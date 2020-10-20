Кличко: На виборчі дільниці Києва вже доставили маски і дезінфектори

Місто закупило для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. На це Київ виділив з бюджету столиці 1,3 млн грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Цієї неділі, 25 жовтня, як ви знаєте, відбудуться місцеві вибори. Епідеміологічна ситуація – непроста. Тому треба, щоб відбулися вибори безпечно. І для здоров'я тих, хто прийде голосувати, і для членів виборчих комісій. Тому ми, як і обіцяли, закупили для всіх виборчих дільниць дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на ці потреби місто виділило з бюджету 1,3 млн гривень. Засоби вже доставлені на 1109 виборчих дільниць Києва.

Також, за словами мера, члени комісій отримали чіткий регламент роботи в день голосування. В тому числі – і щодо обов'язкової дезинфекції дільниць. Її мають у день виборів зробити 4 рази.

"Також я звертаюся до киян: на виборчих дільницях тримайте соціальну дистанцію. Обов'язково будьте в масці. Не ведіть із собою дітей. На вході до дільниць вам мають виміряти температуру. А також - перевірити наявність захисної маски. Вибори відбудуться безпечно, якщо ми всі свідомо поставимося до свого здоров'я та дотримання необхідних правил. А ми здатні це зробити!" - наголосив Віталій Кличко.