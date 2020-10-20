УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини
3 603 26

"Росії потрібно зробити лише одну річ - вийти з Донбасу й Луганська і повернути Крим Україні", - посол Великої Британії Сіммонс

РФ має почати робити те, на що вона погодилася в межах Мінського мирного процесу - вийти з Донецької та Луганської областей і повернути окупований нею Кримський півострів Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Є лише одна річ, яку необхідно зробити - Росія має почати робити те, на що вона погодилася в рамках Мінського мирного процесу, проте вона цього не робить. Зрозуміло, є великі дебати, коли українська адміністрація намагається реалізувати мирні ініціативи. Але вони намагаються рухатися вперед і робити те, що від них вимагається в цій угоді. Але тут не буде успіху, доки Росія не робитиме те саме. Росії треба зробити лише одну річ - вийти з Донбасу та Луганська і повернути Крим Україні", - сказала Сіммонс.

Посол також наголосила, що санкції проти РФ мають тривати, тому що вони ставлять високу ціну за незаконну діяльність, і Росії потрібно показати, що міжнародне співтовариство підтримує свої зобов'язання.

"Найважливішим є те, що Росія розуміє, що є дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт. І одна складова цієї високої ціни - це санкції. Це найчіткіший, найсильніший сигнал. Але також країни показують, що вони підготовлені до участі у навчаннях. І, до речі, навчання в Україні (Об'єднані зусилля - 2020 року. - Ред.) відбувалися одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". Тож це показує, що союзники приходять і надають військову підтримку, а не лише гуманітарну допомогу. І я знаю, що Велика Британія не єдина країна, яка так думає", - додала Сімонс.

Посол зазначила, що хоча Велика Британія не є учасником Мінського процесу, але постійно підтримує його і зазначила НАТО, що найскладнішим у цьому є те, що протягом цього року Росія все менше і менше йшла на співпрацю.

Також читайте: У Великій Британії з'явиться спецпосланник прем'єра з питань торгівлі з Україною, - посол Сіммонс

Автор: 

Велика Британія (5565) Крим (14135) росія (65010) Донбас (22354) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Ну, а потім виплатити компенсації за окупацію як безпосередньо державі, так і усім постраждалим
показати весь коментар
20.10.2020 14:51
+5
И сесть на скамью подсудимых в международном трибунале !
Или отправить туда главарей, а остальных посадить на РФ !
показати весь коментар
20.10.2020 14:54
+2
Ось тільки так званий президент цього не хоче розуміти.
показати весь коментар
20.10.2020 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моня, вы посмотрите на эту англичанку, это же наши люди, так шо загадывать будут много.
показати весь коментар
20.10.2020 15:12 Відповісти
То ідеальний варіант.
Але після розвалення ці "смішні" частини почнуть між собою воювати ... Тут без зовнішнього управління не обійтись
показати весь коментар
20.10.2020 14:57 Відповісти
Вопрос крысма в Минске не завязан, если эта женщина не в курсе...
показати весь коментар
20.10.2020 14:49 Відповісти
да при чем нахххх тут (и там) этот наххх никому не нужен минск...???- женщина сказала слово бриттов - и всё тут)))
показати весь коментар
20.10.2020 23:07 Відповісти
Мудрая женщина
показати весь коментар
20.10.2020 14:50 Відповісти
Ну, а потім виплатити компенсації за окупацію як безпосередньо державі, так і усім постраждалим
показати весь коментар
20.10.2020 14:51 Відповісти
И сесть на скамью подсудимых в международном трибунале !
Или отправить туда главарей, а остальных посадить на РФ !
показати весь коментар
20.10.2020 14:54 Відповісти
США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», подозреваемых в причастности к контрабанде. Они вывозили из США в Россию ворованные устройства Apple.
показати весь коментар
20.10.2020 14:51 Відповісти
да воровать им бы там ххх кто дал- просто серые, без таможенного оформления со всеми вытекающими наценками..
показати весь коментар
20.10.2020 23:11 Відповісти
Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦
@A_Vit_
Азербайджанский солдат в освобождённом городе Физули показывает дом его семьи, откуда они были изгнаны оккупантами. Теперь оккупанты бежали.

Вот так и на Донбассе, и в Крыму будет
показати весь коментар
20.10.2020 14:52 Відповісти
миссия России - самоуничтожиться, и спасти мир от своего присутствия..
показати весь коментар
20.10.2020 14:52 Відповісти
"России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс" - Ну всё правильно сказала, тут не о чем спорить.
показати весь коментар
20.10.2020 14:53 Відповісти
Без волшебной палочки это не работает.
показати весь коментар
20.10.2020 14:53 Відповісти
Только железный занавес от дикарей ворующих чужие территории.
показати весь коментар
20.10.2020 14:53 Відповісти
России нужно обуть обрыганные лапти, одеть кокошник и валить к херам домой на мокшанские болота
показати весь коментар
20.10.2020 14:57 Відповісти
РАБссия навсегда осталась в 1945 году...
показати весь коментар
20.10.2020 15:01 Відповісти
Вернуть -это обязательно! Но,не только Украине.....вернуть надо и Грузии и Молдавии и кое что еще....И заплатить за причиненный урон!
показати весь коментар
20.10.2020 15:04 Відповісти
навіть згоден на те, що це буде поетапне повернення за графіком
показати весь коментар
20.10.2020 15:17 Відповісти
Когда у британской бабы яиц больше чем у украинского президента
показати весь коментар
20.10.2020 15:24 Відповісти
Это уже 2 вещи...
показати весь коментар
20.10.2020 15:29 Відповісти
Ось тільки так званий президент цього не хоче розуміти.
показати весь коментар
20.10.2020 15:43 Відповісти
а що на це піськов ляпне?
показати весь коментар
20.10.2020 16:00 Відповісти
Ого! Уже не в фейсбуке осмелились пискнуть. Вот это мощный и принципиальный гарант. Только говорить эти все слова нужно в МОСКВЕ, а не в Киеве.
показати весь коментар
21.10.2020 16:48 Відповісти
 
 