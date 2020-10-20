Україна не відмовляється від проєкту зі Світовим банком щодо створення системи E-social, - Мінсоцполітики. ДОКУМЕНТ
Міністерство соціальної політики не розриває роботу з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо створення модернізованої системи соціального забезпечення.
Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дію договору про позику продовжено.
Нагадаємо, раніше громадська організація "Розумна сила" заявила про те, що дії Міністерства соціальної політики можуть призвести до розриву співпраці з Світовим банком у питанні створення інформаційно-аналітичної системи управління підтримкою населення України (E-social).
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А як це роздують ЗМІ розказуючи про те що бідних пенсіонерів залишили без пенсії. Це буде точна копія того як намагались реформувати медицину і всі ті що сиділи на потоках почали війну проти Супрун. Тому ніхто не хочу рухати ці екскременти у вигляді пенсійного фонду щоб вони не смерділи.