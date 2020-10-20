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Новини Боротьба з корупцією
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Посол Великої Британії Сіммонс про боротьбу з корупцією в Україні: Антикорупційні інституції повинні мати можливість робити свою роботу

Посол Великої Британії Сіммонс про боротьбу з корупцією в Україні: Антикорупційні інституції повинні мати можливість робити свою роботу

Українська адміністрація досягла доволі багато за цей рік у боротьбі з корупцією і продемонструвала, що корупція сприймається серйозно, повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Я справді вважаю, що ця адміністрація досягла доволі багато за цей рік. Немає питань, коли президент Зеленський каже про те, що вони створили Вищий антикорупційний суд. Факт, що він тепер розглядає справи, ставиться до них серйозно, що у вас є амбітна антикорупційна стратегія, в парламенті був ухвалений закон про незаконне збагачення - усе це справді важливі знаки та сигнали згори, що корупція сприймається серйозно", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за її словами, не можна втрачати фокус на боротьбі з корупцією, треба постійно тиснути й казати людям, що це все ще пріоритет.

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"Неминуче, проблема полягає в корисливих інтересах. Що більшого успіху ви досягаєте у боротьбі з корупцією, то активніше ці зацікавлені кола намагаються відтягнути вас назад. Я пам'ятаю, що мала кілька розмов зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим щодо великої кількості поправок, які вносилися до законів, пов'язаних із корупцією, і про те, як доводилося розглядати ці поправки одна за одною, щоб домогтися ухвалення закону. Не можна втрачати фокус на цьому, треба постійно тиснути й казати людям, що це все ще пріоритет", - зазначила вона.

Сіммонс додала, що один зі шляхів, яким зацікавлені кола намагатимуться нівелювати прогрес, - це вчинення політичних атак на незалежні інституції. "Ці незалежні інституції повинні мати можливість робити свою роботу, й не лише тому, що вони мали політичну або фінансову підтримку Заходу. Вони існують, щоб забезпечити продовження цієї антикорупційної роботи, щоб поліпшити життя українців", - наголосила дипломат.

Автор: 

Велика Британія (5565) корупція (4681) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
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Какую работу? У нас тут Зелебородько опрос собирается устроить - кто за то чтобы не сажать коррупционеров на пожизненное, а то их не сажают на слишком маленькие сроки
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20.10.2020 15:13
+1
Не дивно, що через цю нахабну брехню, якою обробляли і продовжують діяти в тому ж дусі, телеканали, які належать відомим олігархам, 73% не дуже розумного і відверто ватяного населення, обрали президентом рідкісного бовдура і нікчему, яким є за суттю містечковий блазень. За півтора року його бездарного правління, корупція, особливо в суддівській сфері, досягла небачених маштабів і це не помічати, може тільки круглі ідіоти або цинічні пристосуванці.
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20.10.2020 16:22
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Приехала обрезка в стойло ставить
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20.10.2020 15:08 Відповісти
Какую работу? У нас тут Зелебородько опрос собирается устроить - кто за то чтобы не сажать коррупционеров на пожизненное, а то их не сажают на слишком маленькие сроки
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20.10.2020 15:13 Відповісти
Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/20/7270516/
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20.10.2020 15:18 Відповісти
Не дивно, що через цю нахабну брехню, якою обробляли і продовжують діяти в тому ж дусі, телеканали, які належать відомим олігархам, 73% не дуже розумного і відверто ватяного населення, обрали президентом рідкісного бовдура і нікчему, яким є за суттю містечковий блазень. За півтора року його бездарного правління, корупція, особливо в суддівській сфері, досягла небачених маштабів і це не помічати, може тільки круглі ідіоти або цинічні пристосуванці.
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20.10.2020 16:22 Відповісти
А-а-а-а-аа-а вывсьоврете, Петро он СВЯТОЙ!!!!!
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20.10.2020 17:27 Відповісти
Вася, пошукай собі опонента твого рівня розвитку, таких багато серед зеленого лайна.
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20.10.2020 17:50 Відповісти
Кому це вони там "должни"?
У справній політичній системі ніяких "антикорупційних інститутів" взагалі бути не повинно - їм там просто робити нічого. А несправній (ушкодженій, корумпованій) вони не допоможуть, тим більше "з середини".
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20.10.2020 16:09 Відповісти
іДе вона "узріла" боротьбу з корупцією за Зеленеського... Якась "тепла ванна для ЗЕ" - хвалять за те чого нема. А чого ж - вона тут щось політкоректно висловить і ... поїде додому глузувати з ідіотів...
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20.10.2020 16:20 Відповісти
пусть зе посадит ротшильда, а я порегчу
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20.10.2020 18:45 Відповісти
 
 