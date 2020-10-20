УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10897 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
3 644 84

Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський

Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, -

У "Слузі народу" назвали виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді "переконливим".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Переконливий виступ Президента в Раді. Про війну і мир, відповідальність влади і виклики на майбутнє. За відчуттями, цей виступ додасть до рейтингу СН в областях щонайменше до 5%", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би

Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - слуга народу Дубінський 01

Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) місцеві вибори (1366) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4925
показати весь коментар
20.10.2020 14:11
+26
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4545
показати весь коментар
20.10.2020 14:13
+23
прогнозирую сразу +50%, а если б казав еще шонить про кроликов и ценный мех, то рейтинг сразу бы был +100%
показати весь коментар
20.10.2020 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 579
показати весь коментар
20.10.2020 14:42 Відповісти
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5361
показати весь коментар
20.10.2020 14:57 Відповісти
прогнозирую сразу +50%, а если б казав еще шонить про кроликов и ценный мех, то рейтинг сразу бы был +100%
показати весь коментар
20.10.2020 14:11 Відповісти
+100% было бы после исполнения коронного номера на рояле.
показати весь коментар
20.10.2020 14:28 Відповісти
поц есть поц ! учи матчасть дубинский !!!!
показати весь коментар
20.10.2020 15:41 Відповісти
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4925
показати весь коментар
20.10.2020 14:11 Відповісти
нет, это одна из тех, из-за кого пудель румынский очень скоро будет в эмиграции (если успеет убежать).
показати весь коментар
20.10.2020 14:33 Відповісти
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7160
показати весь коментар
20.10.2020 15:37 Відповісти
Якщо додасть рейтингу уродам за рахунок касапських зажопів в південно-східних областях - то нехай.
А в в центрально-північно-західних областях йому народ вже давно не вірить.
показати весь коментар
20.10.2020 14:11 Відповісти
Мля, у него только рейтинги в голове...
показати весь коментар
20.10.2020 14:12 Відповісти
Выступление президента добавит к антирейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский.
показати весь коментар
20.10.2020 14:12 Відповісти
Дубинский , ты за кого ?
показати весь коментар
20.10.2020 14:13 Відповісти
а ещё одна "Мрия" с вантузами добавит целых 10%.
показати весь коментар
20.10.2020 14:13 Відповісти
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4545
показати весь коментар
20.10.2020 14:13 Відповісти
это после дорожки, отходняк выглядит иначе:
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7891
показати весь коментар
20.10.2020 14:19 Відповісти
Вот лизнул Дубинский так лизнул через жопу прям до гланд!
показати весь коментар
20.10.2020 14:15 Відповісти
Скорее умножит на ноль остатки его рейтинга
показати весь коментар
20.10.2020 14:15 Відповісти
Тебе дубина еще кто то верит?
показати весь коментар
20.10.2020 14:15 Відповісти
Понятно. Минимум, который зеленые себе пририсуют.
Кстати, сегодня Зеля опять заявил, что готовит следующие "выборы" президента с помощью голосования по интернету. Он, конечно же, победит с 73%.
показати весь коментар
20.10.2020 14:15 Відповісти
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 751
показати весь коментар
20.10.2020 14:24 Відповісти
По ощущениям у тебя, дубина, коломойского член в #опе, чтоб голова не шаталась.
показати весь коментар
20.10.2020 14:17 Відповісти
Дубинский он и есть дубинский.
показати весь коментар
20.10.2020 14:17 Відповісти
Це тобі так каацца.
показати весь коментар
20.10.2020 14:17 Відповісти
Дубинский ,такой большой ,а в сказки верит🤔🤫😂😂😂😂 Или ,или в Украине остались одни идиоты 😠
показати весь коментар
20.10.2020 14:17 Відповісти
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8715
показати весь коментар
20.10.2020 14:19 Відповісти
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 204
показати весь коментар
20.10.2020 14:20 Відповісти
дубина в ейфории... дурень думкою багатіє про 5%...
показати весь коментар
20.10.2020 14:21 Відповісти
А сколько % отнимет выступление Сюмар?
показати весь коментар
20.10.2020 14:21 Відповісти
посмотрим, зебуин, посмотрим...
показати весь коментар
20.10.2020 14:32 Відповісти
А ты зебил все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
показати весь коментар
20.10.2020 14:36 Відповісти
Понятно...значит ищешь...и в силу того что ты зебил ..у тебя ума не хватает понять элементарного...что в дерме жемчужин нет и быть не может...
показати весь коментар
20.10.2020 14:49 Відповісти
Да вас тут искателей жемчужин в зеленом дерьме не так уж и много осталось....так что сделать выводы не сложно..
показати весь коментар
20.10.2020 15:18 Відповісти
Свинорусик, ты сегодня прям в ударе. Дрочнул на Членопианиста?
