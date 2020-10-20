У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада

У міських медичних закладах Харкова станом на вівторок, 20 жовтня, розгорнуто 530 ліжок і обладнано 150 кисневих точок для пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сороколат.

"На сьогодні виділено додаткові гроші з міського бюджету, 4,6 млн грн, для того, щоб у наших лікарнях зробити додатково ще 254 точки", - зазначив Сороколат.

Він зазначив, що тільки за останні дві доби в лікарні міста надійшло 70 хворих на COVID-19 і медичні заклади виявилися перевантажені: в них лікуються 553 пацієнти з COVID-19 при тому, що на 110 ліжках для хворих на COVID-19 у пологовому будинку №2 розміщено лише 19 пацієнток.

"Якщо не враховувати ці ліжка (в пологовому будинку. - Ред.), у нас навантаження дуже надмірне ... Всіх, хто не потребує кисню, ми намагаємося виписувати", - сказав Сороколат.

За його словами, крім кисневих точок, використовуються кисневі концентратори, але вони не підходять для важких ситуацій.

Сороколат також повідомив, що з бюджету міста виділено 9,1 млн грн для закупівлі кисневих бочок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові. ФОТО