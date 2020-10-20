Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус. Україна зараз на першому рівні.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.

"Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.

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Степанов зазначив, перший рівень, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.

"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 000 ліжок", - заявив Степанов.

Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде становити від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде становити не менше 85%.

"Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

Зокрема, буде розпочата мобілізація всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організована робота відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечено роботу польових шпиталів.

Четвертий рівень - це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих.

"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - сказав Степанов.