Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: "Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні". ФОТО

Агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що президент Володимир Зеленський втратив його довіру, яка була ще рік тому.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене слова Зеленського вже нічого не варті - вони втратили свою значимість і вагу, а сам він втратив мою повагу. Бо не може бути поваги і довіри до людей, які стоять на захисті інтересів олігархату і покривають тотальну корупцію своєї команди. До людей, які виявилися нездатними керувати державою, зганьбили вибір 73% громадян і прогавили свій історичний шанс на тектонічні зміни в державі, яка як була, так і залишається найбіднішою та найкорумпованішою країною Європи", - зазначив Шевченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепка "Голосу" Устінова надрукувала своє запитання до Зеленського на футболці: "Навесні якого року будемо саджати?". ФОТО

Трохи пізніше він опублікував зображення, яке демонструє його ставлення до сьогоднішнього виступу Зеленського в Раді.

Також читайте: Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський