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Новини Агресія Росії проти України
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Україна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону, - Зеленський

Україна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні заявив, що країна починає будувати дві військово-морські бази. Їх будують для захисту Чорноморського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму посланні до Ради.

"Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону", - заявив президент.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - додав він.

Як повідомлялося, 7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії і Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері. Документ був підписаний у присутності Володимира Зеленського, який перебував з офіційним візитом у Великій Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

8 жовтня в Офісі Президента України повідомили, що Велика Британія допоможе переоснастити Військово-морські сили України сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО, і будуть здатні закрити потребу в кораблях такого класу в Чорному і Азовському морі.

"Для фінансування цих робіт уряд Великої Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Україна зможе спостерігати і вчитися під час побудови перших кораблів у Британії паралельно з модернізацією власного суднобудування, яке забезпечить будівництво наступних кораблів уже в Україні. Кошти підуть також на будівництво портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Ця домовленість допоможе зміцнити обороноздатність України на морі і підвищить безпеку на півдні України", - зазначили в ОП.

12 жовтня заступник керівника ОП Ігор Жовква зауважив, що Україна потребує створення "фактично з нуля" військово-морських баз. "Ми говоримо про те, що нам потрібні кілька сучасних військово-морських баз. Маємо обробити британський досвід, не повторювати їхніх помилок. У нас інша ситуація, не такі військово-морські здатності, як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна - на Азовському", - зазначив він.

Автор: 

армія (3770) військова база (90) ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) оборона (4776) послання (24) Чорне море (1664)


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Топ коментарі
+10
Что-то сегодня на Цензоре чересчур много новостей про нашего дебила-бубочку. Уже аж тошнит, честное слово, рожу его гнусявую уже видеть не могу
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20.10.2020 14:59
+7
Коли я написав після виборів, у квітні 2019 року, що Зеленнський буде ЗМУШЕНИЙ, хоче він, чи не хоче, продовжувать політку Порошенка, стосовно Криму і Донбасу, мене тут пробували "порвать у клоччя"... Алло, "ЗЕлюки", ви де?...
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20.10.2020 15:00
+6
Очередная брехня.

