Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов

Розігруючи разом з Януковичем, Медведчуком та іншими представниками п’ятої проросійської колони кримську карту, Зеленський намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції.

Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у своїй програмній промові, проголошеній сьогодні перед Верховною Радою, Володимир Зеленський "черговий раз дав наказ своїм кишеньковим слідчим розібратися з тими, хто "без бою віддав Крим"".

"Це спроба Зеленського приховати свою відповідальність за провал боротьби з пандемією, масштабну корупцію, руйнацію економіки, власну безпорадність та нездатність керувати країною", – наголосив Турчинов, додавши, що дивно чути подібну войовничу риторику від людини, яка весь час свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі.

Турчинов наголосив, що його неможливо залякати кримінальними переслідуваннями. "Я це проходив і в часи Януковича, і в часи Кучми. Мені є про що свідчити", – сказав він, додавши, що готовий в деталях розповісти, "як в тих жахливих умовах ми врятували країну, як придушили сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси, як реанімували Збройні Сили, як зупинили просування ворога на Захід і почали звільнення нашої землі…".

Також Керівник Центрального штабу ЄС пояснив, що якщо говорити про звільнення військовим шляхом Криму від російських окупантів, "то у Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, на відміну від 2014 року, є для цього всі можливості". "Тим більше, що в юридичному плані окупація Криму в 2020 році нічим не відрізняється від окупації півострову в 2014", – додав він.

"Розігруючи разом з Януковичем, Медведчуком та іншими представниками п’ятої проросійської колони кримську карту, Зеленський намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції, приниження армії і країни, від передачі ворогу інформації про унікальну операцію наших спецслужб та провалу затримання російських військових злочинців", – зазначив Турчинов.

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