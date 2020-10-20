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Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський
У "Слузі народу" назвали виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді "переконливим".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Переконливий виступ Президента в Раді. Про війну і мир, відповідальність влади і виклики на майбутнє. За відчуттями, цей виступ додасть до рейтингу СН в областях щонайменше до 5%", - заявив Дубінський.
Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Топ коментарі
+27 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар20.10.2020 14:11
+26 oleg1966
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+23 САша Фастовец
показати весь коментар20.10.2020 14:11
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А в в центрально-північно-західних областях йому народ вже давно не вірить.
Кстати, сегодня Зеля опять заявил, что готовит следующие "выборы" президента с помощью голосования по интернету. Он, конечно же, победит с 73%.
поднять рейтинг зебарана как и слуг сброда, это как поднять потенцию 100 летнему старику с помощью виагры.
Вже намалювався один...
Відколупай краєчек асфальту та йди з ним лікуватись, замість ліків та кисню...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Важно то, что покажут по телевизору!