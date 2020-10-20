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Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би

Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому непросто змінювати країну, однак він не готовий відмовлятися від обраного шляху президентства.

Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я поставлю важливі, відверті запитання самому собі і відразу на них відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!" - підкреслив Зеленський наприкінці свого виступу.

Перед цим він нагадав, що 25 жовтня поставить українцям 5 запитань.

Також читайте: Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) Президент (815)


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Топ коментарі
+57
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 551
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20.10.2020 13:09
+48
про недопрезидента- згоден 100%:Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 8760Вікторія Сюмар 1 год · Де ти був в 2014? Взяв АК і поїхав в Крим? Чи ти, блт, знаєш, як виконували накази СБУ і військові при легітимному президентові Януковичу?Ти зараз маєш всю повноту влади. Чому не відвоював Крим досі? Що фактично змінилося? Це територія України, ти сам це кажеш. Вперед! Чи страшно?Тобі ж залишили армію, якої тоді не було і близько. Чому ти не відвоював жодного метру української землі? Не віддав, ****, жодного наказу про наступ. На своїй землі? І ти звинувачуєш тих, хто приймав надскладні рішення, коли стотисячна російська армія на східному кордоні готова була зайти в Украіну, щоб повернути «законного Януковича»?Ти непорозуміння, а не президент. Ти дзвонив Турчинову на початку каденції і говорив як його поважаєш. І погрожуєш, коли він організовує опозицію. Тому, хто збудував ракетну програму, яку ти начепив як «своє досягнення»?У цьому весь Зе - зелений недопрезидент, що тупає ніжками і верещить, аби закрити Порошенка, бо знаєш що тобі до нього - як до неба рачки. Ти цинік, до якого далеко всім «старим» політикам, бо кладеш на Конституцію і закон, плюєш на виборчі правила і влаштовуєш фейкові опитування з брєдовими питаннями. Ти лицемір, який натягує на себе досягнення, до яких не має жодного відношення, типу Стокгольмського арбітражу. Ти Охматдит збудував?)), його на 90% збудували твої попередники!Ти думаєш тебе бояться такі як Турчинов? Він боровся з Кучмою, і переміг. Він протистояв Януковичем і став замість нього Президентом. І зараз він з посмішкою спостерігає за твоїми голосними погрозами). А ти погано вчив українську історію.В чому ти правий - що все минає. І ти теж. Дуже скоро будеш в минулому. Бо згадка про те, що тебе найняли на роботу на 5 років - це чистий Фрейд. Ти боїшся не досидіти свій термін. І так буде. Не досидиш. В українській історії ти назавжди лишишся таким - «голим королем» з булавою і дебільною грою явно не тим органом на піаніно.А я, знаючи в деталях, що було в 2014, ніколи не пробачу тобі цих примітивних PR-випадів на темі найбільшої трагедії моєї країни - війни... і тих, хто в цій війні мою країну врятував.
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20.10.2020 13:13
+38
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2345
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20.10.2020 13:09
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Не думал и не думай... Подумай лучше каким скотом ты себя окружил..
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20.10.2020 13:07 Відповісти
він ще і не вміє.
Переконував зе-дятлів, що варто лише махнути чарівною паличкою, і країна зміниться.
А тепер йому тяжко. Бо він взагалі нічого не змінює. Не знає як і не вміє.
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20.10.2020 13:09 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 551
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20.10.2020 13:09 Відповісти
про недопрезидента- згоден 100%:Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 8760Вікторія Сюмар 1 год · Де ти був в 2014? Взяв АК і поїхав в Крим? Чи ти, блт, знаєш, як виконували накази СБУ і військові при легітимному президентові Януковичу?Ти зараз маєш всю повноту влади. Чому не відвоював Крим досі? Що фактично змінилося? Це територія України, ти сам це кажеш. Вперед! Чи страшно?Тобі ж залишили армію, якої тоді не було і близько. Чому ти не відвоював жодного метру української землі? Не віддав, ****, жодного наказу про наступ. На своїй землі? І ти звинувачуєш тих, хто приймав надскладні рішення, коли стотисячна російська армія на східному кордоні готова була зайти в Украіну, щоб повернути «законного Януковича»?Ти непорозуміння, а не президент. Ти дзвонив Турчинову на початку каденції і говорив як його поважаєш. І погрожуєш, коли він організовує опозицію. Тому, хто збудував ракетну програму, яку ти начепив як «своє досягнення»?У цьому весь Зе - зелений недопрезидент, що тупає ніжками і верещить, аби закрити Порошенка, бо знаєш що тобі до нього - як до неба рачки. Ти цинік, до якого далеко всім «старим» політикам, бо кладеш на Конституцію і закон, плюєш на виборчі правила і влаштовуєш фейкові опитування з брєдовими питаннями. Ти лицемір, який натягує на себе досягнення, до яких не має жодного відношення, типу Стокгольмського арбітражу. Ти Охматдит збудував?)), його на 90% збудували твої попередники!Ти думаєш тебе бояться такі як Турчинов? Він боровся з Кучмою, і переміг. Він протистояв Януковичем і став замість нього Президентом. І зараз він з посмішкою спостерігає за твоїми голосними погрозами). А ти погано вчив українську історію.В чому ти правий - що все минає. І ти теж. Дуже скоро будеш в минулому. Бо згадка про те, що тебе найняли на роботу на 5 років - це чистий Фрейд. Ти боїшся не досидіти свій термін. І так буде. Не досидиш. В українській історії ти назавжди лишишся таким - «голим королем» з булавою і дебільною грою явно не тим органом на піаніно.А я, знаючи в деталях, що було в 2014, ніколи не пробачу тобі цих примітивних PR-випадів на темі найбільшої трагедії моєї країни - війни... і тих, хто в цій війні мою країну врятував.
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20.10.2020 13:13 Відповісти
Менять страну тебе давно уже пора, на ростов, к примеру
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20.10.2020 13:09 Відповісти
Він не думав, не думає та ніколи не буде думати... тому, що просто не вміє того робити.
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20.10.2020 13:23 Відповісти
В І Д С Т А В К А !
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20.10.2020 13:07 Відповісти
Боже, бережи Україну від них!
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20.10.2020 13:07 Відповісти
Харю за півтора роки нажер на державних харчах.
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20.10.2020 13:07 Відповісти
А что ты поменял фуфлыжник??? ты только пустил по ветру все что поменяли до тебя!
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20.10.2020 13:08 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2345
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20.10.2020 13:09 Відповісти
Зер гуд, Вольдемар
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20.10.2020 14:49 Відповісти
статью предыдущую удалили, с видео, там где Зеленский в 2014 уже заранее сливает Украину, допускает что украинский народ можно поставить на колени
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20.10.2020 13:09 Відповісти
тебя выбрали не менять страну-а быть гарантом Коституции и главнокомандущим вооруженных сил.
читай первоисточник.
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20.10.2020 13:09 Відповісти
Та да! Грою на роялі, нехай і нетрадиційним способом, стільки не за робиш. А тут і робити нічого не треба.
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20.10.2020 13:09 Відповісти
А зачем снесли тему где это мудило на колени перед х.уйлом ставало?
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20.10.2020 13:10 Відповісти
disgusting piece of shit
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20.10.2020 13:11 Відповісти
когда страна в размерах сожмется до страны в смартфоне це будет самый грандиозный успех шоу с роялем и голобородько
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20.10.2020 13:11 Відповісти
Ты про свою раисю?
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20.10.2020 13:20 Відповісти
Да уж... Шмаркля... Рудиментиком по роялю стукать проще...
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20.10.2020 13:11 Відповісти
Ничтожество. Он не понимает, что он абсолютно не годится для этой должности.
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20.10.2020 13:11 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 4972
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20.10.2020 13:11 Відповісти
Бросается в глаза ,что всех предыдущих президентов обвиняли в корупции,прихватизации,воровстве ,а Президента Зеленского обвиняют в игре на рояле в его предыдущей профессии.
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20.10.2020 13:11 Відповісти
Зеленский еще бывшим не успел стать, а его уже обвиняют в коррупции и не только в Украине.
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20.10.2020 13:19 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 3211
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20.10.2020 13:12 Відповісти
Борис Джонсон передаёт пете балшой привет.
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20.10.2020 13:27 Відповісти
А зеЛенину - патрушев.

Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 1816
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20.10.2020 13:45 Відповісти
Ти позарився на бабло яке тобі запропонували за це. Сердючці теж пропонували, але у неї хватило розуму відмовитись
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20.10.2020 13:12 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2632
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20.10.2020 13:13 Відповісти
А зря, всегда надо думать, перед тем как делать, тем более в таких серьезных и ответственных вопросах, а то ноша не по силам оказаться может.
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20.10.2020 13:13 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 9547
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20.10.2020 13:14 Відповісти
Думать вова это не твое...у тебя не получается...
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20.10.2020 13:14 Відповісти
Зеленский : "Думал ли я год назад ? Нет. Думаю ли я сейчас ? Нет. Смогу ли я думать когда-нибудь ? Нет. Думает за меня кто-то другой ? Таки да ?"
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20.10.2020 13:15 Відповісти
Да ладно! Целевое назначение средств Фонда по борьбе с COVID-19 поменяли к лучшему довольно легко.
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20.10.2020 13:15 Відповісти
Менять страну очень даже легко. Как Янукович менял Украину на Россию: - сел на вертолёт, и ... готово!
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20.10.2020 13:16 Відповісти
Брехун!
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20.10.2020 13:17 Відповісти
Украина родная не поет, а стонет ,ничего не ведая про себя в смартфоне ! Нам поведал сказочник планы на песке,хорошо б веселого утопить в реке!
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20.10.2020 13:18 Відповісти
Даушш! Это вам, Владимир Александрович, не на рояле увертюры исполнять!
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20.10.2020 13:18 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 236
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20.10.2020 13:19 Відповісти
Дурень, бросай ружье...
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20.10.2020 13:23 Відповісти
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 488
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20.10.2020 13:23 Відповісти
Он действительно так думает ?... Извините , "думает" случайно вырвалось .
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20.10.2020 13:26 Відповісти
решение идти в президенты не изменил бы/ Дурне та хитре. Печерский суд закрыл производство против Зеленского в связи с иммунитетом.
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20.10.2020 13:28 Відповісти
Слесарь Вася не думал, что быть хирургом очень сложно. Но несмотря на крики умирающих пациентов он решил продолжить свою профессиональную переквалификацию.
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20.10.2020 13:28 Відповісти
Зеленский, скорее всего ты что-то перепутал
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 6560
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20.10.2020 13:28 Відповісти
Не думал не гадал он,
Никак не ожидал он...
...
ЗЕлёненький он был.
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20.10.2020 13:30 Відповісти
Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 7337
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20.10.2020 13:34 Відповісти
трудно ему...

Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 8997
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20.10.2020 13:35 Відповісти
А треба було б думати. Грав би зараз на роялі і горя не знав би. Батька треба було хоч послухати. Так ні, нового шоу захотілося. А в ньому аплодисментами не нагороджують.
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20.10.2020 13:35 Відповісти
И Вова решил не менять, пошел по пути Пети, прахоботы радуйтесь, он не изменил ничего. Что вас и спасает.
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20.10.2020 13:39 Відповісти
"недопрезидент: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы" -- бу-га-га бренчать членом по клавишам оно конечно проще
прочиталд высер нелоха 42 и скажу крамолу, да не пошел ты олигофрен в .... отставку!!!
реально притомил своими высерами.
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20.10.2020 13:40 Відповісти
ВЕРЮ-ВЕРЮ!!!
Два года он уже пытается превратить Украину в "немецкую порноактрису", а она все сопротивляется и сопротивляется...
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20.10.2020 13:41 Відповісти
"Чи думав я..." - Віслюку, не використовуй слова, смисл яких ти не розумієш.
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20.10.2020 13:44 Відповісти
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https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1318501481620930560 9 мин

Зелёная власть опустилась уже ниже плинтуса. Арестовать киборга за то,что снес палатку врага Украины путиноида Шария-это вообще за гранью всего! Будет СУД над киборгом! Не над Шарием и его прокремлевской партией,а над киборгом! Позор!!!

Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo


Вчора ввечері у м. Кременчук був заарештований Олександр Оловаренко - друг "Акбар", кіборг, який боронив ДАП, боєць ДУК ПС. Вдома, у присутності маленької донечки, поліцаї перевернули все, нічого не знайшли, повалили Олександра на підлогу (хоч він і не чинив опору)....закували в кайданки, виволокли на вулицю та затрамбували у поліцейське авто. Звинувачують "Акбара" у розгромі шарійовського намету, ст. 296 ч. 4, ***********. Наразі "Акбар" знаходиться у Комсомольському СІЗО.
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20.10.2020 13:47 Відповісти
Щоб думати - треба мати чим....
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20.10.2020 13:47 Відповісти
Ты её страну не меняешь,а опускаешь всё ниже и ниже,как и твои предшественнники
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20.10.2020 13:50 Відповісти
Влада олігархічної піраміди має лише один недолік вона закінчується зверху маленькою тупою головою.
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20.10.2020 13:55 Відповісти
кАнечно! тебе сложно менять страну, пуйло уже с медведчуком договорился об обмене, он ему вакцину и путёвку в Крым обещал.
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20.10.2020 13:56 Відповісти
Дупні небезпечні. Ініціативні дурні небезпечніші стократ...
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20.10.2020 13:58 Відповісти
"Змінити країну" ЗЕ може легко переїхавши в іншу. Інакше у цього, вже добряче корумпованого!, дегенерата ну ніяк не вийде...
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20.10.2020 14:00 Відповісти
Упрямый дурак , горе для Украины
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20.10.2020 14:03 Відповісти
Зеля, поменять Украину на парашу у тебя не получится. Это не сложно, а невозможно.
Но есть варианты: ты меняешь Киев на Ростов. Или Банковую на Лукьяновку. Выбирай.
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20.10.2020 14:07 Відповісти
Очень жаль что ты не думал. Намного хуже что и сейчас не думаешь.
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20.10.2020 14:24 Відповісти
Щоб ти здох, блаЗЄнське падло!
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20.10.2020 14:47 Відповісти
кіно не дивився але кажуть там у нього гарно все виходило.
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20.10.2020 14:49 Відповісти
И какие же это достижения? Не слышал ничего, кроме хохота публики.
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20.10.2020 14:59 Відповісти
Зеленский,ты?
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20.10.2020 15:02 Відповісти
Желание менять - это превратить Украину в Малоросию? Что он имеет ввиду?
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20.10.2020 14:57 Відповісти
оказывается тупой черт думает, что он что-то меняет.
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20.10.2020 14:59 Відповісти
Что бы менять, надо иметь конкретный план, конечную цель. Опубликовать все это. Если понравится, может " мудрый нарид" поддержит. Но у него и публиковать то нечего, сценарий не написали.
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20.10.2020 15:04 Відповісти
А зеленые думают просто, отбарабанят 5 лет, может повезет, а там будет видно.
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20.10.2020 15:05 Відповісти
Слабак.
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20.10.2020 15:06 Відповісти
Усе правильно - какой маланец откажется от гешефта?
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20.10.2020 15:08 Відповісти
Он хотеїл сказать решение коломойши?
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20.10.2020 15:44 Відповісти
на какую страну решил поменять Украину??
Лугандон или Оман??
скорее уже сваливай
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20.10.2020 15:46 Відповісти
это тебе не хреном на рояле играть
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20.10.2020 16:09 Відповісти
Тепер ви зрозуміли звідки в нього САМЕ ТАКА неповага до всього того, що робили ми всі разом з Порохом
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20.10.2020 16:46 Відповісти
А я не думал, что ты такая марионетка.
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20.10.2020 16:52 Відповісти
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye


«Нульова толерантність до корупції» - це коли депутат-корупціонер від президентської фракції сидить не у в'язниці, а у сесійній залі Парламенту, аплодуючи Президенту, який говорить про нульову толерантність до корупції...
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20.10.2020 17:25 Відповісти
Так и остался говеным клоуном для быдла.
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20.10.2020 18:22 Відповісти
всё верно.
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20.10.2020 19:40 Відповісти
Победи свою наркозависимость. Начни с себя. Зе-Президент
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20.10.2020 21:23 Відповісти
Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 9991
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21.10.2020 00:10 Відповісти
 
 