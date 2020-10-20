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Новини
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Україна не відмовляється від проєкту зі Світовим банком щодо створення системи E-social, - Мінсоцполітики. ДОКУМЕНТ

Україна не відмовляється від проєкту зі Світовим банком щодо створення системи E-social, - Мінсоцполітики. ДОКУМЕНТ

Міністерство соціальної політики не розриває роботу з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо створення модернізованої системи соціального забезпечення.

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дію договору про позику продовжено.

Також читайте: Мінсоцполітики відмовляється від створення системи E-social за програмою Світового банку, - ГО "Розумна сила"

Україна не відмовляється від проєкту зі Світовим банком щодо створення системи E-social, - Мінсоцполітики 01

Нагадаємо, раніше громадська організація "Розумна сила" заявила про те, що дії Міністерства соціальної політики можуть призвести до розриву співпраці з Світовим банком у питанні створення інформаційно-аналітичної системи управління підтримкою населення України (E-social).

Автор: 

Світовий банк (813) Міністерство соціальної політики (1269)


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Почему до сих пор не проводят аудит Пенсионного фонда?Я более,чем уверен-там десятки тысяч мёртвых душ и столько-же незаконных льготников!Воруют сотнями миллионов!
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20.10.2020 15:07 Відповісти
Тому що скандалів буде тьма.
А як це роздують ЗМІ розказуючи про те що бідних пенсіонерів залишили без пенсії. Це буде точна копія того як намагались реформувати медицину і всі ті що сиділи на потоках почали війну проти Супрун. Тому ніхто не хочу рухати ці екскременти у вигляді пенсійного фонду щоб вони не смерділи.
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20.10.2020 16:45 Відповісти
Нет воли разворошить эту навозную кучу.Вонь быстро уйдёт,а результат будет огромный!
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20.10.2020 17:03 Відповісти
это разнос гречки раз в 5 лет под выборы?))) с оплатой из госбюджета?)
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20.10.2020 16:55 Відповісти
 
 