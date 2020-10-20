Україна не відмовляється від проєкту зі Світовим банком щодо створення системи E-social, - Мінсоцполітики. ДОКУМЕНТ

Міністерство соціальної політики не розриває роботу з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо створення модернізованої системи соціального забезпечення.

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дію договору про позику продовжено.

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Нагадаємо, раніше громадська організація "Розумна сила" заявила про те, що дії Міністерства соціальної політики можуть призвести до розриву співпраці з Світовим банком у питанні створення інформаційно-аналітичної системи управління підтримкою населення України (E-social).