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76% українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Три чверті українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня буде застосовано фальсифікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня.

"48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% - переконані, що вони будуть значними. 16% - вважають, що їх не буде", - йдеться в опитуванні.

76% українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, - опитування Рейтингу 01

Соціологи зазначають, що за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.

Дослідження проводилося з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Також читайте: Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться

Автор: 

місцеві вибори (1366) опитування (1930) фальсифікація (170)


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Топ коментарі
+10
76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6257
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20.10.2020 14:32
+9
76 % ? Савпадение? Не думаю)))
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20.10.2020 14:31
+9
А Порошенко не использовал админ ресурс и проиграв - честно отдал членограю булаву, а лучше бы ввел режим ЧП и коммендантский час ибо с зебилами по другому нельзя
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20.10.2020 14:32
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76 % ? Савпадение? Не думаю)))
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20.10.2020 14:31 Відповісти
А Порошенко не использовал админ ресурс и проиграв - честно отдал членограю булаву, а лучше бы ввел режим ЧП и коммендантский час ибо с зебилами по другому нельзя
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20.10.2020 14:32 Відповісти
У него он закончился.Все,шо мог он сфальсифицировал и так.Уж очень большой перевес был на стороне зе
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20.10.2020 14:36 Відповісти
Он ввел своё ЧП Ылиттному ыликторату по самые нихочю
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20.10.2020 14:52 Відповісти
не дай бог
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20.10.2020 15:12 Відповісти
Это те же 76 % ? ...
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20.10.2020 14:32 Відповісти
76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6257
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20.10.2020 14:32 Відповісти
Голоборотька VS зеленских ?
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20.10.2020 14:38 Відповісти
Интересно,а когда их не было?!
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20.10.2020 14:34 Відповісти
Сам собой нарисовался шестой вопрос:
6. Возможна ли фальсификация результатов выборов при Зеленском?
П.С. Ответ готов: "да" - 76% !
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20.10.2020 14:37 Відповісти
Есть еще желание поучать белорусов, киргизов...?
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20.10.2020 14:41 Відповісти
есть еще желание у белорусов, киргизов учиться у украинцев?
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20.10.2020 19:19 Відповісти
Наочна демонстрація рівня довіри ЗЕленому балагану при владі. Навіть ті, хто досі вважає клоуна "найвеличнішим", дупою (бо мізки відсутні) відчуває, що крім як брехати, квартальне (беніне) віслюче стадо більше ні на що не здатне.
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20.10.2020 14:41 Відповісти
но всьо равно проголосуют за зебилов
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20.10.2020 14:54 Відповісти
а яка різниця ? всі вони тузіки олігархів і для пересічного громадянина ті чи інші народу то що
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20.10.2020 14:41 Відповісти
Тут навіть до гадалки не ходи. Місцеві князьки будуть битися за ресурси. Головний приз- земля.
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20.10.2020 15:14 Відповісти
а я считаю что выберут опять не того)))
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20.10.2020 16:00 Відповісти
а как же! Это же Украина! (сам я больше на выборы не хожу)
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20.10.2020 16:42 Відповісти
А это майдан...готовься зечмо.
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20.10.2020 17:19 Відповісти
Это приговор для Зеленского. Ибо те выборы, где победил наш выродок, признаны честными и прозрачными. А сейчас люди не верят, что наш выродок обеспечит честные выборы. Зеленский разрушает базовые принципы демократии и гражданского общества, взрыв общественного негодования обеспечен.
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20.10.2020 18:59 Відповісти
Фальсифікації розпочалися ще на стадії підготовки. Це не вибори, а профанація виборів.
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20.10.2020 20:58 Відповісти
 
 