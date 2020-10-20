На лікування хворих на COVID-19 вже витрачено 5,4 млрд грн, на доплати медикам - 2,2 млрд грн, на забезпечення лабораторій - 911 млн грн, - Степанов

Медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, станом на 16 жовтня перерахували 5,464 млрд гривень.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 16 жовтня медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, Національна служба здоров’я перерахувала 5,464 млрд гривень. Майже 6 млрд гривень направлено на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоровʼя. Ці доплати розпочалися з 1 вересня 2020 року", - зазначив очільник МОЗ.

Степанов додав, що медикам уже виплачено 2,234 млрд грн доплат. Решта фінансування передбачено для виплат медичним працівникам до кінця року. Окрім того, МОЗ направило 911 млн грн для забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я. Також Міністерством вже погоджено закупівлю 54 комп’ютерних томографів для лікарень на суму 774 млн грн. До кінця року буде закуплено ще 107 комп’ютерних томографів.

За словами міністра, МОЗ також спрямувало 572 млн грн в регіони для забезпечення подачі кисню до ліжкового фонду закладів охорони здоров’я. Крім цього, вже закуплено та доставлено до лікувальних закладів майже 6 млн одиниць засобів індивідуального захисту. Ще 11 млн одиниць доставлять до кінця року.

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