УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34260 відвідувачів онлайн
Новини Події
1373 5
Міноборони (4253) розвідка (1893) Донбас (20934)

Незадоволені якістю кадрів: окупанти на Донбасі розгорнули агітроботу щодо залучення осіб до лав найманців РФ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Незадоволені якістю кадрів: окупанти на Донбасі розгорнули агітроботу щодо залучення осіб до лав найманців РФ, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації активізували пропагандистську роботу серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях щодо проходження військової служби в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Наразі, попри збільшення агітаційних груп і залучення ресурсу підконтрольних ЗМІ, якість і кількість осіб, які б бажали підписати контракт, не задовольняють потреби противника у комплектуванні підрозділів за рахунок місцевих мешканців. Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх "військових", які були звільнені за порушення умов контрактів або після закінчення їхніх термінів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти переозброюються: з Росії на Донбас на заміну Т-64 перекидають танки Т-72Б, - розвідка. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
к сожалению удобрения из них уже не делают, запретили
показати весь коментар
20.10.2020 13:41 Відповісти
день какой-то невыразительный. хотя бы на параше гундяй или ***** сдохли, для внесения разнообразия.
показати весь коментар
20.10.2020 12:53 Відповісти
***** пусть сдохнет не сразу, а "после непродолжительной болезни". Чтоб я успел пропить курс боржоми и подготовить печень к поминкам.
показати весь коментар
20.10.2020 13:15 Відповісти
Свои дикари заканчиваются? Нужны импортные...
Недовольны качеством кадров: оккупанты на Донбассе развернули агитработу по привлечению лиц в ряды наемников РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 8541
показати весь коментар
20.10.2020 12:57 Відповісти
 
 