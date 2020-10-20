Сім'ям курсантів, які загинули під час катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, виплачено компенсації, - Генштаб ЗСУ

Обласні військові комісаріати Сухопутних військ Збройних сил України в понеділок, 19 жовтня, виплатили сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом (Харківська обл.) 25 вересня курсантів одноразову грошову допомогу .

"Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір", - повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на цей час продовжує працювати урядова комісія та триває робота з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.