С дырой в бюджете в 300 ярдов ЗЕ только себе особняк построить может на деньги Коломоя.
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20.10.2020 15:02
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Что-то сегодня на Цензоре чересчур много новостей про нашего дебила-бубочку. Уже аж тошнит, честное слово, рожу его гнусявую уже видеть не могу
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20.10.2020 14:59 Відповісти
Це на честь послання до Верховної зРади !!))
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20.10.2020 15:02 Відповісти
Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2248
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20.10.2020 14:59 Відповісти
Сивий мерин !!))
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20.10.2020 15:02 Відповісти
Коли почнемо копати канал з Чорного в Азовське море?
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20.10.2020 15:00 Відповісти
Прокопать можна хоч зараз - було-б, бажання... Все одно, канал не працює...
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20.10.2020 15:02 Відповісти
це капітуляція?
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20.10.2020 16:05 Відповісти
Коли я написав після виборів, у квітні 2019 року, що Зеленнський буде ЗМУШЕНИЙ, хоче він, чи не хоче, продовжувать політку Порошенка, стосовно Криму і Донбасу, мене тут пробували "порвать у клоччя"... Алло, "ЗЕлюки", ви де?...
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20.10.2020 15:00 Відповісти
Важко зпетляти з підводного човника !!))
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20.10.2020 15:04 Відповісти
На скільки пригадую, то власне адепти Петра Олексійовича розривали всіх, що Зеля здасть Донбас та Крим. Вони й зараз цю хвилю розганяють не дивлячись ні на що.
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20.10.2020 15:12 Відповісти
серед 5 питань немає жодної згадки за крим...чому б ще й там не створити вільну економічну зону чи він вже вирішив чий крим?
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20.10.2020 16:13 Відповісти
Тому що Донбас це не тільки окупована кацапами та неконтрольована Україною територія. Скільки Донбасу окуповано? 10-15%? Залишається ще той, який зараз контролює Україна. Тому відносно нього питання і є. Стосовно Криму - безглуздо щось там створювати, коли ти в ньому в данний час ні на що не впливаєш, бо його окуповано повністю.
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20.10.2020 16:51 Відповісти
яка-то маячня... для створення вез термін "донбас" доволі невизначений.., павлоград - це західний донбас, а краматорськ зі словянськом - не донбас
і він теж ввважає, що безглуздо згадувати за крим серед 5-ти питань
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20.10.2020 17:10 Відповісти
Термін Донбас досить визначений. Це вся територія Донбасу. Те що зараз його частина окупована ніяким чином не впливає на визначення. Якщо зараз призначати інший термін, або інше визначення та відокремлювати окуповану частину в цьому терміні - це апріорі відмовитись від своїх прав на нього в майбутньому. Відносно Криму зараз не може бути мови відносно призначення будь яких економічних заходів до його деокупації. Наразі відносно Криму тривають міжнародні санкції. І будуть тривати, сподіваюсь, до повної його деокупації.
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20.10.2020 17:23 Відповісти
...донбас - це і ростовська область рф...
бачу, переписуюсь з тим, кому волинь - луцька обл,а торонто - столиця канади
не дивно, що питання про крим замінили каннабісом...і питання, що курите? - вже й не варто задавати
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20.10.2020 18:21 Відповісти
Так, я больше чем уверен, что бубочка даже понятия не имеет, что Донбасс это всего лишь Донецкий угольный бассейн, в который не входит большая часть районов Донецкой и Луганской областей, но входят части Днепропетровской и Ростовской областей)))
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20.10.2020 18:51 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбас - історичний регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , що займає більшу частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C південь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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20.10.2020 20:29 Відповісти
Вы это серьезно?) А если вы сейчас НА ТОЙ ЖЕ странице, что нибудь прочтете О СЕБЕ, примите это как аргумент?)))
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Нет конечно же. Аргументом могут быть лишь только Ваши сентенции и Ваши досужие рассуждения. А как же иначе. Вы же у нас критерий истины в первой инстанции.
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20.10.2020 20:37 Відповісти
Дон(ецкий) Басс(ейн)... Это так СЛОЖНО?))) Это из школьной программы) И Донецкий здесь не от города Донецк, а от названия реки)))
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20.10.2020 20:42 Відповісти
Аббревиатра мне ведома еще с совковых времен, когда учил в школе природоведение, а позже географию. Раз уж Вы так любите рассшифровку аббревиатур и на них полагаетесь, то тогда где в этой аббревиатуре ростовская область? Вы мне указали ровно то же самое, что я Вам ссылкой на вики.
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20.10.2020 20:46 Відповісти
Да нет))) Вы дали ссылку на бредовую страницу из Вики, в которой нет даже ссылки на источники))) Фантазия автора страницы и не более))) А вот более менее нормальная, со ссылками на источники))) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Донеччина
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20.10.2020 20:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Донбасс имеет несколько значений.
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20.10.2020 21:07 Відповісти
А вот про донецкий угольный бассейн))) От которого и ПОХОДИТ слово Донбасс... И вот здесь и упоминается и Ростовская и Днепропетровские области))) Это, раз вы уж пользуетесь Википедией, то хоть более менее нормальный материал находите))) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Донецький_вугільний_басейн
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20.10.2020 21:03 Відповісти
Ответил выше. Вы имеете в виду промышленный регион Донецкий угольный бассейн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецький вугільний басейн = https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Донбас або Донецький край + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Західний Донбас + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Східний Донбас
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20.10.2020 21:11 Відповісти
Железная логика))) А еще есть Западная Украина, Восточная Украина и просто Украина))) Вы хоть немного понимаете, какой бред несете?)) То что Донбасс имеет западный и восточный районы, не отменяет того, что эти районы и есть тот самый Донбасс)))
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20.10.2020 21:35 Відповісти
В рамках того, с чего начиналась наша дискуссия, Донбасс именно подразумевался как исторический регион Украины. И бред в таком случае несу не я, а вики. Ну и остальное население Украины, которое под понятием Донбасс подразумевает региональную единицу Украины. Спросите любого украинца что такое Донбасс и я сомневаюсь что большая часть первой фразой ответит Донецкий угольный бассейн. Скорее скажут Донецк.
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20.10.2020 21:42 Відповісти
Ну что и следовало доказать))) Нет исторического региона Донбасс, Донетчина есть, Донбасса нет... Можете теперь проверять Википедию))) Для вас это аргумент? Нет там больше упоминания слова Донбасс) https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stable=0 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Донеччина&stable=0
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20.10.2020 22:02 Відповісти
И как я упустил эти ваши слова: "И бред в таком случае несу не я, а вики."?))) Я вам изначально говорил, что вики не является достоверным источником информации) Ее пишут все кому не лень, в том числе и полные бараны) В ссылке я вам привел примкр, как легко я выбил все ваши аргументы) Я из статьи убрал всего ОДНО слово и там больше нет упоминания Донбасса как исторического региона) Вот видите, хоть какая то польза от нашего разговора))) Следующие, кто будет посещать эту страницу уже не будут путать Донетчину с Донбассом))) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Донеччина
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20.10.2020 22:22 Відповісти
Ну да. Все кругом в гавне, только Вы ДʼАртаньян. Где в таком случае можно ознакомиться с именно Вашими истинно верными статьями на вики? Я и без Вас понимаю, что вики далеко не энциклопедический справочник. Но и Вы для меня не эталон истины в высшей инстанции.
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Я исхожу из фактов и логики, а вы из "все так говорят"))) Я как и любой нормальный человек могу ошибаться) И я надеялся что вы на основании каких то научных трудов или исследований мне докажите, что слово Донбасс происходит не от Донецкого Бассейна(которому меньше 200-т лет), а является названием культурного и исторического региона) Назву «Донецький басейн», скорочено «ДОНБАС» дав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ковалевський Євграф Петрович , гірничий інженер з Харкова, який виконав перше стратиграфічне і геологічне дослідження Донбасу і подав першу карту залягання вугільних пластів Донбасу (початок ХІХ ст.).
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Именно промышленный регион, которым он и был ВСЕГДА... И только последние 6 лет, рашка приписала ему еще какую то политическую и культурную субьекность... И именно это вы мне сейчас пытаетесь втереть, типа так было всегда... А вот делаете вы это специально, или просто по незнанию, меня мало интересует...
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20.10.2020 21:46 Відповісти
Я устал Вам отвечать. Все что я мог сказать - сказал выше. Больше не вижу смысла продолжать флуд. То как Вы думаете ИМХО это Вали личные сентенции. В конце концов когда сейчас гворят во всех СМИ о Донбассе никто не имеет в виду именно Донецкий угольный бассейн. Ибо уже нет такого промышленного региона в Украине. Накрылся кацапским ржавым тазом.
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20.10.2020 21:49 Відповісти
Так в том то и дело, что по кацапским лекалам промышленный статус заменили на культурно исторический))) Обычное кацапское вранье в истории... Ничего нового...
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20.10.2020 22:05 Відповісти
Опять это не более чем Ваше личное видение. Вобщем давайте на этом и закончим. Дискуссия себя исчерпала. Каждый остался при своем.
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20.10.2020 22:07 Відповісти
А еще во "всех" сми говорят, Донбасс и Луганск))) Вам еще осталось заменить НА Донбассе, на В Донбассе и все срастется как и задумывалось изначально...
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20.10.2020 22:10 Відповісти
Зачем мне менять НА на В. Донбасс это территория, а не страна или населенный пункт. Или Вам нужно обязательно скатиться до типа лапоть, кацап и т.д. В такому разі Вам щонайменше треба хоча б перейти на спілкування українською. Бо дуже негарно буде виглядати, якщо Ви мене звинувачувати будете, що я начебто кацап "рюсським изыгом". Не комільфо якось.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Даже мысли не было))) Я же вас здесь вижу не первый раз))) Я всего лишь говорю о подмене понятий, которое, в том числе и наши СМИ, вливают в уши наших сограждан) Это из той же серии, когда коллаборантов величают сепарами... Даже не подозревая, что этим они только подтверждают тезис про "гражданскую" войну...
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20.10.2020 22:39 Відповісти
Ну по крайней мере все есть как есть. И СМИ во многом формируют понятия. И сепаратист для меня никак не гражданин моей страны - скорее отщепенец, запроданец, пособник врагу - враг не менее чем оккупант. Да и так называемой гражданской войны у нас нет. Ибо гражданская война это война между гражданами одной страны. А если мы воюем с гражданами другой страны, если граждане этой страны руками манкуртов, своими и своим оружием оккупировали Крым и часть нашей территории, именуемой как часть Донбасса, то это аж никак не гражданская война. Так что не столь важна правильность трактовки сколь правильность понимания сути, которую вкладывают в тот или иной термин.
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20.10.2020 22:52 Відповісти
В том то и дело, что каждое слово имеет свое значение, а не то что мы вкладываем в это значение... Сепаратист это тот кто хочет ОТДЕЛИТСЯ... Коллаборант это тот кто пошел на службу оккупанту... А так как ИЗНАЧАЛЬНО был приказ *****, на оккупацию территории Украины, и МО рашки начало действовать, согласно этому приказу, отправляя к нам то ДРГ, то БТГ, и только ПОТОМ к ним присоединились местные пособники( став при этом коллаборантами), то это естественно классическая оккупационная война...
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20.10.2020 23:09 Відповісти
Честно говоря уже боюсь с Вами в полемику вступать. Мы так никогда не закончим. Тема, как мне кажется, себя уже исчерпала.
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20.10.2020 23:17 Відповісти
Знаю, знаю))) Нудный я, нудный))) Ну какой есть)))
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20.10.2020 23:22 Відповісти
Я бачу, що новітня історія України Вам невідома. Бо знали б що станом на 1991 рік ростовська область до українського Донбасу аж ніяким чином не належала. А палю я поки що Ротманс. А чого це так Вас зацікавило? Якщо відносно щодо медичного канабісу, то я тільки ЗА, якщо він полегшить страждання тих самих онко хворих. Бо не доведи Вам Господь бачити муки своїх близьких, або самому крізь них пройти. До того ж у канабіса ще є властивість вбивати ракові клітини.
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13 Национальный институт рака США сообщает , что в отношении марихуаны (каннабиса) и каннабиноидов был проведен ряд доклинических исследований (лабораторных и на животных), результаты которых подтвердили свойства этого растения. Так, в исследованиях на животных было показано, что каннабиноиды могут ингибировать рост опухоли, приводя к гибели клеток, блокируя их рост и развитие кровеносных сосудов, которые необходимы для роста опухоли. Лабораторные и исследования на животных продемонстрировали, что каннабиноиды могут быть способны убивать раковые клетки, при этом защищая нормальные.

