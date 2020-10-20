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Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов

Розігруючи разом з Януковичем, Медведчуком та іншими представниками п’ятої проросійської колони кримську карту, Зеленський намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції.

Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у своїй програмній промові, проголошеній сьогодні перед Верховною Радою, Володимир Зеленський "черговий раз дав наказ своїм кишеньковим слідчим розібратися з тими, хто "без бою віддав Крим"".

"Це спроба Зеленського приховати свою відповідальність за провал боротьби з пандемією, масштабну корупцію, руйнацію економіки, власну безпорадність та нездатність керувати країною", – наголосив Турчинов, додавши, що дивно чути подібну войовничу риторику від людини, яка весь час свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі.

Турчинов наголосив, що його неможливо залякати кримінальними переслідуваннями. "Я це проходив і в часи Януковича, і в часи Кучми. Мені є про що свідчити", – сказав він, додавши, що готовий в деталях розповісти, "як в тих жахливих умовах ми врятували країну, як придушили сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси, як реанімували Збройні Сили, як зупинили просування ворога на Захід і почали звільнення нашої землі…".

Також Керівник Центрального штабу ЄС пояснив, що якщо говорити про звільнення військовим шляхом Криму від російських окупантів, "то у Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, на відміну від 2014 року, є для цього всі можливості". "Тим більше, що в юридичному плані окупація Криму в 2020 році нічим не відрізняється від окупації півострову в 2014", – додав він.

"Розігруючи разом з Януковичем, Медведчуком та іншими представниками п’ятої проросійської колони кримську карту, Зеленський намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції, приниження армії і країни, від передачі ворогу інформації про унікальну операцію наших спецслужб та провалу затримання російських військових злочинців", – зазначив Турчинов.

Читайте також: Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+94
да у него вообще мало что получается кроме как ртом брехать да морды корчить грозные и смешные
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20.10.2020 16:13
+79
За что зеленский не возьмется
все превращается в гомно
а если за гомно берется
то просто тратит меньше сил
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20.10.2020 16:15
+77
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт


Я передивився всього Зе.Промова мене вразила.Вразила тим, що він бреше навіть не ніяковіючи.Він мочиться прямо з трибуни в режимі онлайн в очі всієї країни.Такої концентрованої і цинічної брехні я давно не чув. Схоже на те, що він іде ва-банк перед місцевими. Втрачати вже нічого.
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20.10.2020 16:19
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Просто зеля готовит почву для прихода ваты,
потому и несет пургу - тянет время.
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20.10.2020 19:48 Відповісти
Создать ТСК по расмледованию сдачи Крыма,беспрепятственного отхода Гиркина из Славянска в Донецк, захват Донецка и Луганска. Ну и конечно куча взорванных складов с 2мя котлами! Правильно, Петр Алексеевич?
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20.10.2020 20:04 Відповісти
60-ти десятое дело, которое генеральная прокуратура в лице не сдавшей экзамен Венедиктовой сольет двукратному обладателю хрустальной совы Илье Новикову. Цирк конечно еще тот, но надоело что за наши деньги.
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20.10.2020 20:26 Відповісти
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 20:04 Відповісти
невже?
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20.10.2020 20:31 Відповісти
нет Зеленскому не отмазаться в попытках сдать Украину путину.Но турчинову не избежать уголовной ответственности за сдачу Крыма и нежелании пресечь "гиркинцев" на Донбассе.когда их было только несколько десятков,а местные почитатели "русского мира" ещё и не взяли в руки оружие...то есть,турчинов должен ответить не только за Крым.но и Донбасс
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Странно, Крым сдавали предатели-силовики, военные, судьи, манкурты. Одним из этих любителей "ру.мира" был портнов или казбек рашидович. Он много и плодотворно сотрудничал с кремлем и шоблой януковича по уничтожению Майдана и Украины. И это была сила. А у вновь созданных органов управления Украины, в том числе и у Турчинова этой силы не было, только обеспокоенность западных стран.
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20.10.2020 21:25 Відповісти
Сейчас портнов находится где-то за кулисами, но рулит судами, прокурорами, помощниками, советниками зеленообдолбанного и поет в унисон с зе. То есть портнов приложил свою мохнатую лапу для сдачи Крыма ( даже Конституцию окупантам Крыма писал, как известно из прослушки суркова), а теперь он пастью зеленского обвиняет Турчинова? !!! Предатель портнов устраивал сдачу Крыма и предатель портнов сегодня возмущен ( имеется ввиду артистическое возмущение куклы зе), что Крым был сдан?
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20.10.2020 21:25 Відповісти
Похоже у портнова была задача, организовать военное сопротивление Украины, чтобы обьегчить россии дальнейший захват Украины по типу грузинско-российской войны 2008 года
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20.10.2020 21:27 Відповісти
ну ты же прикрылся чем -то в марте 2014-го...
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20.10.2020 22:10 Відповісти
. Так ВладимирСсаныч непринуждённо присвоил себе ракетные программы Турчинова.
Теперь это программы Зеленского, а Турчинов "сдал Крым".
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20.10.2020 23:12 Відповісти
Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 281
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20.10.2020 23:14 Відповісти
у "зе служивого зеленого клована " задание от куйла- уводить внимание как в Украине,так и в мире от вины рабсеи ,в оккупации украинского Крыма и Донбасса,как и войне ,которую финансирует рашист и которая унесла около 15000 жизней украинского народа
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20.10.2020 23:19 Відповісти
Пастор, веди нас
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20.10.2020 23:32 Відповісти
Так вот он какой - защиттник и надежа ЗЕ:
Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5005
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21.10.2020 00:16 Відповісти
Вава з трибуни ВР вихвалявся, що Америка дала допомогу аж 250 млн доларів і це, звичайно ж, завдяки йому. Не знає бідолашний, що Порошенку давали і в два рази більше. Але звідки йому те знати, він в той час на корпоративах на роялі вистукував.

Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3881
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21.10.2020 00:54 Відповісти
уколоться и забыться...А ШО ДЕЛАТЬ... ЕВРОЛАБ УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ.
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21.10.2020 01:58 Відповісти
Журналист Лещенко всего лишь подал заявление в прокуратуру.Разобраться и дать оценку действиям,а вернее бездействиям тогдашнего руоводства Украины.

https://lb.ua/society/2020/09/18/466228_leshchenko_zayaviv_shcho_napisav_zayavu.html
https://lb.ua/society/2020/09/18/466228_leshchenko_zayaviv_shcho_napisav_zayavu.html Всё строго по закону.То,что должен был предпринять Турчинов,предусмотрено законодательством Укаины.В ответ-истерика.Ведь лучшая защита-это нападение.
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21.10.2020 01:59 Відповісти
Украины
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21.10.2020 02:05 Відповісти
капутыляція, зрада, караул.
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21.10.2020 04:08 Відповісти
Не зачем, а почему. Голосовали не за человека, а киноперсонаж. Инфантилизм населения.
Но парень честно старается.
Могло быть и хуже, сколько выбирали и выбирают откровенных социопатов и психопатов, клептоманов и т.д.
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21.10.2020 06:38 Відповісти
"Парень честно стараєтся..." Мародер на крові, ворюга, зрадник і наркоман. За півроку переполовинив бюджет, а далі пішло-поїхало знищення країни і армії -- руйнація економіки, дискримінація держави і злив території окупантам...
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21.10.2020 07:38 Відповісти
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