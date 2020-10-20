Степанов закликав нардепів ухвалити законопроєкт про збільшення штрафів за порушення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає парламент ухвалити законопроєкт про посилення штрафів за порушення карантинних правил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це міністр заявив під час виступу в Раді.

За словами міністра, на сьогодні стала проблемною ситуація, коли контактні особи мають перебувати на самоізоляції, але нехтують цими правилами.

Степанов додав, що йдеться про вирішення цього питання в адміністративному порядку через систему штрафів.

"З липня місяця у вас перебуває законопроєкт, поданий Кабінетом Міністрів України за № 3890, який чітко регламентує питання штрафів", - наголосив міністр.

Також глава МОЗ додав, що "це той механізм, яким користуються всі європейські країни", і закликав народних депутатів України проголосувати за даний законопроєкт.

Степанов також наголосив: "Я вважаю, що у нас одна з найкращих практик у Європі щодо адаптивного карантину".

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