Більше можете прочитати на https://www.apteka.ua/article/342414 цьому сайті . Американці звісно ж дурники. В них сама відстала медицина.
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20.10.2020 20:23 Відповісти
про вами і вашими близькими перенесені онко-муки не цікаво - супрун не дали дорефомувати медицину по-американськи...
очевидно столиця канади і луцька область волині відгуку не заслужили
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20.10.2020 20:37 Відповісти
Мда... Как все запущено) Вы еще расскажите, что Донбасс производная от города Донецка)))
А насчет медицинского канабиса, так он разрешен еще с 2000 года...
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20.10.2020 20:38 Відповісти
Я подобного не утверждал. Сказал, что собственно есть - не более. На счет канабис разрешен с 2000 года не потрудитесь ссылочку на закон или постановление дать. Бо поискал - не смог найти. Каюсь, возможно талантов таких у меня нет искать в инете. Вот рассчитываю на Вашу помощь.
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20.10.2020 20:43 Відповісти
Разрешен распоряжением кабмина Ющенко для онкобольных, как наркосодержащий препарат... В крайней программе Шустера юлька показывала этот документ... Номер его называла и т.д.
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20.10.2020 20:48 Відповісти
Я просил ссылку. Хотя бы на ту же вики.
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20.10.2020 20:53 Відповісти
Сомневаюсь, что это была его инициатива или его людей... Скорей всего, те кто тогда заявил "Мы здесь на долго", ставят его уже перед фактом)
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20.10.2020 15:56 Відповісти
Я про це давно казав... Просто, мене не хотіли слухать...
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20.10.2020 18:36 Відповісти
А тепер те ж саме, і "по поличках". Раз, два-три..і так далі... Я почитаю... а потім посміюсь...
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20.10.2020 18:32 Відповісти
Ватный рашистский длбб,вон отсюда!
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20.10.2020 19:17 Відповісти
Ще тре бази на кордонах з ордою та Білоруссю !!Більше баз ,гарних та різних !!)))
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20.10.2020 15:00 Відповісти
Очередная брехня.

