Україна починає будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні заявив, що країна починає будувати дві військово-морські бази. Їх будують для захисту Чорноморського регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму посланні до Ради.
"Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону", - заявив президент.
"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - додав він.
Як повідомлялося, 7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії і Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері. Документ був підписаний у присутності Володимира Зеленського, який перебував з офіційним візитом у Великій Британії.
8 жовтня в Офісі Президента України повідомили, що Велика Британія допоможе переоснастити Військово-морські сили України сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО, і будуть здатні закрити потребу в кораблях такого класу в Чорному і Азовському морі.
"Для фінансування цих робіт уряд Великої Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Україна зможе спостерігати і вчитися під час побудови перших кораблів у Британії паралельно з модернізацією власного суднобудування, яке забезпечить будівництво наступних кораблів уже в Україні. Кошти підуть також на будівництво портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Ця домовленість допоможе зміцнити обороноздатність України на морі і підвищить безпеку на півдні України", - зазначили в ОП.
12 жовтня заступник керівника ОП Ігор Жовква зауважив, що Україна потребує створення "фактично з нуля" військово-морських баз. "Ми говоримо про те, що нам потрібні кілька сучасних військово-морських баз. Маємо обробити британський досвід, не повторювати їхніх помилок. У нас інша ситуація, не такі військово-морські здатності, як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна - на Азовському", - зазначив він.
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і він теж ввважає, що безглуздо згадувати за крим серед 5-ти питань
бачу, переписуюсь з тим, кому волинь - луцька обл,а торонто - столиця канади
не дивно, що питання про крим замінили каннабісом...і питання, що курите? - вже й не варто задавати
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецький вугільний басейн = https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Донбас або Донецький край + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Західний Донбас + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Східний Донбас
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13 Национальный институт рака США сообщает , что в отношении марихуаны (каннабиса) и каннабиноидов был проведен ряд доклинических исследований (лабораторных и на животных), результаты которых подтвердили свойства этого растения. Так, в исследованиях на животных было показано, что каннабиноиды могут ингибировать рост опухоли, приводя к гибели клеток, блокируя их рост и развитие кровеносных сосудов, которые необходимы для роста опухоли. Лабораторные и исследования на животных продемонстрировали, что каннабиноиды могут быть способны убивать раковые клетки, при этом защищая нормальные.
Більше можете прочитати на https://www.apteka.ua/article/342414 цьому сайті . Американці звісно ж дурники. В них сама відстала медицина.
очевидно столиця канади і луцька область волині відгуку не заслужили
А насчет медицинского канабиса, так он разрешен еще с 2000 года...
С дырой в бюджете в 300 ярдов ЗЕ только себе особняк построить может на деньги Коломоя.
Но сейчас мы постоянно слышим почти из всех СМИ о ползучей капитуляции, о том, что мы уже практически сдались параше. А на самом деле над нашим небом стали летать американские самолёты - разведчики, и вот сейчас обещают строить военные базы с помощью Великобритании.
Раньше, при порошенко, такого не было.
Он бы с удовольствием сдал всё это паРаше в обмен на деньги РФ на своЁ "кино", типа "Скотов" или продолжения одноклеточных "Свиданий.." и чего он там ещё "наваял"?
Для строительства баз взять кредит у Британии на 100 лярдов фунтов.
Распилить и в офшоры. Списать неудачу постройки на *****.
: https://milnavigator.com.ua/%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%b0/ Чому високоточні ракети «Вільха» та «Нептун» не можуть надійти в ЗСУ
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