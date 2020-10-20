У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада
У міських медичних закладах Харкова станом на вівторок, 20 жовтня, розгорнуто 530 ліжок і обладнано 150 кисневих точок для пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сороколат.
"На сьогодні виділено додаткові гроші з міського бюджету, 4,6 млн грн, для того, щоб у наших лікарнях зробити додатково ще 254 точки", - зазначив Сороколат.
Він зазначив, що тільки за останні дві доби в лікарні міста надійшло 70 хворих на COVID-19 і медичні заклади виявилися перевантажені: в них лікуються 553 пацієнти з COVID-19 при тому, що на 110 ліжках для хворих на COVID-19 у пологовому будинку №2 розміщено лише 19 пацієнток.
"Якщо не враховувати ці ліжка (в пологовому будинку. - Ред.), у нас навантаження дуже надмірне ... Всіх, хто не потребує кисню, ми намагаємося виписувати", - сказав Сороколат.
За його словами, крім кисневих точок, використовуються кисневі концентратори, але вони не підходять для важких ситуацій.
Сороколат також повідомив, що з бюджету міста виділено 9,1 млн грн для закупівлі кисневих бочок.
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Анотація: What if you treated every potentially dangerous situation the same way you did Coronavirus? (Що, якби ви ставилися до кожної потенційно небезпечної ситуації так само, як і до коронавірусу?)
...Три дівчулі на карантині спілкуються у відеочаті, одна з них - "ой дівки, який там ковід, кожного року буває грип, і що тут такого, я молода, я виживу, чому я маю сидіти в ізоляції?" - і раптом...
(і як завжди, голос розуму належить меншості)
А почему вы вопрос задаете мне потом? Для чего?