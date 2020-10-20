Данілов про послання Зеленського до Ради: Це чіткий план дій для влади у зовнішній і внутрішній політиці
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Щорічне послання президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради є чітким планом дій для влади у зовнішній і внутрішній політиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.
Він зазначив, що для президента "досягнення миру залишається головним пріоритетом, і 86 діб тиші на фронті - яскраве тому підтвердження".
Серед озвучених президентом ініціатив Данілов наголосив на особливій важливості створення формату "Кримська платформа".
"Питання Криму для нас також є ключовим, і ми ніколи не знімали його з порядку денного. Активізація переговорного процесу, залучення до нього нових учасників наближатиме нас до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Данілов.
Данілов наголосив, що збільшення видатків на фінансування сектору безпеки і оборони – принципова позиція Володимира Зеленського, і нагадав. Що в проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.
Важливим інструментом реінтеграції тимчасово окупованих територій стане, на думку Секретаря РНБО України, Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей.
"5 грудня 2019 року на засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглядалося п’ять сценаріїв розвитку подій на території Донецької і Луганської області. Ми зараз працюємо за першим затвердженим сценарієм – звільнення тимчасово окупованих територій політико-дипломатичним шляхом", - нагадав він, зазначивши, що реалізація нових ініціатив Глави держави максимально прискорить повернення Криму, окремих районів Донецької і Луганської областей до складу України на українських умовах.
"Це цілком реалістична мета", – сказав Данілов.
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та и данилов, как в рашке, тут же подмахнул.. как пЕсков и володин - после выступлений х*уйла))
Враження ніби слухаємо не президента європейської країни, а секретаря ЦК КПРС, який розповідає про чергову комуністичну п'ятирічку.
Кожне друге речення - про попередників. Кожне друге слово - відвертий популізм та брехня. Кожен пункт - відвертий провал.
Це не виступ президента. Це виступ Голобородька з дешевого серіалу "Слуга народу" перед виборами.
Зеленський живе в якісь паралельній реальності. Не в Україні. Бо все що він сказав - це «казочка» московського пошибу, де створюють цю "реальність" для населення.
Єдине що хочеться після виступу Зеленського - сміятися та плакати. Бо так топтатися по країні ще треба вміти. Андрій Смолій, політичний експерт
"Після сьогоднішнього послання немає сенсу в цьому заслуховуванні бо, мабуть, ми почуємо таку ж брехню і лицемірство, як сьогодні ми почули під час цього послання, ми почули брехню по COVID-19, брехню про 300% доплати медикам, ми почули брехню про страхування медиків якого немає, вибачте, чи пан Зеленський відверто бреше і лицемірно бреше, чи він просто не володіє ситуацією? Я не знаю, що з ци двох питань гірше", - зазначив політик.
Герасимов також нагадав про скорочення фінансування Збройних сил України.
"Крім цього ми почули брехню про армію, він (Зеленський - ред) каже, що не скорочене фінансування у бюджеті на наступний рік, але вся країна вже читала проєкт бюджету, який уряд Зеленського передав в парламент, де саме фінансування Збройних Сил було скорочене. Крім цього, нічого не було сказано про реальне майбутнє країни", - сказав він.