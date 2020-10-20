Україна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні заявив, що країна починає будувати дві військово-морські бази. Їх будують для захисту Чорноморського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму посланні до Ради.

"Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону", - заявив президент.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - додав він.

Як повідомлялося, 7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії і Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері. Документ був підписаний у присутності Володимира Зеленського, який перебував з офіційним візитом у Великій Британії.

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8 жовтня в Офісі Президента України повідомили, що Велика Британія допоможе переоснастити Військово-морські сили України сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО, і будуть здатні закрити потребу в кораблях такого класу в Чорному і Азовському морі.

"Для фінансування цих робіт уряд Великої Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Україна зможе спостерігати і вчитися під час побудови перших кораблів у Британії паралельно з модернізацією власного суднобудування, яке забезпечить будівництво наступних кораблів уже в Україні. Кошти підуть також на будівництво портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Ця домовленість допоможе зміцнити обороноздатність України на морі і підвищить безпеку на півдні України", - зазначили в ОП.

12 жовтня заступник керівника ОП Ігор Жовква зауважив, що Україна потребує створення "фактично з нуля" військово-морських баз. "Ми говоримо про те, що нам потрібні кілька сучасних військово-морських баз. Маємо обробити британський досвід, не повторювати їхніх помилок. У нас інша ситуація, не такі військово-морські здатності, як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна - на Азовському", - зазначив він.