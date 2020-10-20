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Новини Агресія Росії проти України
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Українські військові бази в Чорному морі можуть мати негативні наслідки для стабільності в регіоні, - Пєсков

Українські військові бази в Чорному морі можуть мати негативні наслідки для стабільності в регіоні, - Пєсков

Пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будівництво двох українських баз у Чорному морі може загрожувати стабільності в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".

"Тут, звичайно, потрібно проаналізувати цю заяву. Потрібно зрозуміти, про чиї військові бази йдеться. Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати доволі негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні", - сказав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні розпочинають будівництво двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

Також читайте: Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП

Міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері.

Автор: 

армія (3770) Велика Британія (5565) військова база (90) Зеленський Володимир (23732) Пєсков Дмитро (1611) Чорне море (1664)


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Топ коментарі
+57
Из психушки раздавались голоса.....
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20.10.2020 15:02
+55
Пока вы тут бла-бла-бла г-н Писькофф... у вас там Карабах от империи отклеился...)))
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20.10.2020 15:04
+44
Конечно могут, особенно когда нептуном захерачат по вашему недомосту
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20.10.2020 15:02
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Піська правильно сказав, що будуть наші морські військові бази мати для них погані наслідки, бо засцуть сюди носа сунути.
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20.10.2020 17:52 Відповісти
Ну Песокъ ты даешь? А база в Тартусе вааще ни в какие ворота не лезет. Счо ты там забыл в пустынной Сирии......кацапченег???
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20.10.2020 18:15 Відповісти
Перевожу с кацапского не человеческий:

Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для кацапов в регионе
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20.10.2020 18:25 Відповісти
В укрверсії Цензора на Пєскова пише Дмитро. Який він Дмитро, до холєри??? Дмітрій і хай йде нахєр зі своїм Владіміром, бо нам своє робить.
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20.10.2020 18:26 Відповісти
рашисты пугали базами НАТО в Севастополе. а сами нарушили свое договорное месторасположение и оккупировали Крым, захватили шельф с вышками и ограничили навигацию и торговлю в Черном море, разместили ядерное оружие. Теперь базами ЗСУ и НАТО должна быть уставлена вся Украина, которая теперь имеет право на ядерное оружие, а рашистские обьекты, включая экономические должны иметь вид законных целей в том числе и на территории мордора.
Стабильность уже разрушена, а вот для кацапов со временем Крым превратится в ад, тут письков волнуется обосновано, поэтому строим базы и делаем ракеты.
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20.10.2020 18:43 Відповісти
Справа у тому, що Укрїна спроможна контролювати любий квадрат на півострові і нанести упереджувальний постріл, а там на базах є атомна зброя. відповідальність за можливу ядерну катастрофу понесе той хто її у Крим завіз і там переховує.
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20.10.2020 20:39 Відповісти
Ворог України повинен бути знищен.
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20.10.2020 21:02 Відповісти
Бабушкины усики на ее женском органе вылезли
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Єдині, хто нагнітає обстановку на Чорному морі, це -- росіяни. Треба кишнути їх з Криму.
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20.10.2020 22:59 Відповісти
Негативні наслідки для Чорноморського регіону може мати тільки наявність кацапських військово-морських баз.
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21.10.2020 14:37 Відповісти
кремлівська **** що ляпає про стабільність? вона має якесь уявлення про це?
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21.10.2020 19:10 Відповісти
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