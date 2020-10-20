Українські військові бази в Чорному морі можуть мати негативні наслідки для стабільності в регіоні, - Пєсков

Пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будівництво двох українських баз у Чорному морі може загрожувати стабільності в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".

"Тут, звичайно, потрібно проаналізувати цю заяву. Потрібно зрозуміти, про чиї військові бази йдеться. Безумовно, з урахуванням усіх наявних реалій це може мати доволі негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні", - сказав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні розпочинають будівництво двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

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Міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сфері.