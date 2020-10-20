США розширюють санкції стосовно суден, що працюють у межах проєкту "Північний потік-2", - Держдеп
Адміністрація США розширила обмежувальні заходи щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2", щоб не дати завершити його будівництво, повідомляє у вівторок газета The Wall Street Journal із посиланням на директиву Держдепу.
"Державний департамент розширив спектр санкцій проти незавершеного і підтримуваного Росією газопроводу, який розглядають як джерело напруженості між Німеччиною, Росією та США", - зазначає видання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з документом Держдепу, обмежувальні заходи проти проєкту від 2019 року також застосовуватимуть і до компаній, які надаватимуть послуги або фінансування "для модернізації або установки обладнання" на судна, які можуть бути зайняті в проєкті.
"Ми хочемо переконатися в тому, що всі сторони розуміють, що вони можуть потрапити під наші санкції", - наводить WSJ слова помічника держсекретаря з енергетичних ресурсів Френсіса Феннона.
Як повідомляє Dow Jones, держдепартамент США закликає Росію, головного учасника проєкту, "перестати використовувати свої енергетичні ресурси в примусових цілях".
У Держдепі також звинуватили Москву у використанні трубопроводів "для створення національної та регіональної залежності від російського енергопостачання з метою використання цієї залежності для розширення свого політичного, економічного та військового впливу, ослаблення безпеки Європи й підриву національної безпеки і зовнішніх політичних інтересів США".
Влада США в останні місяці робить активні спроби перешкодити реалізації проєкту "Північний потік-2". Зокрема, проєкт оборонного бюджету США, підготовлений у Конгресі, передбачає посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". У проєкті пропонується посилити вже наявні санкції. Так, документ передбачає санкції за сприяння продажу, оренді або наданню трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних із будівництвом газопроводу.
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"Українська компанія "Екорембуд", виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
"Екорембуд" - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку, син якого Юрій Вознюк ( член партії "За майбутнє" ), зараз балотується в мери міста Рівне.
Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше "Екорембуд" займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані, передає "https://prm.ua/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sanktsiy-buduvatime-pivnichniy-potik-2/ Прямий ".
Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html помічений у контактах з російськими бізнесменами .
"Екорембуд" відкрила своє представництво "Екоспецмонтаж" у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами."
ну а мы им говорим - "не "Новичёк",
Новичёк- не Новичёк... пам-пам-пара-пара-пам-пам...
только остановлен Северный поток!....