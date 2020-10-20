Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає фінансування ремонту 7 тисяч кілометрів доріг, - Мінфін
У 2021 році планується відремонтувати 7 тисяч км доріг, на що в проєкті державного бюджету передбачено 150 млрд грн.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В проєкті державного бюджету на 2021 рік заплановано виділити 150 млрд грн на підтримку розвитку автодорожнього полотна. З них 36,6 млрд планується спрямувати на розвиток та утримання автодоріг державного значення, 21,3 млрд грн – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах (субвенція)", - сказано в повідомленні Мінфіну.
Зазначається, що масштабне відновлення дорожньої інфраструктури є пріоритетним завданням для уряду на 2021 рік.
"Вже до кінця цього 2021 року більшість обласних центрів мають отримати якісні дороги до сусідніх обласних центрів. Сім тисяч кілометрів доріг буде відремонтовано", - зазначають у Мінфіні.
Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд гривень порівняно з держбюджетом 2020 року.
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