Українські військові бази в Чорному морі можуть мати негативні наслідки для стабільності в регіоні, - Пєсков
Пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будівництво двох українських баз у Чорному морі може загрожувати стабільності в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".
"Тут, звичайно, потрібно проаналізувати цю заяву. Потрібно зрозуміти, про чиї військові бази йдеться. Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати доволі негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні", - сказав Пєсков.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні розпочинають будівництво двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.
Міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері.
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Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для кацапов в регионе
Стабильность уже разрушена, а вот для кацапов со временем Крым превратится в ад, тут письков волнуется обосновано, поэтому строим базы и делаем ракеты.