УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10268 відвідувачів онлайн
Новини
2 012 11

У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада

У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада

У міських медичних закладах Харкова станом на вівторок, 20 жовтня, розгорнуто 530 ліжок і обладнано 150 кисневих точок для пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сороколат.

"На сьогодні виділено додаткові гроші з міського бюджету, 4,6 млн грн, для того, щоб у наших лікарнях зробити додатково ще 254 точки", - зазначив Сороколат.

Він зазначив, що тільки за останні дві доби в лікарні міста надійшло 70 хворих на COVID-19 і медичні заклади виявилися перевантажені: в них лікуються 553 пацієнти з COVID-19 при тому, що на 110 ліжках для хворих на COVID-19 у пологовому будинку №2 розміщено лише 19 пацієнток.

"Якщо не враховувати ці ліжка (в пологовому будинку. - Ред.), у нас навантаження дуже надмірне ... Всіх, хто не потребує кисню, ми намагаємося виписувати", - сказав Сороколат.

За його словами, крім кисневих точок, використовуються кисневі концентратори, але вони не підходять для важких ситуацій.

Сороколат також повідомив, що з бюджету міста виділено 9,1 млн грн для закупівлі кисневих бочок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення студентського балу-маскараду в Харкові. ФОТО

Автор: 

медицина (2117) Харків (5576) лікування (607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Привет Харькову от Оли Поляковой и её друзей!!!
В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет - Цензор.НЕТ 515
показати весь коментар
20.10.2020 15:51
+3
...а гепа из "Шарите" еще не прокомметировал ситуевину?
показати весь коментар
20.10.2020 15:52
+2
Схоже, вдмухнув. Але що скажуть Лєнка з Юлькою?
показати весь коментар
20.10.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привет Харькову от Оли Поляковой и её друзей!!!
В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет - Цензор.НЕТ 515
показати весь коментар
20.10.2020 15:51 Відповісти
Схоже, вдмухнув. Але що скажуть Лєнка з Юлькою?
показати весь коментар
20.10.2020 15:53 Відповісти
На тему "безсмертних і безстрашних" безмасочників. Надибав на ютубі коротенький, на 5 хвилин 7 секунд, аматорський хоррор, присвячений ковіду, карантину та заходам елементарної безпеки. Рекомендую переглянути.
https://youtu.be/nWoG_L-3Kgc SCREEN - A Quarantine Horror Short Film

Анотація: What if you treated every potentially dangerous situation the same way you did Coronavirus? (Що, якби ви ставилися до кожної потенційно небезпечної ситуації так само, як і до коронавірусу?)
...Три дівчулі на карантині спілкуються у відеочаті, одна з них - "ой дівки, який там ковід, кожного року буває грип, і що тут такого, я молода, я виживу, чому я маю сидіти в ізоляції?" - і раптом...
(і як завжди, голос розуму належить меншості)
показати весь коментар
20.10.2020 15:51 Відповісти
Хочется надеяться, что коек и аппаратов не хватит как раз тем долбо@бам, которые верещали, что ковида нет
показати весь коментар
20.10.2020 16:20 Відповісти
...а гепа из "Шарите" еще не прокомметировал ситуевину?
показати весь коментар
20.10.2020 15:52 Відповісти
да гепе пофиг он бабла настриг с харьковских лохов он в шарите , а харьковские лохи по коридорам в обшарпанных больницах.
показати весь коментар
20.10.2020 16:04 Відповісти
Ой ,вэй!т Мой сосед ,таки , пожаловался.... Дескать ,хернеса лечат в Шарите ,пересиденшу Ленку в Израиле .а его Сару в коридоре.... И дышит она совсем не кислородом.
показати весь коментар
20.10.2020 16:52 Відповісти
То чем она "дышит, пользительнее кислорода...
показати весь коментар
20.10.2020 18:24 Відповісти
ну я тоже за азот подумал, а вы?
А почему вы вопрос задаете мне потом? Для чего?
показати весь коментар
21.10.2020 09:20 Відповісти
А только один последний фонтан 20 млн. стоил!
показати весь коментар
20.10.2020 21:51 Відповісти
 
 