Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус. Україна зараз на першому рівні.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.
"Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.
Степанов зазначив, перший рівень, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.
"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.
Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.
"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 000 ліжок", - заявив Степанов.
Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде становити від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде становити не менше 85%.
"Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.
Зокрема, буде розпочата мобілізація всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організована робота відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечено роботу польових шпиталів.
Четвертий рівень - це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих.
"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - сказав Степанов.
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Украина жива и будет жить: не нойте и не войте, как кладбищенские собаки.
вот фото очень оптимистичной красивой выставки собак в Чернигове: это октябрь текущего года: все люди живые и красивые. Собаки тоже красавы.
https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/121286-v-snovjanke-proshla-masshtabnaja-vystavka-sobak.html
Не мне для этого ярды выделяют!
Между второй и третьей - говорят о сексе, женщинах и детях.
Между третьей и четвёртой - бьют друг друга по морде.
Между четвёртой и пятой - судачат о жизни проклятой......." (С)
Вот это вот будет настоящая проблема, где взять койко-мест в дурках для 73% лохтората?
Интересная статья, описывающая случаи психических нарушений - "Амбулаторные случаи психических нарушений в период коронавирусной пандемии COVID-19 ", журнал «Психиатрия».
Случай 1. Профессор университета, 53 года, проводя занятие онлайн, во избежание заражения коронавирусом надела на голову трусы мужа, считая это надежной защитой от вирусной инфекции. Хотя механизм заражения даже не обсуждался в семье, муж разделял правильность таких действий. Психиатр университета выяснил, что анамнез женщины психопатологически не отягощен, в жизни болела мало. Замуж вышла после 30 лет, детей нет, к мужу сохраняет привязанность, во всем слушается мужа, «обожествляет» его, считает, что он не может ошибаться. Пациентка неохотно сообщила, что муж (по профессии физик) неоднократно высказывал предположение о близости биологических вирусов и «вирусов» в Сети, допускал возможность заражения онлайн и полагал, что это может быть доказано. Супруги живут в маленькой квартире, расстаются только на время работы. Было рекомендовано растительное седативное средство и более подробное обследование в НМИЦПН им. В.П. Сербского. Предварительный диагноз: «индуцированное бредовое расстройство?» (F 24).
Сейчас скину ссылочку мужу на оргинальную статью и попрошу выложить на политфоруме: "потыкать веточкой" российских (и не только) тролляк, там пасущихся.
Очень будет любопытна их реакция, что они будут приводить в оправдание ковидобесия
У российских (и прочих) ковидобесцев мозг взрывается , если им таков процитиривать, да еще статью из института Сербского (главный на Московии, там экспертизы на вменяемость проводят).
Живодеры проклятые!
Остановите их!
Сами хоть скидидаром могут мыться с ног до головы, но над животным измываться они не имеют права!
Остановите издевательства на котом, изымите кота из семьи в шелтер.
А прежде всего выключите этим ипанькам голубой экран телевизора.
P.S. Над систематическое издевательство на животным судить надо. Кот - не избиратель Зеленского, за что коту страдать???
"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных.
"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - сказал Степанов."
Если сортировка, кому жить, а кому умереть, тоже является предоставлением помощи всем нуждающимся, то почему не перейти к ней сразу, без всяких глупых предшествующих этапов? Сразу и койки высвободятся, и медикам резко полегшает.
Сколько стариков нужно убить ради процветания экономики, каковы планы?
1. люба простуда - ставиться ковідка поки недоказано зворотнє... "Безплатні тести" - результат від 5 днів... Всі ці 5 днів людина "ошивається в лікарні" ...
2. Гроші на "ковідні" лікарні виділяються (не так я на дороги) - но тільки хворі їх не бачать ... Тому головні лікарі лікарень мало не на дуель викликають один одного щоб отримати статус "ковідної"
3. всі завивання ми чуємо від чиновників - чомусь простих лікарів старються не показувати: а то ще недай бог повторять фокус мера Івано-Франківська і проїдуться по лікарнях ... Може вийти не зручно ...
4. планові операції відмінено - цікаво скільки народу отримають загострення хронічних хворіб і в результаті "загнуться" і ще цікавіше який "діагноз" їм поставлять по факту ...
А хоть одного застройщика, который не выполняет нормы по постройке социальной инфраструктуры - посадили за это? (это к вопросу коек)
ДІСТАВ!!!
https://t.me/greatawakin/1179
Хорошо бы, появилась вакцина от глупости... только не российская!!
Ну что, похоже, рушится режим.
А что поделать - у ротшильдов и соросов деньги закончиллись.
Тож поспішайте вирішити проблеми зі здоров'ям.