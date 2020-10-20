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Новини Коронавірус і карантин
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З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов

З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов

Влада Зеленського згортає децентралізацію і забирає гроші у місцевого самоврядування, а з початку епідемії коронавірусу в Дніпрі практично не бачили підтримки від офіційного Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі "Cвободи слова на ICTV".

За його словами, допомога надходила лише від благодійників, зокрема від Фонду Порошенка та Фонду Пінчука.

"Якщо говорити про ситуацію в Дніпрі, то у нас заповнюваність ліжко-місць 30%, тобто це сталося в результаті того, що ми, мабуть, одні з перших, якщо не перші, виділили з резервного фонду 100 мільйонів гривень, переобладнали лікарні. У нас, наприклад, 8 лікарня повністю пустує з припіднятим киснем і стоять порожні ліжка. При цьому з коронавірусного центру ми не отримали нічого. Це все зроблено за рахунок місцевого самоврядування та Фонду Пінчука, ще допомагав Фонд Порошенка", - зазначив Філатов.

"З коронавірусного фонду на місто ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого. Тому ми не будемо обговорювати, куди поділи гроші. Навіть якщо залишилося 34 мільярди, але гроші є - час втрачено", - вважає Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що в країні повністю провалено на державному рівні ПЛР-тестування.

"Ми розуміємо, що люди чекають результатів тестів по тижню-десять днів. Їм вже потім немає сенсу їх ставити, вони або одужують, або їдуть в реанімацію. Я не знаю, що пишуть, але я бачу це на власні очі, тому що я своїми ногами ходжу по землі", - каже Філатов.

Також дивіться: Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського. ВIДЕО

"Чемпіони" або "майстри спорту" з боротьби з коронавірусом повністю провалили цю ситуацію. Але проблема в тому, що вірус став політичним. Центральна влада мало того, що нічого не дала - півтора року "зеленої" влади обійшлося тільки бюджету Дніпра в мінус 2,5 мільярда гривень. Ви займаєтеся тим, що децентралізацію згортаєте і щодня з першого дня приходу Зеленського до влади наступаєте на права місцевого самоврядування. То вибори хотіли оголосити дострокові, Конституцію змінити, то адміністративно-територіальний поділ України, то в порушення вимог Венеціанської комісії взяли і замінили виборчу процедуру і ухвалили Виборчий кодекс. Тому ви нам нічого не дали, краще припиніть лізти нам у кишеню і душу", - закликав мер Дніпра.

"Чому вірус став політичним? Ми бачимо постійно, що відбувається спроба перекласти відповідальність на інших - звалити з хворої голови на здорову. Але основний удар проти епідемії тримає на собі місцеве самоврядування. За великим рахунком всі основні опорні інфекційні лікарні належать територіальним громадам. Вони навіть не перебувають у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. Це наша парафія. Ми цим займаємося, і тільки вислуховуємо поради", - каже Філатов.

Мер Дніпра закликав владу Зеленського припинити адміністративний тиск на місцеве самоврядування напередодні виборів 25 жовтня.

"Можна, щоб центральна влада масово по всій країні припинила адміністративний тиск на місцеве самоврядування, припинила політично мотивовані кримінальні справи? Для розуміння, я в п'ятницю анонсував, завтра до мене заїжджає з усієї України маски-шоу. Тобто у нас у країні карантин, але тільки для СБУ, податкової поліції карантину немає. З усієї країни вони приїжджають і будуть бігати по місту, всіх комунальних підприємствах, підрядниках. За 4 дні до виборів з'їдуться з усієї країни силовики", - повідомив Філатов.

"Але найбільша трагедія - ми, мери міст, не бачимо жодного бажання ні з боку Зеленського, ні з боку його депутатів йти назустріч місцевому самоврядуванню", - підсумував Філатов.

Також читайте: Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов

Автор: 

Дніпро (3264) карантин (18172) Філатов Борис (463) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А нахрена мы тогда налоги государству платим? Если аппараты ИВЛ нужно покупать за счет меценатов? Чтобы бубочка "50 на 50" бабло на дорогах пилил?
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20.10.2020 13:39
+6
мы со своих налогов в "фонды Пороха" не скидываемся!!!
а в ЗЕфонд (он же Госбюджет) все платим обязательно: 18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!
так что не надо ля-ля!!!!
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20.10.2020 14:33
+5
не надо путать бюджет государства и партии "пропозиция"
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20.10.2020 13:35
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так ты б вместо своих палаток с пропозыцией и парковок, купил пару штук городу....
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20.10.2020 13:33 Відповісти
не надо путать бюджет государства и партии "пропозиция"
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20.10.2020 13:35 Відповісти
это все Плач Еремии, кто цифры и статьи по которым Киев не перечислил видел-считал, недоперечислил Днепру денег на борьбу с ковидом?, кто "свернул" децентрализацию тебе лично???, он говорит про фонды Пня и Пороха, так создай свой фонд и вместо вертолета своего заправь скорые, хотя бы для пиара, так оно даже на это жмет денег....
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20.10.2020 13:52 Відповісти
мы со своих налогов в "фонды Пороха" не скидываемся!!!
а в ЗЕфонд (он же Госбюджет) все платим обязательно: 18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!
так что не надо ля-ля!!!!
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20.10.2020 14:33 Відповісти
что ты хочешь???, что б тебя кружили в больничке?))), за твои "18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!" - дык не было и не будет этого!))) и ни с короной ни с апендицитом, а твоего борьки предвыборный ПР- достал уже всех.....)
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20.10.2020 14:43 Відповісти
А нахрена мы тогда налоги государству платим? Если аппараты ИВЛ нужно покупать за счет меценатов? Чтобы бубочка "50 на 50" бабло на дорогах пилил?
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20.10.2020 13:39 Відповісти
Стопудово, лучше бабло антивирусного фонда в асфальт закатать и 10 лямов на фейковый опрос потратить. Кстати, а палаток "слуг народа" часом не видел?
З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 9303
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20.10.2020 13:46 Відповісти
встречное предложение - вместо херни от преЗЕдента под видом опроса пустить эти деньги (а это на минуточку - от 100 млн грн по самым скромным подсчетам и финансирует хрен знает какая чебурашка) на нужды больных от коронавируса ... уж коли ковидный фонд раздерибанили на "большую помойку" и хотелки преЗЕдента (с бонусами для авакова...)
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20.10.2020 13:47 Відповісти
ну купили . https://gorsovet.com.ua/post/8306-filatov-s-korbanom-kupili-dlya-dnepra-laboratoriyu-ptsr-testov-dlya-issledovanie-na-covid-19-video

