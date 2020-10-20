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Новини Коронавірус і карантин
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Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов

Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус. Україна зараз на першому рівні.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.

"Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.

Також читайте: За добу коронавірус виявили у 275 дітей та 214 медиків, - Степанов

Степанов зазначив, перший рівень, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.

"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 000 ліжок", - заявив Степанов.

Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде становити від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде становити не менше 85%.

"Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

Зокрема, буде розпочата мобілізація всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організована робота відомчих закладів для цивільного населення, а також забезпечено роботу польових шпиталів.

Четвертий рівень - це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих.

"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - сказав Степанов.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ой як добре..бл...Протоколи сортировки кажете? Ну бл..ди тоді готуйтесь ...Вас тоже буду сортирувата...Зразу кажу всі ви сор тировшики довбані і вся влада зразу в мусор підете..Тільки спробуйте простих добрих людей сортувати Мій вам протокол- Захворів високопосадовець алігарх суддя начальничек і бандюк вор грабіжник урка і т.д. і т.п ..зразу викидуйте їх на смітник....а лічть простих людей. Ні? тоді я будувважати що я теж можу сортувати вас гандонів на тих хто зробив країну кращою а хто не зрорбив для країни ні х... А ви всі у минулі і теперешні все прокрали про грабили а тепер людей хворих вони сортувать будуть
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20.10.2020 13:19
+11
-11% ВВП якщо рахувати від початку президенства потвори.
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20.10.2020 12:57
+10
пока дойдет до 4-го уровня лечить будет некому да и некого
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20.10.2020 12:57
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пока дойдет до 4-го уровня лечить будет некому да и некого
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20.10.2020 12:57 Відповісти
Всё верно . По улицам ходят бесстрашные и бессмертные .
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20.10.2020 13:27 Відповісти
как вы уже задрали своим короновирусом
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20.10.2020 21:45 Відповісти
Все эти "похоронщики"-катастрофисты уже осточертели своим пессимизмом:

Украина жива и будет жить: не нойте и не войте, как кладбищенские собаки.

вот фото очень оптимистичной красивой выставки собак в Чернигове: это октябрь текущего года: все люди живые и красивые. Собаки тоже красавы.

https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/121286-v-snovjanke-proshla-masshtabnaja-vystavka-sobak.html
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21.10.2020 01:06 Відповісти
да уже третий в наших условиях - это сплошное кладбище...
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20.10.2020 12:57 Відповісти
-11% ВВП якщо рахувати від початку президенства потвори.
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20.10.2020 12:57 Відповісти
Вихід є - посадити Турчинова за здачу Криму і тоді життя налагодиться. (Це сарказм).
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20.10.2020 15:27 Відповісти
Степанов о плане Минздрава по борьбе с коронавирусом: Определены четыре уровня опасности. Сейчас мы на первом - Цензор.НЕТ 345нарасее грамотно подготовились к последнему,последнему уровню
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20.10.2020 12:59 Відповісти
Скрепная епитрахиль!
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20.10.2020 13:26 Відповісти
Вы за них не переживайте, там еще нарожают. О себе думайте и окружающих
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20.10.2020 14:51 Відповісти
фотка фейк примитивный фотошоп
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20.10.2020 21:46 Відповісти
воцерковленная в мацковский пархатриат?
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20.10.2020 21:50 Відповісти
Шо,мы опять на первом месте? Ух ты!
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20.10.2020 13:01 Відповісти
Фулє!"Майстри спорту міжнародного класу"(В.А.Зєлєнскій)
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20.10.2020 13:08 Відповісти
Степашка..... Судя по темпам как ты шевелишь булками, можешь не напрягаться..... К тому времени как ты собирешься что то реально делать - все со слабым иммунитетом сдохнут, с сильным - переболеют, а вакцину можно будет купить за 5 уе в любой аптеке....
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20.10.2020 13:03 Відповісти
Так Вы бы не здесь высказывались,а там,где народ праздники праздники празднует,да по концертам шарится.
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20.10.2020 13:39 Відповісти
Ты меня с авакяном путаешь!
Не мне для этого ярды выделяют!
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20.10.2020 14:12 Відповісти
Да народ знает, что никакого вируса нет, это все специально придумано, чтобы нельзя было нажраться в очередной раз --- до поросячьего визга!
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20.10.2020 17:17 Відповісти
От второго до третьего уровня две недели.
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20.10.2020 13:04 Відповісти
Ясно, в перспективі в нас всі 20 тисяч на день. Майстри спорту довбані...
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20.10.2020 13:08 Відповісти
Ой як добре..бл...Протоколи сортировки кажете? Ну бл..ди тоді готуйтесь ...Вас тоже буду сортирувата...Зразу кажу всі ви сор тировшики довбані і вся влада зразу в мусор підете..Тільки спробуйте простих добрих людей сортувати Мій вам протокол- Захворів високопосадовець алігарх суддя начальничек і бандюк вор грабіжник урка і т.д. і т.п ..зразу викидуйте їх на смітник....а лічть простих людей. Ні? тоді я будувважати що я теж можу сортувати вас гандонів на тих хто зробив країну кращою а хто не зрорбив для країни ні х... А ви всі у минулі і теперешні все прокрали про грабили а тепер людей хворих вони сортувать будуть
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20.10.2020 13:19 Відповісти
Браво!
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20.10.2020 15:55 Відповісти
"Между первой и второй - промежуток небольшой.
Между второй и третьей - говорят о сексе, женщинах и детях.
Между третьей и четвёртой - бьют друг друга по морде.
Между четвёртой и пятой - судачат о жизни проклятой......." (С)
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20.10.2020 13:27 Відповісти
А чому Україна мовчить про авторів біологічної зброї, чому їй заціпило про це заявити в ООН?
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20.10.2020 13:34 Відповісти
Степашка якщо ти не помітив то між малоймовірним ризиком смерті від ковідки і 100% смертю від голоду - народ вже все порішав ... Тому свій "карантин" засунь собі в дупу - і взагалі що за кандидат в депутати Одеської міської ради якісь вскукаріки по карантину дає ...
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20.10.2020 13:45 Відповісти
Мне не нужна эта ваша статистика как спикера Минздрава - у меня только один вопрос к вам -- Что вы делаете, что вы делали, и что вы будете делать дальше !?? ... и сам отвечу - ничего....
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20.10.2020 13:46 Відповісти
Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов - Цензор.НЕТ 8516
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20.10.2020 13:48 Відповісти
Ежкин кот, скоро новый диагноз появится - "свихнулся от боязни заболеть ковидом".
Вот это вот будет настоящая проблема, где взять койко-мест в дурках для 73% лохтората?
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20.10.2020 15:51 Відповісти
то всё фигня.. для зебилов всё только начинается)

