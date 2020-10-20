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Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: "Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні". ФОТО

Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського:

Агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що президент Володимир Зеленський втратив його довіру, яка була ще рік тому.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене слова Зеленського вже нічого не варті - вони втратили свою значимість і вагу, а сам він втратив мою повагу. Бо не може бути поваги і довіри до людей, які стоять на захисті інтересів олігархату і покривають тотальну корупцію своєї команди. До людей, які виявилися нездатними керувати державою, зганьбили вибір 73% громадян і прогавили свій історичний шанс на тектонічні зміни в державі, яка як була, так і залишається найбіднішою та найкорумпованішою країною Європи", - зазначив Шевченко.

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Трохи пізніше він опублікував зображення, яке демонструє його ставлення до сьогоднішнього виступу Зеленського в Раді.

Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні 01

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Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні 02

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+23
"опозорили выбор 73% граждан"

Эти граждане сами опозорились, выбрав зебила президентом.
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20.10.2020 14:58
+8
Ваще по хорошему страной должен руководить искусственный интеллект. Не заинтересованная в бабле, анальных связях и т.д. машина Армию чиновников всех мастей разонать нахер, посадить на минималочку и тогда будет порядок. Причем этот ИИ должен быть патриотически настроенным и действовать в рамках логики и аналитики
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20.10.2020 15:01
+6
До чого тут "би"? Рік тому ой Шевченко власне і повірив. Без будь-якого "би".
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20.10.2020 15:08
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"опозорили выбор 73% граждан"

Эти граждане сами опозорились, выбрав зебила президентом.
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20.10.2020 14:58 Відповісти
Ваще по хорошему страной должен руководить искусственный интеллект. Не заинтересованная в бабле, анальных связях и т.д. машина Армию чиновников всех мастей разонать нахер, посадить на минималочку и тогда будет порядок. Причем этот ИИ должен быть патриотически настроенным и действовать в рамках логики и аналитики
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20.10.2020 15:01 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко показал свое отношение к выступлению Зеленского: "Год назад я бы ему поверил. Сейчас - нет" - Цензор.НЕТ 1072
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20.10.2020 15:02 Відповісти
Этот сойдет
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20.10.2020 15:10 Відповісти
Заметьте, он даже два срока, по-моему, губернатором Калифорнии был. Так что опыт политического руководства имеет.
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20.10.2020 15:34 Відповісти
- Как нам навести порядок в Украине?
- 42
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20.10.2020 15:10 Відповісти
ой... эти все машины, нельзя им верить! Разведёт кумовства своего, на все главные должности будут назначены полупроводниковые друзья и родственники.
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20.10.2020 15:41 Відповісти
ну ты и дальше хихикай, и жди победы в минске-1.2.3.....- а я бы выбрал юру бутусова первым лицом и забыл бы навсегда о проблемах)))))))))))
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20.10.2020 23:16 Відповісти
Що може бути в голові, яка покладає надії на фігляра чи віслюка?
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20.10.2020 15:05 Відповісти
А в тих, хто покладає надії на олігарха голови взагалі немає!
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20.10.2020 15:07 Відповісти
И тогда олигарх нанимает клоуна.
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20.10.2020 15:12 Відповісти
О, одна голова, ще й розмовляє
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20.10.2020 15:13 Відповісти
Тобто зебіли - це дебіли в квадраті, бо покладають надії і на віслюка, і на олігархів, що за ним стоять (коломойша, ахмєтов, бахматюк)?
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20.10.2020 15:13 Відповісти
До чого тут "би"? Рік тому ой Шевченко власне і повірив. Без будь-якого "би".
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20.10.2020 15:08 Відповісти
https://censor.net/ua/user/347976, а ми вас півтора-два роки тому ПОПЕРЕДЖАЛИ!
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20.10.2020 16:07 Відповісти
Родине нужны герои, а его мама родила идиота.
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20.10.2020 17:46 Відповісти
Він не агент Шевченка, а агєнт Путлєра. У дурачка бавиться.
Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: "Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні" - Цензор.НЕТ 3513
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20.10.2020 19:03 Відповісти
Такому верить - себя не уважать. Надо не верить, а знать, изучить, беспристрастно посмотреть. Тем более агенту НАБУ. Учите матчасть зая.
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20.10.2020 16:21 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: "Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні" - Цензор.НЕТ 5824
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20.10.2020 16:58 Відповісти
Агенд Шевченко -продукт не сказать какой умной пропаганды про Галабаротька. Ладно, бабушки, которым в голове "Скоты" и ковбаса по 2.20, но чувак с высшим образованием тоже верил в Халабаротьку?
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20.10.2020 18:36 Відповісти
а ты с каким обр. и в кого верил..???- в олигарха..??- ----
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20.10.2020 23:20 Відповісти
Да, я знал, что Зеленский артист, нанятый главным олигархом, исполнять роль президента. А ты думал, шо Зеленский это Галабаротька?
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21.10.2020 00:32 Відповісти
статья " в яблочко " ...или в " десятку " . Ни добавить ни убавить .
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20.10.2020 18:50 Відповісти
А рік тому зеленський був іншим? Цинічне брехло і маніпулятор. Це було ясно і перед виборами. З таким прізвищем маєш бути розумнішим.
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20.10.2020 19:04 Відповісти
Да, туповатые и легковерные агенты в НАБУ, если верили в зелоха!

На чем основывалась эта вера? На его патриотизме? знаниях-умениях? опыте? уме-мудрости? храбрости? честности?---нет, ничего этого у потерпевшего и близко не было-- надул лохторату киносказочку, лохторат и побежал, высунув слюнявые языки, за очередным мессией...а теперь ушами хлопает и ноет: опять меня обману-у-л-и-и!
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20.10.2020 23:46 Відповісти
Феномен Зе-... полягає у тому, що люди делегували свій розум телевізору.

Парадокс. Мізкі є,- розуму НЕМАЄ!!!

І як з цим жити???

Піду, краще "кулемета" почищу.😉
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01.01.2021 10:57 Відповісти
 
 