показати весь коментар
20.10.2020 14:50 Відповісти
да уж, если человек идиот (дуболом), то это не лечися
поднять рейтинг зебарана как и слуг сброда, это как поднять потенцию 100 летнему старику с помощью виагры.
показати весь коментар
20.10.2020 14:23 Відповісти
тварь дубинского уже давно пора отправить на нары, пускай его там епут в тупой собачий рот
показати весь коментар
20.10.2020 14:26 Відповісти
У имбецилов свои подсчёты. А жопа бени вообще великий арифметик.
показати весь коментар
20.10.2020 14:27 Відповісти
наоборот после циничного вранья зели будет -5% еще
показати весь коментар
20.10.2020 14:28 Відповісти
Так если "-5%", то вообще рейтинга не будет, а то и в минуса полезет
показати весь коментар
20.10.2020 14:34 Відповісти
Правильно писать не "слуга народа Дубинский", а румын Дубинеску....
показати весь коментар
20.10.2020 14:31 Відповісти
Тупой лох.
показати весь коментар
20.10.2020 14:32 Відповісти
Враховуючи, що Слуги повний нуль, то +5% досить пристойний результат.
показати весь коментар
20.10.2020 14:33 Відповісти
не программируй, собачий рот, посчитаем - увидим...
показати весь коментар
20.10.2020 14:34 Відповісти
Тре бути справжнісеньким дєгєнєратом, щоби повестись на цю піаристичну балаканину, прочитану з суфлера, після півтора роки такої самої безрезультатної брехні...
показати весь коментар
20.10.2020 14:34 Відповісти
О...
Вже намалювався один...
Відколупай краєчек асфальту та йди з ним лікуватись, замість ліків та кисню...
показати весь коментар
20.10.2020 14:41 Відповісти
Сколько не говори халва...а осел от этого умнее не станет..
показати весь коментар
20.10.2020 14:34 Відповісти
после выступления зелоха минус 5% будет. А после поддержки его пуделем румынским - ещё минус 5% 😂😂😂😂 Но в Румынии и на кукане коломунского, наверно не учат ,что когда несёшь наркотический бред то это не прибавляет никаких процентов.
показати весь коментар
20.10.2020 14:39 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
20.10.2020 14:40 Відповісти
Дубина еще оргазмирует после выступления Членопианиста...)))
показати весь коментар
20.10.2020 14:42 Відповісти
саме так, але від*ємної величини
показати весь коментар
20.10.2020 14:51 Відповісти
Лиз зараховано. Як в старі часи- головне, вчасно схвалити курс партії.
показати весь коментар
20.10.2020 14:52 Відповісти
давай давай, смали далі, олігофрен))
показати весь коментар
20.10.2020 14:53 Відповісти
"по ощущениям добавит" - хахахахахахахаха
показати весь коментар
20.10.2020 14:55 Відповісти
Жители Обуховского и Васильковского районов выбрали это чмо в Раду. Надеюсь им хоть стыдно за свой выбор.
показати весь коментар
20.10.2020 14:55 Відповісти
Признаки породы Румынский Пудель - брехливый, самовлюбленный, тупой но на простые команды реагирует. Любит лизать хозяйскую сраку.
показати весь коментар
20.10.2020 15:01 Відповісти
а гавканье этой фубли - бородатой задницы отнимет минимум 10...
показати весь коментар
20.10.2020 15:02 Відповісти
Може й так, якби ще хто слухав це душеубоге непорозуміння.
показати весь коментар
20.10.2020 15:43 Відповісти
Любое открытие вонючего рта дубинского это минут 5 процентов зебуинам
показати весь коментар
20.10.2020 15:46 Відповісти
А какая разница, что говорил Зеля?
Важно то, что покажут по телевизору!
показати весь коментар
20.10.2020 16:10 Відповісти
Цікаво, яким вимірювальним приладом користувався "собачий рот", встановлюючи таку цифру в процентах, канабісом чи "планом" або прикидав член до носа?
показати весь коментар
20.10.2020 16:15 Відповісти
Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции- это изречение "зе преза " ,да плюс,когда за него воет коломойского "кликушник" дубинский у множеное на "штраф уплочен"лох" отнимет 10-12%% голосов по всей Украине за исключение территорий.которым през"зе" "слуга ,,,по указанию мацковского хазяина,разрушевшего украинский Донбасс и своровавшего заводы и фабрики Донбасса,теперь, за счет украинского народа,все разрушенное куйлом ,нужно востановить ,давая какие то преференции и особие условия ... служивый грабитель украинского народа с булавой
показати весь коментар
20.10.2020 16:20 Відповісти
СКАЗОЧНЫЙ ПИНОКИО ВРАТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ
показати весь коментар
20.10.2020 16:56 Відповісти
......от слова ДУБИНА !!!!!
показати весь коментар
20.10.2020 17:06 Відповісти
---Тут вже не до жартів. коли до пропутінської гидоти. яка мордує нас . щоднини.---додасться опісля виборів на місцях/ стараннями виборццв--плібеїв -73% / іще й кишло трупаря--рабіна-- це буде повний капець . щоправда і війні кінець ...Воювати вже буде нізащо ...всі підемо добудовувати Байкало--Амурську Магістраль...
показати весь коментар
20.10.2020 17:57 Відповісти
Законів і Конституції для зелених не існує. Українцям це, виявляється, не важливо.Народ нарешті має ''народну'' владу. Сором.
показати весь коментар
20.10.2020 19:17 Відповісти
я сегодня Дубинского видел. Видел, а не огрел, грех-то какой, пойду исповедаюсь
показати весь коментар
20.10.2020 21:11 Відповісти
присутність у фракції такого виродка,як мудінський забере 15%.
показати весь коментар
20.10.2020 21:56 Відповісти
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4411
показати весь коментар
20.10.2020 23:49 Відповісти
 
 