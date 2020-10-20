МОЗ проводить експертизу матеріалів для клінічного випробовування вакцини від COVID-19 в Україні

Державний експертний центр (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров'я в даний час проводить експертизу декларації протоколу третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 європейського виробництва.

Про це повідомили в ДЕЦ "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У ДЕЦ зазначили, що експертиза матеріалів клінічного випробовування триватиме до 60 календарних днів. У разі надання зауважень до матеріалів відповіді на них можуть готуватися заявником ще впродовж 30 календарних днів. Якщо висновок за результатами експертизи буде позитивним, його повинен буде затвердити МОЗ.

Інформація про виробника вакцини, критерії включення в дослідження, місця й умови проведення клінвипробовувань стане відома тільки після затвердження Міністерством охорони здоров'я і буде оприлюднена на сайті ДЕЦ у рубриці "Перелік клінічних випробовувань".

У разі, якщо заявник не надасть відповідних документів клінічного випробовування у визначеному нормативними документами обсязі, воно не буде схвалено для проведення в Україні.