"Росії потрібно зробити лише одну річ - вийти з Донбасу й Луганська і повернути Крим Україні", - посол Великої Британії Сіммонс
РФ має почати робити те, на що вона погодилася в межах Мінського мирного процесу - вийти з Донецької та Луганської областей і повернути окупований нею Кримський півострів Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Є лише одна річ, яку необхідно зробити - Росія має почати робити те, на що вона погодилася в рамках Мінського мирного процесу, проте вона цього не робить. Зрозуміло, є великі дебати, коли українська адміністрація намагається реалізувати мирні ініціативи. Але вони намагаються рухатися вперед і робити те, що від них вимагається в цій угоді. Але тут не буде успіху, доки Росія не робитиме те саме. Росії треба зробити лише одну річ - вийти з Донбасу та Луганська і повернути Крим Україні", - сказала Сіммонс.
Посол також наголосила, що санкції проти РФ мають тривати, тому що вони ставлять високу ціну за незаконну діяльність, і Росії потрібно показати, що міжнародне співтовариство підтримує свої зобов'язання.
"Найважливішим є те, що Росія розуміє, що є дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт. І одна складова цієї високої ціни - це санкції. Це найчіткіший, найсильніший сигнал. Але також країни показують, що вони підготовлені до участі у навчаннях. І, до речі, навчання в Україні (Об'єднані зусилля - 2020 року. - Ред.) відбувалися одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". Тож це показує, що союзники приходять і надають військову підтримку, а не лише гуманітарну допомогу. І я знаю, що Велика Британія не єдина країна, яка так думає", - додала Сімонс.
Посол зазначила, що хоча Велика Британія не є учасником Мінського процесу, але постійно підтримує його і зазначила НАТО, що найскладнішим у цьому є те, що протягом цього року Росія все менше і менше йшла на співпрацю.
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Але після розвалення ці "смішні" частини почнуть між собою воювати ... Тут без зовнішнього управління не обійтись
Или отправить туда главарей, а остальных посадить на РФ !
@A_Vit_
Азербайджанский солдат в освобождённом городе Физули показывает дом его семьи, откуда они были изгнаны оккупантами. Теперь оккупанты бежали.
Вот так и на Донбассе, и в Крыму будет