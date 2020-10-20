США розширюють санкції стосовно суден, що працюють у межах проєкту "Північний потік-2", - Держдеп

Адміністрація США розширила обмежувальні заходи щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2", щоб не дати завершити його будівництво, повідомляє у вівторок газета The Wall Street Journal із посиланням на директиву Держдепу.

"Державний департамент розширив спектр санкцій проти незавершеного і підтримуваного Росією газопроводу, який розглядають як джерело напруженості між Німеччиною, Росією та США", - зазначає видання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом Держдепу, обмежувальні заходи проти проєкту від 2019 року також застосовуватимуть і до компаній, які надаватимуть послуги або фінансування "для модернізації або установки обладнання" на судна, які можуть бути зайняті в проєкті.

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"Ми хочемо переконатися в тому, що всі сторони розуміють, що вони можуть потрапити під наші санкції", - наводить WSJ слова помічника держсекретаря з енергетичних ресурсів Френсіса Феннона.

Як повідомляє Dow Jones, держдепартамент США закликає Росію, головного учасника проєкту, "перестати використовувати свої енергетичні ресурси в примусових цілях".

У Держдепі також звинуватили Москву у використанні трубопроводів "для створення національної та регіональної залежності від російського енергопостачання з метою використання цієї залежності для розширення свого політичного, економічного та військового впливу, ослаблення безпеки Європи й підриву національної безпеки і зовнішніх політичних інтересів США".

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Влада США в останні місяці робить активні спроби перешкодити реалізації проєкту "Північний потік-2". Зокрема, проєкт оборонного бюджету США, підготовлений у Конгресі, передбачає посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". У проєкті пропонується посилити вже наявні санкції. Так, документ передбачає санкції за сприяння продажу, оренді або наданню трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних із будівництвом газопроводу.