Україна та Іран продовжать переговори щодо збитого літака МАУ в листопаді-грудні, - Єнін

Представники України та Ірану продовжать переговори у справі збиття іранськими військовими літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" наприкінці листопада – на початку грудня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін за результатами переговорів української делегації в Тегерані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми продовжимо наші переговори наприкінці листопада - на початку грудня цього року", - сказав Єнін.

Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони детальне пояснення причини збиття літака і, хто за це понесе відповідальність.

19 жовтня у Тегерані Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України" незалежно від їхнього громадянства.

Читайте також: Родичі пасажирів українського літака МАУ, збитого під Тегераном, отримають однакові компенсації, - Єнін

19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп (за участі представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції).

Сьогодні, 20 жовтня, Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування збиття літака МАУ і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до збиття літака МАУ і притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: Родичі загиблих у катастрофі літака МАУ подали в США позов проти Ірану

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС