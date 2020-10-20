Посол Великої Британії Сіммонс про боротьбу з корупцією в Україні: Антикорупційні інституції повинні мати можливість робити свою роботу

Українська адміністрація досягла доволі багато за цей рік у боротьбі з корупцією і продемонструвала, що корупція сприймається серйозно, повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Я справді вважаю, що ця адміністрація досягла доволі багато за цей рік. Немає питань, коли президент Зеленський каже про те, що вони створили Вищий антикорупційний суд. Факт, що він тепер розглядає справи, ставиться до них серйозно, що у вас є амбітна антикорупційна стратегія, в парламенті був ухвалений закон про незаконне збагачення - усе це справді важливі знаки та сигнали згори, що корупція сприймається серйозно", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за її словами, не можна втрачати фокус на боротьбі з корупцією, треба постійно тиснути й казати людям, що це все ще пріоритет.

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"Неминуче, проблема полягає в корисливих інтересах. Що більшого успіху ви досягаєте у боротьбі з корупцією, то активніше ці зацікавлені кола намагаються відтягнути вас назад. Я пам'ятаю, що мала кілька розмов зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим щодо великої кількості поправок, які вносилися до законів, пов'язаних із корупцією, і про те, як доводилося розглядати ці поправки одна за одною, щоб домогтися ухвалення закону. Не можна втрачати фокус на цьому, треба постійно тиснути й казати людям, що це все ще пріоритет", - зазначила вона.

Сіммонс додала, що один зі шляхів, яким зацікавлені кола намагатимуться нівелювати прогрес, - це вчинення політичних атак на незалежні інституції. "Ці незалежні інституції повинні мати можливість робити свою роботу, й не лише тому, що вони мали політичну або фінансову підтримку Заходу. Вони існують, щоб забезпечити продовження цієї антикорупційної роботи, щоб поліпшити життя українців", - наголосила дипломат.