МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує до 10 листопада 2020 року збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус пацієнтів до 52 тис.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час доповіді у Верховній Раді 20 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"На початку епідемії було 12,704 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою, ми вже збільшили цю кількість до 42 тис. і до 10 листопада збільшимо до 52 тис. До середини листопада 50% ліжок (26 тис.) будуть підключені до кисню, а в грудні ми збільшимо цей показник до 80%", - сказав він.

За словами Степанова, на забезпечення ліжок подачею кисню в регіони направили 572 млн грн.

Міністр зазначив, що до кінця року планується поставка 11 млн одиниць засобів індивідуального захисту.

"МОЗ погодило закупівлю 54 комп'ютерних томографів для медзакладів на суму 774 млн грн, до кінця року закуплять ще 107. Крім того, 6 млн одиниць ЗІЗ поставлено в регіони, ще 11 млн одиниць буде поставлено до кінця року", - додав Степанов.

За його словами, медзаклади повністю забезпечені апаратами ШВЛ (їх нині використовується приблизно 10%) і моніторами пацієнта, забезпеченість якими зросла в 1,5 раза. Крім цього, за словами міністра, Національна служба здоров'я виплатила медзакладам за надання допомоги під час COVID-19 5,464 млрд грн.

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