Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським. ФОТО

Нардеп Гео Лерос сьогодні зміг поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив виключений зі СН нардеп Гео Лерос.

"Я востаннє бачив президента, коли ще був його радником. Сьогодні була перша можливість висловитися йому в обличчя. Я йому сказав, що не пробачу того, що він робить з країною. Що він мене не зупинить жодними кримінальними справами, і мені плювати на будь-які його спроби мене репресувати. Він заперечував, що до цього причетний. Якою була його реакція? Один раз він сказав: "Це не я". Більше нічого виразного не сказав. Я додав, що не має значення, скільки за мною вийде людей - 5 або тисяча. Я буду боротися до кінця. Поклав йому на стіл проєкт постанови щодо створення ТСК щодо зливу спецоперації з "вагнерівцями" з фотографіями загиблих у літаку Іл-76 під Луганськом і його постом зі співчуттям. Сказав йому, що це справа честі - створити ТСК і відповісти за злив. І що це все одно відбудеться, хоче він того чи ні", - розповів Лерос.

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