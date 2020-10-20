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Гриценко про виступ Зеленського: Стратегія? Аналіз? Кадрові висновки? Немає. Припудрена агітка і втрачений час

Гриценко про виступ Зеленського: Стратегія? Аналіз? Кадрові висновки? Немає. Припудрена агітка і втрачений час

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко назвав "припудреною агіткою" сьогоднішнє послання Зеленського до Верховної Ради.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Послухав Зеленського. Чітка стратегія? Немає. Ефективні тактичні рішення? Теж немає. Чесний аналіз не/зробленого? Припудрена агітка, фальш. Кадрові висновки? Теж мимо. Думав, принаймні буде щирість, живе спілкування, все ж таки актор. Натомість, тупе зачитування з суфлера. Втрачений час", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Гриценко про виступ Зеленського: Стратегія? Аналіз? Кадрові висновки? Немає. Припудрена агітка і втрачений час 01

Автор: 

ВР (14949) Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+29
Мне кажется выступление Сюмар интереснее.
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20.10.2020 15:19
+23
Иди в сраку, тухлый онотоле....как-нибудь без тебя
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20.10.2020 15:14
+20
Зеленский не озвучил ни четкой стратегии, ни эффективных тактических решений, ни кадровых выводов. Потерянное время, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2266
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20.10.2020 15:28
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Ну зеленского знаю, видел этого клоуна в 95-ом анале, а кто такой геращенко?
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20.10.2020 16:16 Відповісти
Анатолий прав. Жаль, что не он президент !
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20.10.2020 16:23 Відповісти
Я бы сказал ,что все было похоже на выступление первого секретаря горкома комсомола - тот же поддельный задор и ничем не оправданный оптимизм. В целом впечатление произвел удручающее. Как в том анекдоте :" Весь в гуано ,а головку как держит".
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20.10.2020 16:37 Відповісти
Петрові бобіки дзявкають з підворотні
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20.10.2020 16:58 Відповісти
Так не дзявкайте,хто вас примушує.
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20.10.2020 18:10 Відповісти
Гриценко появляется только под выборы,когда надо растащить голоса,за это ему и платят.
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20.10.2020 17:08 Відповісти
Ну ..., платять чи не платять - не скажу . Може ти свічку тримав ?
Але я таки у свій час голосував за нього
Після виборів по звичці - заходжу на його сайт - нових статей немає ...
Ще час від часу десь пів-року позаходив ... пусто ...
А тут нові вибори - появився , проявився , щось сказав
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20.10.2020 19:10 Відповісти
В Одессе говорят-"Даром ,мама папу не целует".
Ногу согнул,2-50 или вы верите в альтруистов между нашими политиками.
Партии у него нет и не было,ходил побирался за счёт доверчивых граждан.
Ничего личного.
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20.10.2020 20:18 Відповісти
Повылазили под выборы.
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20.10.2020 17:15 Відповісти
Як розказував з бордів партнер гриценка садовий "Все тільки починається". Все таки цікаво, що він мав на увазі? Те, про що Гриць розказує тепер?
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20.10.2020 17:26 Відповісти
А хто примушує українців вірити відвертій і постійній брехні зеленського? Їх нікчемність, яку зеленський показує у всій 'красі'.
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20.10.2020 18:57 Відповісти
Протухший Гриценко вылез
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20.10.2020 21:21 Відповісти
Слушала понос зеленого ---очень напомнило речь дорогого Леонида Ильича на 25 съезде КПСС---тухлый бред и брехня о победах и длительные аплодисменты зала!
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20.10.2020 23:19 Відповісти
Всплыл
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20.10.2020 23:29 Відповісти
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