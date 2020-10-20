"Росії потрібно зробити лише одну річ - вийти з Донбасу й Луганська і повернути Крим Україні", - посол Великої Британії Сіммонс

РФ має почати робити те, на що вона погодилася в межах Мінського мирного процесу - вийти з Донецької та Луганської областей і повернути окупований нею Кримський півострів Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Є лише одна річ, яку необхідно зробити - Росія має почати робити те, на що вона погодилася в рамках Мінського мирного процесу, проте вона цього не робить. Зрозуміло, є великі дебати, коли українська адміністрація намагається реалізувати мирні ініціативи. Але вони намагаються рухатися вперед і робити те, що від них вимагається в цій угоді. Але тут не буде успіху, доки Росія не робитиме те саме. Росії треба зробити лише одну річ - вийти з Донбасу та Луганська і повернути Крим Україні", - сказала Сіммонс.

Посол також наголосила, що санкції проти РФ мають тривати, тому що вони ставлять високу ціну за незаконну діяльність, і Росії потрібно показати, що міжнародне співтовариство підтримує свої зобов'язання.

"Найважливішим є те, що Росія розуміє, що є дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт. І одна складова цієї високої ціни - це санкції. Це найчіткіший, найсильніший сигнал. Але також країни показують, що вони підготовлені до участі у навчаннях. І, до речі, навчання в Україні (Об'єднані зусилля - 2020 року. - Ред.) відбувалися одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". Тож це показує, що союзники приходять і надають військову підтримку, а не лише гуманітарну допомогу. І я знаю, що Велика Британія не єдина країна, яка так думає", - додала Сімонс.

Посол зазначила, що хоча Велика Британія не є учасником Мінського процесу, але постійно підтримує його і зазначила НАТО, що найскладнішим у цьому є те, що протягом цього року Росія все менше і менше йшла на співпрацю.

Також читайте: У Великій Британії з'явиться спецпосланник прем'єра з питань торгівлі з Україною, - посол Сіммонс