость была намного меньше...
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20.10.2020 12:18 Відповісти
Надо предложить своей жене создать "штаб по уборке дома". А то она, вот дура-то, без всяких штабов дом в чистоте содержит.
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20.10.2020 12:18 Відповісти
Цікаво побачити статистику цього голосування конституційною більшістю.
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20.10.2020 12:18 Відповісти
Схоже, що справа не в цьому вірусі. А нас чекає значно серйозніша біда.
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20.10.2020 12:21 Відповісти
Начштаба по противодействию биологическим угрозам.
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 4594
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20.10.2020 12:21 Відповісти
так воно вже було у березні, а в травні казало, що перемога.
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20.10.2020 12:41 Відповісти
Клоун не має необхідних знань і досвіду очолювати подібний штаб, як і країну. Знову буде тільки зашквар. Одні граблі ...
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20.10.2020 12:44 Відповісти
Стільки ще справ, головне не запутаться в планах.
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20.10.2020 14:15 Відповісти
Не доверяйте этому бездарю Зеленскому ничего возглавлять, а то опять всё деньги кинет на строительство дорог!! клоуну-президенту, купите пару воздушных шариков и пусть он с ними и играется и потешается!!
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20.10.2020 14:18 Відповісти
 
 