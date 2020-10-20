Данілов про послання Зеленського до Ради: Це чіткий план дій для влади у зовнішній і внутрішній політиці

Щорічне послання президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради є чітким планом дій для влади у зовнішній і внутрішній політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Він зазначив, що для президента "досягнення миру залишається головним пріоритетом, і 86 діб тиші на фронті - яскраве тому підтвердження".

Серед озвучених президентом ініціатив Данілов наголосив на особливій важливості створення формату "Кримська платформа".

"Питання Криму для нас також є ключовим, і ми ніколи не знімали його з порядку денного. Активізація переговорного процесу, залучення до нього нових учасників наближатиме нас до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Данілов.

Данілов наголосив, що збільшення видатків на фінансування сектору безпеки і оборони – принципова позиція Володимира Зеленського, і нагадав. Що в проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

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Важливим інструментом реінтеграції тимчасово окупованих територій стане, на думку Секретаря РНБО України, Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей.

"5 грудня 2019 року на засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглядалося п’ять сценаріїв розвитку подій на території Донецької і Луганської області. Ми зараз працюємо за першим затвердженим сценарієм – звільнення тимчасово окупованих територій політико-дипломатичним шляхом", - нагадав він, зазначивши, що реалізація нових ініціатив Глави держави максимально прискорить повернення Криму, окремих районів Донецької і Луганської областей до складу України на українських умовах.

"Це цілком реалістична мета", – сказав Данілов.