Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам
Верховна Рада рекомендувала президенту України Володимиру Зеленському створити і очолити Національний штаб з протидії біологічним загрозам.
За відповідний проєкт постанови №4228 проголосувало 308 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з проєктом постанови, Національний штаб створюється для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, підвищення можливостей національної системи охорони здоров'я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та впровадження ефективної стратегії безпеки країни в умовах нових глобальних біологічних викликів.
Одним із завдань штабу є створення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії - системи прямого зв'язку з державою для всіх громадян, що мають симптоми, або хворих на коронавірусну хворобу, з метою посилення координації та організації заходів для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів.
Постановою також рекомендовано: забезпечити ефективну безкоштовну діагностику і тестування на COVID-19; створити умови для ефективного лікування хворих на COVID-19 в амбулаторних умовах шляхом відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги - медичних бригад мінімального складу (водій + лікар загальної практики), забезпечених спеціалізованим медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування.
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