С дырой в бюджете в 300 ярдов ЗЕ только себе особняк построить может на деньги Коломоя.
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20.10.2020 15:02 Відповісти
ларек покрасить
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20.10.2020 17:11 Відповісти
Не. Ларек красить - это Беня предлагал лохам на общественных началах.
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20.10.2020 18:11 Відповісти
я не лох, мне 42 года
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20.10.2020 18:15 Відповісти
еще одна база ВМФ на въезде в Кончу-Заспу, где осел (внимание: не осёл, а может и осёл.. скорее всего.. ..) ГлавКлоун, и база ВМФ на Банковой.. просто шоб кораблики плавали перед окнами..
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20.10.2020 15:05 Відповісти
Это типа дайте нам денег в кредит что бы мы потом у вас карабли на них купили, и спасибо что разрешили посмотреть как вы их делаете? Неплохая схема. А что там зелёный пукал про николаевские заводы в том году
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20.10.2020 15:07 Відповісти
Брехня или не брехня - это мы скоро увидим.
Но сейчас мы постоянно слышим почти из всех СМИ о ползучей капитуляции, о том, что мы уже практически сдались параше. А на самом деле над нашим небом стали летать американские самолёты - разведчики, и вот сейчас обещают строить военные базы с помощью Великобритании.
Раньше, при порошенко, такого не было.
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20.10.2020 15:10 Відповісти
Только в данном случае бубочку ставят перед фактом) Это не его инициатива... Он с ****** на Донбассе мирится...
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20.10.2020 15:54 Відповісти
ЗЕлох просто вынужден продолжать то, что было сделано или начато до него.
Он бы с удовольствием сдал всё это паРаше в обмен на деньги РФ на своЁ "кино", типа "Скотов" или продолжения одноклеточных "Свиданий.." и чего он там ещё "наваял"?
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20.10.2020 16:02 Відповісти
Так, поки що тільки обіцяють, Таран підписав МЕМОРАНДУМ а не договір. Ще побачим що з того вийде.
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Зебаран, у тебя буква *р* в нике лишняя...
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20.10.2020 19:19 Відповісти
капец
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20.10.2020 15:11 Відповісти
і тут остапа понесло...
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20.10.2020 15:11 Відповісти
Україна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8490
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20.10.2020 15:32 Відповісти
Поставити томагавки на кордоні і через три хвилини ***** саме приповзе з кримом в зубах сосати прощення.
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20.10.2020 15:42 Відповісти
В очередной раз спрашиваю, КАК? Как у них это помещается в голове??? Тут кричать о прекращении войны и наказании воинов ВСУ за стрельбу на Донбассе, и тут же заявлять о наказании тех, кто "сдал Крым без боя"???? Вот как эти два ПРОТИВОРЕЧИЯ у них помещаются???
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20.10.2020 15:48 Відповісти
Классная идея!
Для строительства баз взять кредит у Британии на 100 лярдов фунтов.
Распилить и в офшоры. Списать неудачу постройки на *****.
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20.10.2020 15:49 Відповісти
Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил онИсточник: https://censor.net/ru/n3225848