Интересная статья, описывающая случаи психических нарушений - "Амбулаторные случаи психических нарушений в период коронавирусной пандемии COVID-19 ", журнал «Психиатрия».

Случай 1. Профессор университета, 53 года, проводя занятие онлайн, во избежание заражения коронавирусом надела на голову трусы мужа, считая это надежной защитой от вирусной инфекции. Хотя механизм заражения даже не обсуждался в семье, муж разделял правильность таких действий. Психиатр университета выяснил, что анамнез женщины психопатологически не отягощен, в жизни болела мало. Замуж вышла после 30 лет, детей нет, к мужу сохраняет привязанность, во всем слушается мужа, «обожествляет» его, считает, что он не может ошибаться. Пациентка неохотно сообщила, что муж (по профессии физик) неоднократно высказывал предположение о близости биологических вирусов и «вирусов» в Сети, допускал возможность заражения онлайн и полагал, что это может быть доказано. Супруги живут в маленькой квартире, расстаются только на время работы. Было рекомендовано растительное седативное средство и более подробное обследование в НМИЦПН им. В.П. Сербского. Предварительный диагноз: «индуцированное бредовое расстройство?» (F 24).
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20.10.2020 18:47 Відповісти
Сердечное Вам спасибо!
Сейчас скину ссылочку мужу на оргинальную статью и попрошу выложить на политфоруме: "потыкать веточкой" российских (и не только) тролляк, там пасущихся.
Очень будет любопытна их реакция, что они будут приводить в оправдание ковидобесия
У российских (и прочих) ковидобесцев мозг взрывается , если им таков процитиривать, да еще статью из института Сербского (главный на Московии, там экспертизы на вменяемость проводят).
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21.10.2020 09:24 Відповісти
Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов - Цензор.НЕТ 2050
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20.10.2020 13:49 Відповісти
"И брат, и сестра по многу раз в день моют кота средствами, от которых у животного выпадает шерсть, животное перестало есть, но это не останавливает брата и сестру, жалости к животному они не испырывают"

Живодеры проклятые!
Остановите их!
Сами хоть скидидаром могут мыться с ног до головы, но над животным измываться они не имеют права!
Остановите издевательства на котом, изымите кота из семьи в шелтер.
А прежде всего выключите этим ипанькам голубой экран телевизора.

