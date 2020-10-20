Гриценко про виступ Зеленського: Стратегія? Аналіз? Кадрові висновки? Немає. Припудрена агітка і втрачений час

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко назвав "припудреною агіткою" сьогоднішнє послання Зеленського до Верховної Ради.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Послухав Зеленського. Чітка стратегія? Немає. Ефективні тактичні рішення? Теж немає. Чесний аналіз не/зробленого? Припудрена агітка, фальш. Кадрові висновки? Теж мимо. Думав, принаймні буде щирість, живе спілкування, все ж таки актор. Натомість, тупе зачитування з суфлера. Втрачений час", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.