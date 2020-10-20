Агент НАБУ Шевченко показав своє ставлення до виступу Зеленського: "Рік тому я б йому повірив. Зараз - ні". ФОТО
Агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що президент Володимир Зеленський втратив його довіру, яка була ще рік тому.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Для мене слова Зеленського вже нічого не варті - вони втратили свою значимість і вагу, а сам він втратив мою повагу. Бо не може бути поваги і довіри до людей, які стоять на захисті інтересів олігархату і покривають тотальну корупцію своєї команди. До людей, які виявилися нездатними керувати державою, зганьбили вибір 73% громадян і прогавили свій історичний шанс на тектонічні зміни в державі, яка як була, так і залишається найбіднішою та найкорумпованішою країною Європи", - зазначив Шевченко.
Трохи пізніше він опублікував зображення, яке демонструє його ставлення до сьогоднішнього виступу Зеленського в Раді.
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Эти граждане сами опозорились, выбрав зебила президентом.
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На чем основывалась эта вера? На его патриотизме? знаниях-умениях? опыте? уме-мудрости? храбрости? честности?---нет, ничего этого у потерпевшего и близко не было-- надул лохторату киносказочку, лохторат и побежал, высунув слюнявые языки, за очередным мессией...а теперь ушами хлопает и ноет: опять меня обману-у-л-и-и!
Парадокс. Мізкі є,- розуму НЕМАЄ!!!
І як з цим жити???
Піду, краще "кулемета" почищу.😉