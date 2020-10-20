Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому непросто змінювати країну, однак він не готовий відмовлятися від обраного шляху президентства.

Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я поставлю важливі, відверті запитання самому собі і відразу на них відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!" - підкреслив Зеленський наприкінці свого виступу.

Перед цим він нагадав, що 25 жовтня поставить українцям 5 запитань.

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