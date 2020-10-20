З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов

Влада Зеленського згортає децентралізацію і забирає гроші у місцевого самоврядування, а з початку епідемії коронавірусу в Дніпрі практично не бачили підтримки від офіційного Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі "Cвободи слова на ICTV".

За його словами, допомога надходила лише від благодійників, зокрема від Фонду Порошенка та Фонду Пінчука.

"Якщо говорити про ситуацію в Дніпрі, то у нас заповнюваність ліжко-місць 30%, тобто це сталося в результаті того, що ми, мабуть, одні з перших, якщо не перші, виділили з резервного фонду 100 мільйонів гривень, переобладнали лікарні. У нас, наприклад, 8 лікарня повністю пустує з припіднятим киснем і стоять порожні ліжка. При цьому з коронавірусного центру ми не отримали нічого. Це все зроблено за рахунок місцевого самоврядування та Фонду Пінчука, ще допомагав Фонд Порошенка", - зазначив Філатов.

"З коронавірусного фонду на місто ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого. Тому ми не будемо обговорювати, куди поділи гроші. Навіть якщо залишилося 34 мільярди, але гроші є - час втрачено", - вважає Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що в країні повністю провалено на державному рівні ПЛР-тестування.

"Ми розуміємо, що люди чекають результатів тестів по тижню-десять днів. Їм вже потім немає сенсу їх ставити, вони або одужують, або їдуть в реанімацію. Я не знаю, що пишуть, але я бачу це на власні очі, тому що я своїми ногами ходжу по землі", - каже Філатов.

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"Чемпіони" або "майстри спорту" з боротьби з коронавірусом повністю провалили цю ситуацію. Але проблема в тому, що вірус став політичним. Центральна влада мало того, що нічого не дала - півтора року "зеленої" влади обійшлося тільки бюджету Дніпра в мінус 2,5 мільярда гривень. Ви займаєтеся тим, що децентралізацію згортаєте і щодня з першого дня приходу Зеленського до влади наступаєте на права місцевого самоврядування. То вибори хотіли оголосити дострокові, Конституцію змінити, то адміністративно-територіальний поділ України, то в порушення вимог Венеціанської комісії взяли і замінили виборчу процедуру і ухвалили Виборчий кодекс. Тому ви нам нічого не дали, краще припиніть лізти нам у кишеню і душу", - закликав мер Дніпра.

"Чому вірус став політичним? Ми бачимо постійно, що відбувається спроба перекласти відповідальність на інших - звалити з хворої голови на здорову. Але основний удар проти епідемії тримає на собі місцеве самоврядування. За великим рахунком всі основні опорні інфекційні лікарні належать територіальним громадам. Вони навіть не перебувають у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. Це наша парафія. Ми цим займаємося, і тільки вислуховуємо поради", - каже Філатов.

Мер Дніпра закликав владу Зеленського припинити адміністративний тиск на місцеве самоврядування напередодні виборів 25 жовтня.

"Можна, щоб центральна влада масово по всій країні припинила адміністративний тиск на місцеве самоврядування, припинила політично мотивовані кримінальні справи? Для розуміння, я в п'ятницю анонсував, завтра до мене заїжджає з усієї України маски-шоу. Тобто у нас у країні карантин, але тільки для СБУ, податкової поліції карантину немає. З усієї країни вони приїжджають і будуть бігати по місту, всіх комунальних підприємствах, підрядниках. За 4 дні до виборів з'їдуться з усієї країни силовики", - повідомив Філатов.

"Але найбільша трагедія - ми, мери міст, не бачимо жодного бажання ні з боку Зеленського, ні з боку його депутатів йти назустріч місцевому самоврядуванню", - підсумував Філатов.

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