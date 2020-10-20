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Новини Коронавірус і карантин
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На лікування хворих на COVID-19 вже витрачено 5,4 млрд грн, на доплати медикам - 2,2 млрд грн, на забезпечення лабораторій - 911 млн грн, - Степанов

На лікування хворих на COVID-19 вже витрачено 5,4 млрд грн, на доплати медикам - 2,2 млрд грн, на забезпечення лабораторій - 911 млн грн, - Степанов

Медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, станом на 16 жовтня перерахували 5,464 млрд гривень.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 16 жовтня медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, Національна служба здоров’я перерахувала 5,464 млрд гривень. Майже 6 млрд гривень направлено на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоровʼя. Ці доплати розпочалися з 1 вересня 2020 року", - зазначив очільник МОЗ.

Степанов додав, що медикам уже виплачено 2,234 млрд грн доплат. Решта фінансування передбачено для виплат медичним працівникам до кінця року. Окрім того, МОЗ направило 911 млн грн для забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я. Також Міністерством вже погоджено закупівлю 54 комп’ютерних томографів для лікарень на суму 774 млн грн. До кінця року буде закуплено ще 107 комп’ютерних томографів.

За словами міністра, МОЗ також спрямувало 572 млн грн в регіони для забезпечення подачі кисню до ліжкового фонду закладів охорони здоров’я. Крім цього, вже закуплено та доставлено до лікувальних закладів майже 6 млн одиниць засобів індивідуального захисту. Ще 11 млн одиниць доставлять до кінця року.

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Автор: 

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З 60 мільрдного фонду проти ковіду на бородьбу с вірусом витратили 9 мільярдів, з цього ж фонду автодорам виділили 30 мільярдів. Їх судити вже зараз треба як мінімум за зловживання владою і нецільове використання коштів.
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20.10.2020 17:23 Відповісти
Степашка, а ведь за все прийдется отвечать. И если против пороха судебные иски кое кто высасывал из 21 пальца, то здесь явное преступление против населения Украины.
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20.10.2020 17:31 Відповісти
Так и сыпет цифрами , как будто 1985
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20.10.2020 17:33 Відповісти
Документики подтверждающие это представьте. А то я как то словам этого ЗЕпоца не верю.
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20.10.2020 17:40 Відповісти
А медики хоть знают, что им с апреля платят доплаты за ковид? Или может никаких доплат и небыло вовсе, а квартальные дурачки нас опять разводят?!
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20.10.2020 17:45 Відповісти
Порошенко, лікуючись у приватній кліниці, витрачав 11 000 грн за добу власних коштів, а держава витрачає на лікування в стаціонарі одного хворого, в середньому більше 20 000 грн на добу. Ви уявляєте - яке там корупційне Ельдорадо?
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20.10.2020 17:46 Відповісти
а где же медикаменты,которыми должны убивать вирус и какие именно ?
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20.10.2020 18:58 Відповісти
Не забуваемо, що майже 5 млрд. отримано і все уже витрачено на премії поліцаям, за великі ризики у несенні служби в умовах коронавірусу...
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24.10.2020 13:36 Відповісти
 
 