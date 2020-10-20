Незадоволені якістю кадрів: окупанти на Донбасі розгорнули агітроботу щодо залучення осіб до лав найманців РФ, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації активізували пропагандистську роботу серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях щодо проходження військової служби в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Наразі, попри збільшення агітаційних груп і залучення ресурсу підконтрольних ЗМІ, якість і кількість осіб, які б бажали підписати контракт, не задовольняють потреби противника у комплектуванні підрозділів за рахунок місцевих мешканців. Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх "військових", які були звільнені за порушення умов контрактів або після закінчення їхніх термінів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти переозброюються: з Росії на Донбас на заміну Т-64 перекидають танки Т-72Б, - розвідка. ВIДЕО