Гриценко про виступ Зеленського: Стратегія? Аналіз? Кадрові висновки? Немає. Припудрена агітка і втрачений час
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко назвав "припудреною агіткою" сьогоднішнє послання Зеленського до Верховної Ради.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Послухав Зеленського. Чітка стратегія? Немає. Ефективні тактичні рішення? Теж немає. Чесний аналіз не/зробленого? Припудрена агітка, фальш. Кадрові висновки? Теж мимо. Думав, принаймні буде щирість, живе спілкування, все ж таки актор. Натомість, тупе зачитування з суфлера. Втрачений час", - написав Гриценко.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Топ коментарі
+29 Сергей Павлович #475080
показати весь коментар20.10.2020 15:19
+23 Otec Pigidiy
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+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар20.10.2020 15:28
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Але я таки у свій час голосував за нього
Після виборів по звичці - заходжу на його сайт - нових статей немає ...
Ще час від часу десь пів-року позаходив ... пусто ...
А тут нові вибори - появився , проявився , щось сказав
Ногу согнул,2-50 или вы верите в альтруистов между нашими политиками.
Партии у него нет и не было,ходил побирался за счёт доверчивых граждан.
Ничего личного.