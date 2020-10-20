УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини
2 114 20

Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії

Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії

Американська торгова палата (АТП) закликала Україну терміново ввести в дію законопроєкт №4151, яким пропонується випуск облігацій внутрішньої державної позики для виплати боргу виробникам зеленої енергії.

Про це говориться на сайті.

"Наші члени вважають, що прийняття законопроекту №4151 про внесення змін до Закону "Про державний бюджет на 2020 рік", спрямований на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, може допомогти виконанню зобов'язань держави та підтримати розрахунки з виробниками ВДЕ шляхом зменшення наявного боргу та запобігання його подальшому накопиченню", - сказано в заяві.

Згідно з повідомленням, забезпечуючи випуск державних облігацій, як частина інструментів, передбачених Законом № 810-IX, законопроект дозволить виробникам ВДЕ надавати своєчасні платежі українським державним банкам та міжнародним фінансовим установам за їхніми кредитними договорами.

"Ми сподіваємось, що Міністерство фінансів та Міністерство енергетики співпрацюватимуть з Бюджетним комітетом Парламенту для визначення відповідної суми випуску облігацій, достатньої для покриття 40% накопиченого боргу та забезпечення 100% поточних платежів виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ виробників) за серпень-грудень 2020 року", - додають в АТП.

Читайте також: Європейська бізнес асоціація закликала депутатів якнайшвидше дозволити випуск ОВДП для погашення боргів перед іноземними інвесторами

Представництво американського бізнесу зазначає, що інвестори в зелену енергетику виконали свої зобов’язання – пішли на зниження зеленого тарифу з 1 серпня 2020 року, але уряд своїх обов’язків згідно чинного законодавства не виконує.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.
Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Автор: 

бізнес (1974) ОВДП (837) США (22643) енергетика (2583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А хто там 8*сотворив * ? ...Чи не барига *гешефт * Ахметкам підкинув !?
показати весь коментар
20.10.2020 16:58
+4
Держитесь там, в Америке. А у нас денег нет. Зато есть беня и зеленский.
показати весь коментар
20.10.2020 16:50
+2
Зелені економісти самі найекономічніші в світі !!!Один Херус чого вартий !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фактическим результатом переговоров главы НБУ Шевченко с МВФ по поводу дефицита бюджета явилось заявление НБУ о категорическом отказе от дальнейшего финансирования банковским сектором государственного долга Украины.
Нынешний показатель этого составляет 35%. Последний источник "пополнения" бюджета - ОВГЗ исчерпало свой потенциал. В руках Зеленского остается только наращивание объема государственных гарантий.
Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, объем которых уже составляет около 8% государственного бюджета, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.
показати весь коментар
20.10.2020 16:36 Відповісти
Зелені економісти самі найекономічніші в світі !!!Один Херус чого вартий !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 16:53 Відповісти
Американский бизнес --- это рыжий Упырь Ахметка (гудок) и компания
показати весь коментар
20.10.2020 20:25 Відповісти
Борьба зеленых с зелеными...
показати весь коментар
20.10.2020 16:48 Відповісти
Питання ,чому ця потвора Херус досі на волі ???
показати весь коментар
20.10.2020 16:50 Відповісти
Яким боком, херус, до зеленої енергетики, він же на "чорній" енергії бабло косив!?
показати весь коментар
20.10.2020 18:33 Відповісти
Головний лобіст відновлення імпорта електренергіі з Росєї хто-Херус !! Що привело до зменьшення власного виробництва!!))
показати весь коментар
20.10.2020 19:53 Відповісти
Держитесь там, в Америке. А у нас денег нет. Зато есть беня и зеленский.
показати весь коментар
20.10.2020 16:50 Відповісти
Спочатку створити проблему ,а потім героїчно її здолати !!!))
показати весь коментар
20.10.2020 16:51 Відповісти
А хто там 8*сотворив * ? ...Чи не барига *гешефт * Ахметкам підкинув !?
показати весь коментар
20.10.2020 16:58 Відповісти
А не Херус лобіював відновлення імпорта електренергіі з Росєї ???)))
показати весь коментар
20.10.2020 19:55 Відповісти
ГП "Гарантированный покупатель" по примеру воров олигархов, должен создать левую катору, переписаль все активы, а просителям, требователям "ответить" - табуреткой, рогами и копытами
показати весь коментар
20.10.2020 17:11 Відповісти
Зеля і його молода команда довели, що управляти державою важко і тупим просто неможливо. Бо до них все розвивалося і йшло вверх, а при них, навіть "Укренерго" стає банктротом. Як можна було цього досягти за півтора року? А дуже просто, Беня вміє вимивати гроші із поставок вугілля із московії, а "зелену" енергетику вбиває на корінці і ще дурить нарід, що від неї дуже погано. І дійсно погано - йому, бо звідти нічого не вкрадеш, там інвестори із Європи і прозорі схеми.
показати весь коментар
20.10.2020 17:12 Відповісти
А на кой ляд та "зелена" електроенергія коли є АЕС?!
показати весь коментар
20.10.2020 18:56 Відповісти
Запущене при Порошенко безконтрольне будівництво непотрібної в Україні зеленої енергетики і привело до кризи. Гроші на зелений тариф повинна забезпечити держава, а взяти їх ніде. Тому проблему повішали на НЕК "Укренерго". НЕК отримує гроші з тарифу на передачу. От і росте цей тариф, а оплачують його підприємства та ми. Росте ціна на українську продукцію та товари. Продукція стає неконкурентною, ціни на товари ростуть. Реалізована схема повзучого банкрутства держави. Привіт великому економісту Порошенко, його суперменеджеру Вовку та зеленим "інвесторам" які деруть з нас шкуру!
показати весь коментар
20.10.2020 20:17 Відповісти
"Гроші на зелений тариф повинна забезпечити держава, а взяти їх ніде."

Це точно. Порошенко фурами вивіз.А Вовка тепер руками розводить.А коронавірусний фонд миші з'їли.
Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 4565
показати весь коментар
20.10.2020 20:43 Відповісти
Зєля зі своєї кишені розрахується.
показати весь коментар
20.10.2020 20:34 Відповісти
Америка́нська торгове́льна пала́та в Україні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. The American Chamber of Commerce in Ukraine) - одна з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій, що об'єднує найбільші компанії з понад 50 країн світу, які працюють в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-1 [1] Організація виступає голосом великих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвесторів ,
показати весь коментар
20.10.2020 20:58 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
показати весь коментар
20.10.2020 22:50 Відповісти
 
 