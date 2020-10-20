Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський

У "Слузі народу" назвали виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді "переконливим".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Переконливий виступ Президента в Раді. Про війну і мир, відповідальність влади і виклики на майбутнє. За відчуттями, цей виступ додасть до рейтингу СН в областях щонайменше до 5%", - заявив Дубінський.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.