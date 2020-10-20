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Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським. ФОТО

Нардеп Гео Лерос сьогодні зміг поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив виключений зі СН нардеп Гео Лерос.

"Я востаннє бачив президента, коли ще був його радником. Сьогодні була перша можливість висловитися йому в обличчя. Я йому сказав, що не пробачу того, що він робить з країною. Що він мене не зупинить жодними кримінальними справами, і мені плювати на будь-які його спроби мене репресувати. Він заперечував, що до цього причетний. Якою була його реакція? Один раз він сказав: "Це не я". Більше нічого виразного не сказав. Я додав, що не має значення, скільки за мною вийде людей - 5 або тисяча. Я буду боротися до кінця. Поклав йому на стіл проєкт постанови щодо створення ТСК щодо зливу спецоперації з "вагнерівцями" з фотографіями загиблих у літаку Іл-76 під Луганськом і його постом зі співчуттям. Сказав йому, що це справа честі - створити ТСК і відповісти за злив. І що це все одно відбудеться, хоче він того чи ні", - розповів Лерос.

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Він сказав: Це не я. І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+79
Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 6309
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20.10.2020 12:29
+67
Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1853
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20.10.2020 12:31
+65
Один раз он сказал: "Это не я - это Порошенко"
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20.10.2020 12:28
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Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5867
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20.10.2020 22:54 Відповісти
З Зе щось сподіватись, як з слабого здоров'я! Просто на виборах голосуйте за українців націоналістів, а не за всіляке антинеукраїнське кодло!
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20.10.2020 21:35 Відповісти
Біда тільки в тому що націоналісти померли, як партії , бо були приватизовані баблом олігархів або народженні ті самі бренди за бабло тих же олігархив . Слава богу є ще досвідчені акули політики, які дозріли до націоналістичних патріотичних ідей - на безрибьі ,,, як кажуть касапи. А так в націоналістичній партійності Україна прийша майже до лукашенства - немає партій, немає й націоналістів - а поодинці він їх згвалтував...
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21.10.2020 01:25 Відповісти
Якби народ був розумний, то голосував би за націоналістів, навіть зібрав би грошей їм на партію, але ж ні -- голосують за інші, брехливі і приватизовані олігархами партії. Чи є в Україні хоч одна некуплена партія? За них платять або українські, або російські олігархи. Різниця лише в тому, що серед них проукраїнських партій всього 2-3, і найбільшу довіру викликає "Європейська солідарність" і "Свобода".
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21.10.2020 08:13 Відповісти
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2679
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21.10.2020 12:25 Відповісти
Тягнисрак і ВО "Сволота" !
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21.10.2020 12:26 Відповісти
К сожалению их под крыло сразу брала ФСБ. Большая беда, что в Украине нет реально независимых патриотических партий, или агенты путина или на зарплате у олигархов. Все продаются. Идут в политику, как в в бизнес - зарабатывать.
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21.10.2020 02:26 Відповісти
Однозначно ЗЕлена шмаркля зрадник України і йому прийдеться за все відповісти... Агент ФСБ Єрмак тоді вже не допоможе!
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20.10.2020 22:12 Відповісти
Не дождусь , когда ***** сдохнет и когда зе погань -предателя , выведут на чистую воду
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21.10.2020 00:23 Відповісти
Надейся і жді, вся жизнь впєрєді. Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
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21.10.2020 08:25 Відповісти
ЗЕЛЯ ПО МОЕМУ ЩА ХЙЛА ПАРОДИРУЕТ !)
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20.10.2020 22:17 Відповісти
Послухала шматочок - реготала й плювалась. Пафосна фраза від Етонєя Володимировича Нелоха - театральна пауза - барани сплять , пауза затяглася... й нарешті! О БОЖЕ ! бурниє аплодісменти !!! Яке гидоцтво!
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21.10.2020 01:31 Відповісти
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3067Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 8614Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 619
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20.10.2020 22:53 Відповісти
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5119Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5013
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20.10.2020 22:58 Відповісти
Нелох Володимирович Ценея. Знаючи, що Лерос російськомовний , погоняло на руццком - Нелох Влвдіміровіч Етонєя
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20.10.2020 23:04 Відповісти
тобто, воно підтвердило правдивість претензій про зраду ... а ЦЕНЕЯ така па- децкі серлива отмазка
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20.10.2020 23:08 Відповісти
под его 🤡🤢чутким руководством , защитой и прикрытием, гнусавил « это фейк «
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21.10.2020 00:27 Відповісти
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9999
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20.10.2020 23:04 Відповісти
И не идиот , а гораздо хуже - ВРАГ
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21.10.2020 00:29 Відповісти
Те, що він сприяв реваншу, не посадив відвертих ворогів незалежності України, давав громадянство таким, як Сергій Коротких, Саакашвілі, Героя України -- сепарші Надії Савченко і тощо.
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21.10.2020 08:37 Відповісти
ччч, про Сракошвили - а то в офисе простых решений обидятся))))
Как там Зе? уже всех "відвертих ворогів незалежності України" посадив?
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21.10.2020 12:59 Відповісти
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9107
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20.10.2020 23:37 Відповісти
Шановні активісти , ми вже наслухалися, що людям можна все, що не заборонено, а президенту можна тільки те , що йому прописано законом . Зараз ми маємо президента порушника закону , але він є й прикладом, як це все сходить з рук йому в день тиші. Тому на максимум дільниць треба вийти зі своїми питаннями , не згадуючи владу чи свою партію чи іншу ненависну - А ПРОСТО ЗІ ВОЇМИ ПИТАННЯМИ на перекір тим, які будуть могильщики країни у білих мантіях від ЗЕ. Зробити такий флешмоб АНТИОПИТУВАННЯ - й нехай чергові чи викликані до дільниці аваківці вирішують, хто більший порушник закону , адже в Україні президент кожен.
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21.10.2020 03:32 Відповісти
😄
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21.10.2020 08:21 Відповісти
Поговаривают вчера вечером гепа склеил ласты
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21.10.2020 06:36 Відповісти
Цікаво. Лінки можна?
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21.10.2020 12:16 Відповісти
део ланос трохи не тій людині пред'яви кидає! Він забув, що держ. деп. "підтвердив" версію що ПУКІН заслав чекістів до ЛУКАША? Україну, як завжди, використали в темну....
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21.10.2020 08:15 Відповісти
ну чего Вы престали к малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Задроту его маланская жопа в руках гавнамойского, а после сдачи своих нарко-анализов шестерке меРтвечука пальчевскому еще и у кума педофила в Омане все стало ясно, шефиры, ермаки и т.д вся эта кремлевская шушара смотрящие над ним, ОНО ни чего не решает!!!!!
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21.10.2020 08:27 Відповісти
Ні за одного президента мені не було так соромно, як за нинішнього. Що подумають нормальні люди про мене, якщо у мене такий президент?
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21.10.2020 09:36 Відповісти
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