Филатов с Корбаном купили для Днепра лабораторию ПЦР-тестов для исследования на COVID-19
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20.10.2020 14:00 Відповісти
Ахахахаха корбан это тот что отжал все здания в центре города, рейдер коломойского. Ну-ну
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20.10.2020 14:52 Відповісти
да мне пох на корбана и шо он там рейдернул,https://censor.net/ru/user/195243 предложил Филе шось купить на ковид.я ответил что купили, в отличии от зебланов не купивших за пол года ни одного ИВЛ
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20.10.2020 16:14 Відповісти
Ну если ума нет, то так и должно быть. Это называется втерся в доверие. Ты готов за подачку преступнику дать власть, а потом удивляешься откуда все эти поц, фсбешники и медведчуки с партией регионов. Лох
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21.10.2020 07:58 Відповісти
Ты е Блан за Корбана втираешь который к власти не имеет сейчас никакого отношения,умалчивая о выбранных тобою жидко обосравшихся, зелёных тупорылых бабуинов.конюх ты лошара.я же тебе писал что на Корбана мне пох но видать в твоей конюшне темно и ты плохо разобрал что написано.
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21.10.2020 08:34 Відповісти
я не голосовал за зеленского, и второе - филатов дружек корбана почему тебя это не волнует
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21.10.2020 15:07 Відповісти
ты задолбал.почему это меня должно волновать?мало ли кто то дружит с кем то. разговор начался с ответа даже не тебе "почему Филя ничего не купил для борьбы с ковидом". я ответил,ты приплел корбана и его рейдерство. секешь?доходит чи не?
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21.10.2020 16:23 Відповісти
Да уж дебил ты еще тот, приплел корбана как раз таки ты. Ладно, ясно, понятно, только следующий раз не вопи какое гавно и воры у власти.
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21.10.2020 16:47 Відповісти
"Филатов с Корбаном купили для Днепра лабораторию ПЦР-тестов для исследования на COVID-19" это новость и ничего более. это ты считаешь что я приплел Корбана.?! ну ты и *********.
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21.10.2020 21:36 Відповісти
да они скорее рояль пришлют, ну, или дороги возле больниц в асфальт по новой закатают
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20.10.2020 13:33 Відповісти
Ага. И вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина.
З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 7186
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20.10.2020 13:48 Відповісти
та нет там никакой тишины, кто то ж на рояле марш должен грать
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20.10.2020 13:50 Відповісти
а смартфон зачем?
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20.10.2020 14:14 Відповісти
как зачем? марш записывать
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20.10.2020 14:16 Відповісти
Де ви таку фотку видрали?
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20.10.2020 13:34 Відповісти
та було таке !нещодавно.... якась шушара киданула зеленкою - та Боріска обтерся і сказав
- а хрен вы дождетесь чтоб я позеленел!!! (с)
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20.10.2020 13:50 Відповісти
Поговаривают, он таким родился.
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20.10.2020 13:58 Відповісти
Год зеленой власти обошлось бюджету Днепра минус 2,5 млрд гривен.
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20.10.2020 13:36 Відповісти
Какая разика, если дорога на кладбище заасфальтирована и освещена? Люди не в счет.
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20.10.2020 13:36 Відповісти
я не защищаю филатова но так как он говорит везде, и в Киеве тоже...
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20.10.2020 13:40 Відповісти
Хорошо хоть не парочку уголовных дел..
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20.10.2020 13:42 Відповісти
Если Филатов сказал , что помощь поступала только от благотворителей, в частности от Фонда Порошенко и Фонда Пинчука , то это более чем честно .
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20.10.2020 13:43 Відповісти
Из коронавирусного фонда на город мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего Источник: https://censor.net/ru/n3225817
Ваші апарати шукайте тут .>>>
>>> Їх закатали в асфальт . З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 7046 . .
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20.10.2020 13:48 Відповісти
все по плану, сперва дороги, а потом по ним развозить помощь из фонда Covid, ну это если останется денег что развозить, а не останется так можно опять подоить местные бюджеты
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20.10.2020 15:57 Відповісти
Короче,козлы,а не власть
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20.10.2020 14:04 Відповісти
Боре респект! зеленым ублюдкам позор!!!"
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20.10.2020 14:33 Відповісти
Вор у вора дубинку украл.
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20.10.2020 14:50 Відповісти
 
 