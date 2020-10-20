Всеукраїнський конгрес фермерів передав постраждалим від посухи аграріям Одеської області 125 тонн зерна на посівну

Фермери Кілійського району Одеської області отримали перші 125 тонн зерна на посівну від Всеукраїнського конгресу фермерів.

Допомогу постраждалим від посухи збирали учасники конгресу. Про це повідомила пресслужба ВКФ.

Нагадаємо, посуха на півдні Одеської області триває другий рік поспіль. За даними Одеської ОДА, тільки в поточному році втрати фермерів становлять 6,5 млрд грн. "Поки влада обіцяє допомогти, вносячи правки в бюджет, плануючи кошторис наступного року, граючись зі змінами резервного фонду тощо, ми вирішили не просто чекати, а ще й допомагати один одному", - сказав глава конгресу фермерів Іван Слободяник.

При цьому він зазначив, що взаємна допомога не відкидає подальших вимог до держави виконувати свої зобов'язання. Фермери з усієї країни продовжують наполягати на запуску масштабної програми зрошення і аграрного страхування. "Щоб не повторювалось далі такої ситуації, конче необхідна компенсація страхового платежу, як найбільш поширеної практики для того, щоб не було проблем у фермерів, чиї врожаї постраждали від погодних умов. Ми не просимо чогось такого з бюджету, там і так є 4 млрд грн на наступний рік", - заявив Іван Слободяник.

Ці 125 тонн посівного матеріалу - лише перша частина допомоги від Всеукраїнського конгресу фермерів. Збір допомоги триває: фермерам Одеської області все ще необхідні насіння, пально-мастильні матеріали та добрива. Інформація для охочих допомогти доступна на сайті www.farmers.org.ua або за тел. 380 (73) 444 65 75. "Ми маємо один одному, простягати руку допомоги. Тільки разом ми - сила, тільки разом подолаємо труднощі", - каже учасник Конгресу фермерів з Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський.