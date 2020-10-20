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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов закликав нардепів ухвалити законопроєкт про збільшення штрафів за порушення карантину

Степанов закликав нардепів ухвалити законопроєкт про збільшення штрафів за порушення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає парламент ухвалити законопроєкт про посилення штрафів за порушення карантинних правил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це міністр заявив під час виступу в Раді.

За словами міністра, на сьогодні стала проблемною ситуація, коли контактні особи мають перебувати на самоізоляції, але нехтують цими правилами.

Степанов додав, що йдеться про вирішення цього питання в адміністративному порядку через систему штрафів.

"З липня місяця у вас перебуває законопроєкт, поданий Кабінетом Міністрів України за № 3890, який чітко регламентує питання штрафів", - наголосив міністр.

Також глава МОЗ додав, що "це той механізм, яким користуються всі європейські країни", і закликав народних депутатів України проголосувати за даний законопроєкт.

Степанов також наголосив: "Я вважаю, що у нас одна з найкращих практик у Європі щодо адаптивного карантину".

Також читайте: МОЗ до 10 листопада збільшить кількість ліжок для хворих на коронавірус до 52 тис., - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) штраф (1857) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Когда ЗЕленского оштрафуют!
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20.10.2020 14:26
+6
Кроме штрафов украинское правительство может что то предложить? МВД требует увеличить штрафы, минфин - штрафы, минздрав и тот штрафы. И все стараются подвести к европейским штрафам. Когда вы, ***, предложите какие то решения по соцпомощи как в Европе не говоря уже о зарплатах.
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20.10.2020 14:59
+3
Аааааа.... Вот оно шо Степаныч!
Теперь понятно как зелень бюджет пополнять собирается!
Вместе с увеличением штрафов, надо дописать, что ношение не сертифицированной маски = отсутствию маски!!!!
И греби бабло лопатой!!!!
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20.10.2020 16:02
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Когда ЗЕленского оштрафуют!
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20.10.2020 14:26 Відповісти
Я тут сёдня гдето в камментах видал, что судьи после решения КС по карантину начали отфутболивать эти ваши штрафы. Што скажете?
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20.10.2020 14:28 Відповісти
Степанов как Жанна д'Арк . Остальных интересуют выборы . А мы их жертвы ?
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20.10.2020 14:29 Відповісти
Ляшко, ты?
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20.10.2020 14:31 Відповісти
а почему степанов не предложил государству выплачивать материальную помощь в размере хотя бы прожиточного минимума на каждого (в том числе и на детей) на территориях на которых геноцидное правительство будет вводить карантин?
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20.10.2020 14:36 Відповісти
А кто мешает сегодня штрафовать? По ларькам и парикмахерским шляются упитаные дяди и обилечивают предпринимателей от ковида.На этом вся бопьба кончается.
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20.10.2020 14:54 Відповісти
Кроме штрафов украинское правительство может что то предложить? МВД требует увеличить штрафы, минфин - штрафы, минздрав и тот штрафы. И все стараются подвести к европейским штрафам. Когда вы, ***, предложите какие то решения по соцпомощи как в Европе не говоря уже о зарплатах.
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20.10.2020 14:59 Відповісти
Наказать всегда легче чем помочь ....
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20.10.2020 15:00 Відповісти
Аааааа.... Вот оно шо Степаныч!
Теперь понятно как зелень бюджет пополнять собирается!
Вместе с увеличением штрафов, надо дописать, что ношение не сертифицированной маски = отсутствию маски!!!!
И греби бабло лопатой!!!!
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20.10.2020 16:02 Відповісти
Степанов закликав нардепів ухвалити законопроєкт про збільшення штрафів за порушення карантину - Цензор.НЕТ 6690
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20.10.2020 19:37 Відповісти
 
 