76% українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Три чверті українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня буде застосовано фальсифікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня.

"48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% - переконані, що вони будуть значними. 16% - вважають, що їх не буде", - йдеться в опитуванні.

Соціологи зазначають, що за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.

Дослідження проводилося з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

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