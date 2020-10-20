Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії
Американська торгова палата (АТП) закликала Україну терміново ввести в дію законопроєкт №4151, яким пропонується випуск облігацій внутрішньої державної позики для виплати боргу виробникам зеленої енергії.
Про це говориться на сайті.
"Наші члени вважають, що прийняття законопроекту №4151 про внесення змін до Закону "Про державний бюджет на 2020 рік", спрямований на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, може допомогти виконанню зобов'язань держави та підтримати розрахунки з виробниками ВДЕ шляхом зменшення наявного боргу та запобігання його подальшому накопиченню", - сказано в заяві.
Згідно з повідомленням, забезпечуючи випуск державних облігацій, як частина інструментів, передбачених Законом № 810-IX, законопроект дозволить виробникам ВДЕ надавати своєчасні платежі українським державним банкам та міжнародним фінансовим установам за їхніми кредитними договорами.
"Ми сподіваємось, що Міністерство фінансів та Міністерство енергетики співпрацюватимуть з Бюджетним комітетом Парламенту для визначення відповідної суми випуску облігацій, достатньої для покриття 40% накопиченого боргу та забезпечення 100% поточних платежів виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ виробників) за серпень-грудень 2020 року", - додають в АТП.
Представництво американського бізнесу зазначає, що інвестори в зелену енергетику виконали свої зобов’язання – пішли на зниження зеленого тарифу з 1 серпня 2020 року, але уряд своїх обов’язків згідно чинного законодавства не виконує.
Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.
Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.
Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.
За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.
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Нынешний показатель этого составляет 35%. Последний источник "пополнения" бюджета - ОВГЗ исчерпало свой потенциал. В руках Зеленского остается только наращивание объема государственных гарантий.
Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, объем которых уже составляет около 8% государственного бюджета, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.
Це точно. Порошенко фурами вивіз.А Вовка тепер руками розводить.А коронавірусний фонд миші з'їли.