P.S. Над систематическое издевательство на животным судить надо. Кот - не избиратель Зеленского, за что коту страдать???
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20.10.2020 15:48 Відповісти
Кіт єдиний кого жаль ...
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20.10.2020 17:38 Відповісти
"Этот план обеспечивает предоставление медицинской помощи всем, кто в ней нуждается."

"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных.
"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - сказал Степанов."
Если сортировка, кому жить, а кому умереть, тоже является предоставлением помощи всем нуждающимся, то почему не перейти к ней сразу, без всяких глупых предшествующих этапов? Сразу и койки высвободятся, и медикам резко полегшает.
Сколько стариков нужно убить ради процветания экономики, каковы планы?
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20.10.2020 13:51 Відповісти
Сейчас уже больницы работают на пределе. А при увеличении в 2 раза будет колапс.
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20.10.2020 13:58 Відповісти
Зараз:
1. люба простуда - ставиться ковідка поки недоказано зворотнє... "Безплатні тести" - результат від 5 днів... Всі ці 5 днів людина "ошивається в лікарні" ...
2. Гроші на "ковідні" лікарні виділяються (не так я на дороги) - но тільки хворі їх не бачать ... Тому головні лікарі лікарень мало не на дуель викликають один одного щоб отримати статус "ковідної"
3. всі завивання ми чуємо від чиновників - чомусь простих лікарів старються не показувати: а то ще недай бог повторять фокус мера Івано-Франківська і проїдуться по лікарнях ... Може вийти не зручно ...
4. планові операції відмінено - цікаво скільки народу отримають загострення хронічних хворіб і в результаті "загнуться" і ще цікавіше який "діагноз" їм поставлять по факту ...
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20.10.2020 14:05 Відповісти
Мне интересно.
А хоть одного застройщика, который не выполняет нормы по постройке социальной инфраструктуры - посадили за это? (это к вопросу коек)
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20.10.2020 14:18 Відповісти
якби не було цієї влади, не було би і колапсу. колапс створюється штучно через нагнітання істерії, створення нелюдських умов для медиків, нецільове використання коштів, маніпулювання статитистикою, відмовою в наданні меддопомоги неплатоспроможним.
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20.10.2020 14:19 Відповісти
Степанов, захворій нарешті ковідом і виїдь на дуже тривале лікування за кордон.
ДІСТАВ!!!
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20.10.2020 14:43 Відповісти
Не вийде, зараз місце за кордоном Гепою зайняте, от коли звільнить...
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20.10.2020 14:56 Відповісти
Вчора Трамп врізав правду-матку
https://t.me/greatawakin/1179
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20.10.2020 14:55 Відповісти
Я так понимаю, планы эти построены под чисто мусорским девизом "когда убьют - тогда и приходите"? Т.е мы не делаем ничего, чтобы не допустить 3 и 4 уровня инфицированности, а просто думаем о том, что с этим потом делать? Вот прямо сейчас ничего сделать для предотвращения нельзя? Контроль социального дистанцирования, обеспечение средствами индивидуальной защиты и т.п., не? Религия не позволяет?
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20.10.2020 15:00 Відповісти
Уточните только, какую закупать --- от ящура или от сибирки?
Хорошо бы, появилась вакцина от глупости... только не российская!!
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20.10.2020 17:02 Відповісти
квиток придбай і вали туди
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20.10.2020 19:17 Відповісти
краще тебе втратити ніж мати таку співгромадянку
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20.10.2020 19:34 Відповісти
В росcии с ковидом уже все хорошо? Вакцина всех победила?
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20.10.2020 19:19 Відповісти
"Украина введет жесткий карантин при 11-15 тыс. больных COVID-19 в сутки, при 20 тыс. - будут активированы протоколы медсортировки, - Степанов"