: https://milnavigator.com.ua/%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%b0/ Чому високоточні ракети «Вільха» та «Нептун» не можуть надійти в ЗСУ
На Дніпропетровському агрегатному заводі виробляється ряд найважливіших агрегатів ракети, зокрема, турбогенератори і паливні насоси.
Більше 10 років завод витратив на освоєння і випробування цього виду продукції. У разі захоплення підприємства рейдерами не менше 5-7 років піде на освоєння цих виробів на інших заводах оборонного комплексу.
РНБО підтвердило загрозу національній безпеці і звернулося до міністерства юстиції та МВС.
На сьогоднішній день йде кримінальне провадження, але небезпека не минула і погрози про повне блокування заводу продовжують надходити.
Вигодонабувачем цього рейдерського захоплення буде російська федерація
Програма виробництва крилатих ракет Нептун під загрозою через рейдерські атаки
03.10.2020
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20.10.2020 16:10 Відповісти
А вот интересно - что Зенля увидит в глаха Путина, еогда ему скажут о строительстве украинской базы на Азовском море?
"Будешь строить базы - не будет обмена пленными!" ?
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20.10.2020 16:54 Відповісти
Там до Очакова тупо нет дороги много лет. В этом году уже на поля съезжают местные, потому что асфальтированная дорога в ямах как после бомбежки.
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20.10.2020 19:40 Відповісти
Що цікаво Зе на понт Пу бере...... хай боїться
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20.10.2020 20:46 Відповісти
всё верно.
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21.10.2020 03:52 Відповісти
 
 