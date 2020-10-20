76% українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Три чверті українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня буде застосовано фальсифікації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня.
"48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% - переконані, що вони будуть значними. 16% - вважають, що їх не буде", - йдеться в опитуванні.
Соціологи зазначають, що за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.
Дослідження проводилося з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
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6. Возможна ли фальсификация результатов выборов при Зеленском?
П.С. Ответ готов: "да" - 76% !