Ну что, похоже, рушится режим.
А что поделать - у ротшильдов и соросов деньги закончиллись.
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20.10.2020 15:44 Відповісти
Медведчук не этой российской вакциной прививался? От ящура. Может подохнет.
Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов - Цензор.НЕТ 5456
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20.10.2020 15:45 Відповісти
Пофамильные списки граждан 1, 2 и 3 сорта готовы?
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20.10.2020 15:55 Відповісти
прям як партія ригів на виборах 2004...
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20.10.2020 19:19 Відповісти
Если государство начнет убивать (отказывается лечить) своих граждан, то граждане не просто могут, а обязаны снести эту власть! Иначе зачем нужно такое государство? Чтобы всякие Бени и Ахметки грабили людей??
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20.10.2020 16:35 Відповісти
Даю совет Степанову как получить 20 тысяч инфицированных хоть завтра. Просто увеличить количество тестов в 4 раза. Только 90% будет без симптомов.
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20.10.2020 17:04 Відповісти
Какой он на "степанов"? У него морда рабиновичей.
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20.10.2020 21:07 Відповісти
будет начата мобилизация всех медработников и других категорий работников, организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения, а также обеспечена работа полевых госпиталей.-это уже в 2014году проходили, ВСУ много тогда намобилизировало, также будет и с ковидом
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20.10.2020 17:25 Відповісти
Не..., они еще контрольный выстрел сделают в виде " опроса".
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20.10.2020 20:09 Відповісти
хорошо, правильно.
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20.10.2020 19:42 Відповісти
Блин.." Главнокомандующий и чемпион по борьбе с ковидом" сказал сегодня что жесткий карантин будет введен при 9,5 тысячах выявленных заболевших в сутки.. а его "командир мед. штаба" тут же опровергает слова патрона и называет цифру 11 -15 тысяч.. Так кто из них " не догоняет" не хр--а себе разница 9,5 и 15.. Особенно если учесть что уже сейчас при 5,5-6 тыс в сутки наша мед система трещит по швам. Явно что то не так " в консерватории", то ли дирижер палочкой мух отгоняет, то ли его подчиненный использует контрабас вместо барабана. ( хотя вероятно они это делают одновременно)
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20.10.2020 20:08 Відповісти
А знаєте що саме головнв цій ситуації? Так це те що настане в нашій країні при 20 тс. за добу. А буде повна Ж.. Як що зараз все мінздрав уже бачить пред собою шоколадний глаз життя і лікарі масово звільняються ....ну боязнь їх можна зрозуміти.. то в тій ситуації яка може настати вже в листопаді вдругій половині і буде погіршуватись і балакать страшно..не виживуть навіть ті псевдо лікар які звільнились... а грошей то не у всіх багато платити зможе лише кожен 10 ті хто накрав. Саме смішне що всі думають "та ну такого не буд ..я не захворію .., а я здорова людина..." Ну..ну ... А головне то як раз своєчасне лікування. Так що радуйтесь невіри і бзграмотні , недолугі і просто дурні Ви станете кожен учасником всеУкраїнської лотореї з ТРУПНИМ запашком "ВГАДАЙ А ЧИ ВИГРАЄШЬ ТИ ...ВЗАГАЛІ" От тепер дійсно народ заслуговує те що він обирав 30 років. Браво. До обирались ..і дай Боже не до кінця
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20.10.2020 22:14 Відповісти
А чи всі з нас громадян спокійно приймуть смертний вирок від лікарської сортировки?))))) Давайт люди дайте кожен собі відповідь.... чесно )))) Наприклад "Вибачьте ми не будемо лікувати вашу МАМУ, ДИТИНУ, ЖІНКУ ..НЕ МАЄ СЕНСУ" Не дай Боже ні кому почути навіть не чіткого натяку на це.
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20.10.2020 22:33 Відповісти
Де ви бачили щоб правительство дбало про громадян, це якась мирова істерика
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20.10.2020 22:47 Відповісти
Замало степашки крадіжка, треба ободрать до нітки своїх громадян, кожний день заражається в америці 68000 людей в новинах і я не бачу де вони ціє больниє
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20.10.2020 22:53 Відповісти
Соьгодні відвідав стоматолога. Зав. відділенням відомчої поліклініки, куди "з вулиці" можна зайти лише "по знайомству". Лікарка сказала що я прийшов дуже вчасно, оскільки є інформація що відразу після виборів певні медзаклади знову закриють на карантин.
Тож поспішайте вирішити проблеми зі здоров'ям.
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21.10.2020 00:07 Відповісти
А чи не простіше провести дефектування та сортування політичного істеблішменту?
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21.10.2020 01:10 Відповісти
В США каждые 2 года 30% слуг народа переизберают. Суспильный договор писать и кто за него подпишется за того и голосовать. Иначе мы как жабы на болоте шума много о толку ноль.
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21.10.2020 07:22 Відповісти
Да вас ********* нужно уже сортировать, начиная с урода крадуцкого. Карантин ? А вы ,уроды, готовы содержать страну и людей во время карантина, как это было во всем мире?
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21.10.2020 08:55 Відповісти
 
 