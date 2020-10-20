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МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує до 10 листопада 2020 року збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус пацієнтів до 52 тис.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час доповіді у Верховній Раді 20 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"На початку епідемії було 12,704 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою, ми вже збільшили цю кількість до 42 тис. і до 10 листопада збільшимо до 52 тис. До середини листопада 50% ліжок (26 тис.) будуть підключені до кисню, а в грудні ми збільшимо цей показник до 80%", - сказав він.

За словами Степанова, на забезпечення ліжок подачею кисню в регіони направили 572 млн грн.

Міністр зазначив, що до кінця року планується поставка 11 млн одиниць засобів індивідуального захисту.

"МОЗ погодило закупівлю 54 комп'ютерних томографів для медзакладів на суму 774 млн грн, до кінця року закуплять ще 107. Крім того, 6 млн одиниць ЗІЗ поставлено в регіони, ще 11 млн одиниць буде поставлено до кінця року", - додав Степанов.

За його словами, медзаклади повністю забезпечені апаратами ШВЛ (їх нині використовується приблизно 10%) і моніторами пацієнта, забезпеченість якими зросла в 1,5 раза. Крім цього, за словами міністра, Національна служба здоров'я виплатила медзакладам за надання допомоги під час COVID-19 5,464 млрд грн.

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Топ коментарі
+2
пардон, не совсем по теме!!! пардон
///
В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», - сообщили изданию в ведомстве.
США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае 2020, после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. .
.помощь от рашки балы бесценной Минздрав до 10 ноября увеличит количество коек для больных коронавирусом до 52 тыс., - Степанов - Цензор.НЕТ 5166 на тебе Боже - что мне не гоже )))
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20.10.2020 14:00
+1
А як справи з кількістю медиків і ШВЛ?
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20.10.2020 14:00
+1
Не слушайте этого одесского пиз...дуна Стапанова!! Он врёт ещё похуже Зеленского!!
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20.10.2020 14:03
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выполним и перевыполним количество коек.
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20.10.2020 13:56 Відповісти
Надо ещё увеличить количество коек в дурдоме для "бесстрашных" и "бессмертных" .
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20.10.2020 13:58 Відповісти
А, получив приказ МОЗ, персонал тоже начинает размножаться почкованием?
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20.10.2020 14:00 Відповісти
А як справи з кількістю медиків і ШВЛ?
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20.10.2020 14:00 Відповісти
Так же , как и с желающими не заразиться . Посетите любой рынок . Там все бессмертные .
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20.10.2020 14:02 Відповісти
пардон, не совсем по теме!!! пардон
///
В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», - сообщили изданию в ведомстве.
США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае 2020, после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. .
.помощь от рашки балы бесценной Минздрав до 10 ноября увеличит количество коек для больных коронавирусом до 52 тыс., - Степанов - Цензор.НЕТ 5166 на тебе Боже - что мне не гоже )))
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20.10.2020 14:00 Відповісти
))) теж трохи офтоп (хоча...) На тему "безсмертних і безстрашних". Надибав на ютубі коротенький, на 5 хвилин, аматорський хоррор, присвячений ковіду та карантину.
SCREEN - A Quarantine Horror Short Film

Анотація: What if you treated every potentially dangerous situation the same way you did Coronavirus? (Що, якби ви ставилися до кожної потенційно небезпечної ситуації так само, як і до коронавірусу?)
...Три дівчулі на карантині спілкуються у відеочаті, одна з них - "кожного року буває грип, і що тут такого, я молода, я виживу, чому я маю сидіти в ізоляції?" - і раптом... МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов - Цензор.НЕТ 6804
(як завжди, голос розуму належить меншості)
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20.10.2020 15:44 Відповісти
и про коронавирус МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов - Цензор.НЕТ 4516
https://youtu.be/e5tioevIPG0
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Ага, бачив МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов - Цензор.НЕТ 3625 Ще у березні, причому це був останній день на офісі - наступного дня якраз перейшли на work from home...
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20.10.2020 16:34 Відповісти
Але справжній жах - це написана з претензією на серйозність (!) історія з отакою кінцівкою. Причому це філологічний жах та літературні борошна. Аж кров з очей.

В доме резко погас свет, страх начал пробирать девушку во всем теле, включив фонарь на телефоне она добежала до кухни и взяла нож, затем спряталась за диван. Держа в руке нож по ее щеке пошли слезы. Она не могла поверить,что подруга и ее парень мертвы. Разбив стекло в окно влетела голова ее бой-френда Макса, Аня еле сдержалась что бы не закричать. Тут же услышав стук в дверь ее руки начали дрожать еще сильнее, но успев вбежать в комнату она тут же спряталась под кровать. На телефоне она набрала по номеру 02 и быстро сообщила, что по ее дому бродит убийца. В комнату кто-то зашел, возле кровати начали бродить чьи то ноги, затем кто-то прыгнул на кровать и начал тихонько петь считалку "Раз-два-три Аня выходи"
Через пару минут он вышел из комнаты и было слышно, как он где то бродит в доме. Девушка тихонько начала пробираться в дальнюю комнату, открыв шторку она посмотрела в окно, на дереве была повешена ее подруга Света, у Светы были выколоты глаза, кисти рук и коленные чашки. Посмотрев назад чья то тень приближалась в эту комнату. Открыв окно она вылезла на крышу дома и начала выбираться оттуда. Пройдя по крыши она зацепилась за ветку дерева и спустилась по трубе вниз. Пробежав не более чем 5 метров она уже оказалась в машине, пытаясь ее завести она посмотрела в зеркало заднего вида,на заднем сиденье сидел старик с улыбающейся ухмылкой сжимая удавку в руке, о черт............

***
По оперативным следственным данным было найдено три убитых тела, молодые люди были изуродованы и найдены в подвале дома. Оперативникам удалось найти переписку Киряевой Анны с пока не известным человеком , который на данный момент находится в розыске. По проверки телесных экспертиз у Киряевой Анны были расчленены груди, отрезаны уши, нос, кисти рук и стопы ног, желудочная кишка была вырезана и торчала наружу. Из рта Анны была изъята записка, где было написано "Я же говорил не называй меня Сумасшедшим".
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20.10.2020 17:57 Відповісти
ужас...
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20.10.2020 18:05 Відповісти
Не слушайте этого одесского пиз...дуна Стапанова!! Он врёт ещё похуже Зеленского!!
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20.10.2020 14:03 Відповісти
Какой то передовой метод лечения. Лечить коронавирус койками. Десять коек излечивают одного больного. Он еще его в ВОЗ не запатентовал? Сразу видно профессионального лекаря. А ещё сколько бабла можно откатить на каждой койке.
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20.10.2020 14:03 Відповісти
""Минздрав согласовал закупку 54 компьютерных томографов" - а пока у нас делают КТ по 1200 грн. на одном частном апарате и очередь большая. И это город со 100 тыс. жителей... Боюсь представить, что в обычных райцентрах творится.
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20.10.2020 14:03 Відповісти
Степанов , как та стрекоза , всё лето про---**** , а теперь за месяц всё сделает!! точь в Точь как премьер -минимтр Шмаргаль!..Тот то же пиз...дун высшей гильдиии!! Уже и 500 тыс рабочих мест сделал, и заплату учителям, дал по 4000 евро в месяц, медикам зарплату поднял на 300 %. и т д. Везде одни вруны и *******, как президент украины!!
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20.10.2020 14:13 Відповісти
3.14 -не мішки носити......а що робити - вибори на носі.
1500 робочих місць це як " Пульман Піднімати" Підняти не Підняв але Потуги які були...
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20.10.2020 21:01 Відповісти
 
 